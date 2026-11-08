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Test znalostí o babičkovských kuchyňských fintách: Kdo si neporadí s 10 otázkami, ten se leccos přiučí

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Babičky nepotřebovaly kuchařské kurzy ani drahé spotřebiče. Jejich kuchyňské triky fungovaly spolehlivě po desetiletí a mnohé z nich fungují dodnes lépe než moderní postupy. Kolik z nich znáte?
Obrázek k článku: Extra efekt pro křupavé řízky: stačí vynechat jednu surovinu!

Obrázek k článku: Extra efekt pro křupavé řízky: stačí vynechat jednu surovinu!

Zdroj: Foto: Brücke-Osteuropa / Creative Commons Zero / Public Domain Dedication, Článek o: Extra efekt pro křupavé řízky: stačí vynechat jednu surovinu!
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 03:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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