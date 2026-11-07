Trh s tablety zaznamenal 23% propad. Apple zůstává jedničkou, Lenovo jako jediné roste

Trh s tablety zaznamenal 23% propad. Apple zůstává jedničkou, Lenovo jako jediné rostePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Trh s tablety zaznamenal 23% propad. Apple zůstává jedničkou, Lenovo jako jediné rosteZdroj: Apple iPad Air M2; zdroj: Dotekománie
Článek byl publikován 07.11.2026 06:46
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