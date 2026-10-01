Krémová kulajda s čerstvými houbami a vajíčkem: Moje oblíbená polévka s koprem, bramborami a tradicí

Když začnou růst houby a venku už je cítit ten sychravější konec léta nebo začátek podzimu, dost často u nás přijde na řadu staročeská kulajda. Patří k polévkám, ke kterým se vracím nejraději, hlavně ve chvíli, kdy mám po ruce čerstvé houby. Je sytá, voní po kopru a houbách, vaří se v jednom hrnci a nevyžaduje nic, co by člověk musel složitě shánět. Smetana ji pěkně zakulatí, ocet nechá v chuti lehkou kyselost a houby udělají ten poctivý domácí základ.
Nedělám jí vždycky úplně stejně. Upřímně, ani by mě to nebavilo. Několik věcí si ale hlídám.
Brambory krájím spíš menší, protože se v částečně rozvaří a polévce přirozeně ji zahustí. Houby nechávám chvíli táhnout s bobkovým listem, novým kořením a celým pepřem. Bez toho by kulajda byla taková plochá, aspoň podle mě.
Můj tip: Kopr dávám až skoro na konec. Když se vaří dlouho, ztratí vůni a v horké polévce se pak tak nějak schová. Kulajda patří mezi české polévky, které nepotřebují složitosti
V tradičních receptech na kulajdu se většinou pořád opakuje stejná sestava:
brambory, houby, smetana, kopr a vejce. V jihočeské verzi bývá polévka lehce nakyslá a smetana rozmíchaná s moukou se přidává až ke konci vaření. Doma se mi tenhle postup osvědčil. Polévka zůstane jemná a smetana se tolik nechová, jako by se chtěla srazit. Recept na tradiční staročeskou kulajdu s vajíčkem
Doba přípravy: 20 minut Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 4 až 5 porcí Ingredience, které budeme potřebovat 500 g brambor 250 g čerstvých hub nebo 2 hrsti sušených hub 1,2 l vody 250 ml smetany ke šlehání nebo na vaření 2 lžíce hladké mouky 1 menší cibule 1 lžíce másla 1 bobkový list 3 kuličky nového koření 5 kuliček celého pepře 1 menší svazek čerstvého kopru 3 vejce 1 až 2 lžíce octa podle chuti sůl podle chuti Postup přípravy staročeské kulajdy podle staročeské receptury
1. Začněte
bramborami. Oloupejte je a nakrájejte na menší kostky. Pokud používáte sušené houby, dejte je předem alespoň na 20 minut do vlažné vody. Čerstvé houby jen očistěte a pokrájejte na menší kousky.
2. V hrnci rozpusťte
máslo a přidejte nadrobno nakrájenou cibuli. Nechte ji zesklovatět. Do hněda ji neopékejte, tady stačí, když změkne a pustí vůni.
3. Přidejte
houby, promíchejte je s cibulí a několik minut je nechte zatáhnout. Pak přilijte vodu, osolte a přihoďte bobkový list, nové koření a celý pepř.
4. Do hrnce nasypte nakrájené
brambory a vařte mírným varem asi 15 až 20 minut, až změknou. Už teď polévka trochu zhoustne díky škrobu z brambor, což kulajdě sluší.
5. Do misky nalijte
smetanu, přisypte hladkou mouku a pečlivě rozmíchejte, aby ve směsi nezůstaly hrudky. Jakmile jsou brambory měkké, vlijte smetanovou směs pomalu do polévky a za občasného míchání vařte ještě asi 5 minut.
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6. Přidejte nasekaný
čerstvý kopr a dolaďte chuť octem. Tady se vyplatí opatrnost. Kulajda má být lehce nakyslá, ne ostrá. Obvykle začínám jednou lžící, promíchám, ochutnám a teprve potom případně přidám další.
7. Jedno
vejce rozšlehejte vidličkou a tenkým pramínkem ho vlijte do polévky, která už jen mírně probublává. Udělají se jemné vaječné nitky. Chuť hub a kopru tím nezanikne, jen se polévka trochu zjemní.
8. Zbylá
2 vejce připravte zvlášť. Můžete je uvařit natvrdo, nasekat a dát do talíře až těsně před podáváním. Druhá možnost je připravit je zlehka v sítku a fólii a krátce ponořit do horké vody, jak se to v některých domácnostech dělává. Bílek se zatáhne, žloutek zůstane měkčí. Foto: Cooky.cz, Do kulajdy můžete přidat vajíčko na různé způsoby.
9. Hotovou
kulajdu nechte chvilku stát, stačí zhruba dvě minuty. Chuť se usadí a polévka přestane prudce vřít. Podávejte ji horkou, s vejcem na talíři a trochou čerstvého kopru navrch. V lednici vydrží do druhého dne, jen ji pak ohřívejte pomalu. Ještě pár rad na závěr ke staročeské kulajdě
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