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Můžete křičet, můžete urážet, stejně nemáte pravdu. Stanjura se pustil do Schillerové a zmínil její filtry na sítích

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Bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura zakončil jednu z nejostřejších pasáží nedělní debaty na ČT větou o „filtrech“, které Aleně Schillerové nepomůžou. Nešlo o vzhled, šlo o důvěryhodnost.
Alena Schillerová

Alena Schillerová

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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