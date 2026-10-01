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Na žlutou projíždí většina řidičů. Zákon ale rozlišuje dva scénáře a jeden z nich se posuzuje stejně jako projetí červené

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Ministerstvo dopravy v únoru 2024 veřejně upozornilo, že průjezd křižovatkou na žlutý signál může řidiče stát stejnou pokutu jako projetí na červenou, tedy až 25 000 Kč a šest trestných bodů.
Na žlutou projíždí většina řidičů. Zákon ale rozlišuje dva scénáře a jeden z nich se posuzuje stejně jako projetí červené

Na žlutou projíždí většina řidičů. Zákon ale rozlišuje dva scénáře a jeden z nich se posuzuje stejně jako projetí červené

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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