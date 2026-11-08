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Po babičce zůstala pohádková knížka. Jestli máte její první tisk, prozradí víc než obrázek na deskách

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Stejný název na obálce ještě nezaručí, že v antikvariátu najdete pohádkovou knížku se stejnými obrázky, jaké si pamatujete z dětství. Při hledání pomůže jméno ilustrátora. Pokud vás zajímá také stáří rodinného výtisku, podívejte se na rok tisku a údaj o vydání.
Po babičce zůstala pohádková knížka. Jestli máte její první tisk, prozradí víc než obrázek na deskách

Po babičce zůstala pohádková knížka. Jestli máte její první tisk, prozradí víc než obrázek na deskách

Zdroj: Magnific
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 03:43

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