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Digger umí být zábavný i otravný. Tom Cruise chce vysněného Oscara až moc

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Digger patří pro mnohé filmové nadšence mezi nejočekávanější filmy roku, a to hned z několika důvodů. Producenti se už takřka rok snaží navodit dojem, že Tom Cruise zde předvádí jeden ze svých životních výkonů, s nímž si dojde pro Oscara, dvojnásobný oscarový režisér Alejandro González Iñárritu má navíc doručit odvážnou a provokativní satiru, která nenechá nikoho chladným. Ani v jednom z těchto příslibů Digger nezklamává, i přesto zanechává značně rozporuplné pocity.
Digger umí být zábavný i otravný. Tom Cruise chce vysněného Oscara až moc

Digger umí být zábavný i otravný. Tom Cruise chce vysněného Oscara až moc

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 16:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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