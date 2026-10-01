Můžete křičet, můžete urážet, stejně nemáte pravdu. Stanjura se pustil do Schillerové a zmínil její filtry na sítích

Nedělní debata ČT z 27. září 2026 měla odpovědět na otázku
„Kdo komu nechal prázdnou státní kasu?“. Odpověď se ale rozplynula v překřikování, které musel moderátor Lukáš Dolanský opakovaně krotit. Stanjura a Schillerová, dva lidé, kteří po sobě seděli ve stejné kanceláři na Letenské, se střetli nad rozpočtovými čísly, kritikou Národní rozpočtové rady a nakonec i nad tím, kdo z nich víc staví na marketingu než na faktech. Právě tam padla věta o filtrech. A právě proto rezonovala víc než cokoli jiného z celé debaty. Hádka, která začala u čísel
Schillerová Stanjurovi vyčetla „drzost“ kritizovat současnou vládu po tom, „co tam nechali“. Mluvila o „zfixlovaných věcech“, dírách ve veřejných financích, inflaci. Chtěla argumentovat i reakcemi lidí z Moravy, větu ale nedokončila.
Stanjura ji přerušil a začal počítat. Připomněl stanoviska Národní rozpočtové rady, která u návrhu rozpočtu na rok 2026 konstatovala přímý rozpor s platným zákonem, a u rozpočtu na rok 2027 mluví o „výrazně expanzivním“ nastavení se strukturálním saldem 3,5 % HDP. Jádro jeho argumentu: vláda nemá věrohodně popsáno, kde bude šetřit.
Schillerová zůstala v útočném tónu. Podle sekundárních popisů debaty Dolanský
musel do sporu opakovaně vstupovat. Stanjura výměnu zakončil slovy, že Schillerová může křičet a urážet, ale pravdu nemá, a že na to její „filtry“ nefungují. Co znamenají ty filtry
Poznámka o filtrech nebyla improvizace. Odkazuje na kauzu z roku 2022, kdy audit ministerstva financí odhalil nestandardní odměňování dvou pracovníků, kteří tvořili obsah takřka výhradně pro osobní sociální sítě Schillerové,
nikoli pro oficiální účty resortu. Za období od září 2020 do listopadu 2021 dostali dohromady 1,93 milionu Kč. Audit popsal přímé úkolování ministryní, mimořádné odměny, neodpovídající platové zařazení i výjimky ze vzdělání.
Stanjura tehdy
podal podnět k dohledovému úřadu kvůli možnému financování volební kampaně z veřejných prostředků. Kontrolní protokol úřadu popsal nezahrnuté bezúplatné plnění a chybné označování zadavatele u části kampaně ANO. Hnutí nakonec dostalo pokutu 60 tisíc Kč s právní mocí v prosinci 2022, sankční přehled ale neodděluje, jaká část se týkala konkrétně linie kolem profilů Schillerové.
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Schillerová se tehdy bránila dvěma způsoby: obsah podle ní sloužil k vysvětlování
složitých témat ministerstva a platy odpovídaly tabulkám. Audit označila za politicky motivovaný, Stanjura prý dal úředníkům „politické zadání něco najít“. Čísla, o která se nikdo nepral
Ironií debaty je, že rozpočtová data obou stran jsou veřejná a jednoznačná. Redakce VIPŽivot připomíná, že za Schillerové skončil rozpočet v roce 2019 schodkem 28,5 miliardy Kč, v pandemickém roce 2020
vyletěl na 367,4 miliardy a v roce 2021 dosáhl rekordních 419,7 miliardy. Za Stanjury se schodek postupně snižoval: 360,4 miliardy v roce 2022, 288,5 miliardy v roce 2023, 271,4 miliardy v roce 2024. V roce 2025 se ale konsolidace zadrhla a schodek opět narostl na 290,7 miliardy Kč.
Ani jedna strana se tedy nemůže tvářit jako vzor fiskální odpovědnosti. Po pandemických maximech přišlo zlepšení, ale návrat k předcovidovým číslům
zůstává v nedohlednu. A NRR ve své zprávě o dlouhodobé udržitelnosti varuje, že bez dalších konsolidačních opatření nejpozději v rozpočtu 2027 nelze splnit návrat ke strukturálnímu deficitu 1 % HDP do roku 2028. Proč zafungovala právě věta o filtrech
Rozpočtová čísla jsou abstraktní. Schodek 290 miliard si běžný člověk nepředstaví. Ale „filtry na sítích“ je obraz, který si vybaví každý, kdo někdy roloval Instagramem.
Stanjura tím přeložil institucionální spor do jazyka sociálních sítí a zároveň připomněl konkrétní kauzu s konkrétní částkou. Spojil okamžitou televizní hádku s už existujícím příběhem, který si část publika pamatuje lépe než jakékoli fiskální saldo.
Nebyla to náhoda. Ministerstvo financí už několik dní před debatou veřejně
zaútočilo na předsedu NRR Mojmíra Hampla textem nazvaným „Nejasná zpráva o konci světa“. Televizní střet byl pokračováním už běžícího institucionálního konfliktu, ne jeho začátkem.
Věta o filtrech tak nebyla osobní urážka vytržená z kontextu. Byla to cílená
zkratka, která přenesla spor o důvěryhodnost z roviny tabulek do roviny, kde se politika dnes skutečně odehrává, na obrazovkách telefonů.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Lucie Plíhalová