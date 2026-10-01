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Krémová kulajda s čerstvými houbami a vajíčkem: Moje oblíbená polévka s koprem, bramborami a tradicí

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Když se venku ochladí nebo se doma sejdeme všichni u jednoho stolu, často vařím právě staročeskou kulajdu s vajíčkem. Je sytá, voňavá, z jednoho hrnce a přitom z obyčejných surovin. Mám ráda, jak ji zjemní smetana, nakyslost drží ocet a celé to spojí kopr s houbami, které jí dají ten správný domácí ráz.
Obrázek k receptu na Staročeskou kulajdu s vajíčkem: Poctivá krémová polévka s koprem, bramborami a chutí, která nikdy nezklame

Obrázek k receptu na Staročeskou kulajdu s vajíčkem: Poctivá krémová polévka s koprem, bramborami a chutí, která nikdy nezklame

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Staročeskou kulajdu s vajíčkem: Poctivá krémová polévka s koprem, bramborami a chutí, která nikdy nezklame
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 16:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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