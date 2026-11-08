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Po babičce zůstala pohádková knížka. Jestli máte její první tisk, prozradí víc než obrázek na deskáchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Stejný název na obálce ještě nezaručí, že v antikvariátu najdete pohádkovou knížku se stejnými obrázky, jaké si pamatujete z dětství. Při hledání pomůže jméno ilustrátora. Pokud vás zajímá také stáří rodinného výtisku, podívejte se na rok tisku a údaj o vydání.
Po babičce zůstala pohádková knížka. Jestli máte její první tisk, prozradí víc než obrázek na deskáchZdroj: Magnific
Doba čtení 1 min
Článek byl publikován 08.11.2026 03:43
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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
Po babičce zůstala pohádková knížka. Jestli máte její první tisk, prozradí víc než obrázek na deskách
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