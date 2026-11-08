Retro kvíz o českých pořadech z 90. let: Kdo už tehdy sledoval televizi, pro toho by 10/10 neměl být problém

Dnes jsme si připravili kvíz o televizních pořadech z 90. let. Tehdy stačily čtyři kanály, a přesto byl večer u obrazovky událostí. Připomeňte si, které kultovní pořady tehdy bavily celé Česko.
V devadesátých letech neměla většina českých domácností zrovna široký televizní výběr. V praxi se přepínalo mezi ČT1, ČT2, Novou a Primou. Netflix neexistoval, videa v telefonu už vůbec ne a žádné pohodlné „přeskočit“ se nekonalo. Co bylo v programu, to prostě běželo. Paradoxně právě tato omezenost dala televizi tehdy obrovskou váhu. Doma se sedělo před jednou obrazovkou, znělka známého pořadu uměla zastavit úklid, domácí úkoly i volání z kuchyně. A druhý den? Ve škole, v práci nebo někde na zastávce se řešilo přesně to, co šlo večer. Na známé pořady 90. let můžete zavzpomínat v našem kvízu na In-Lifestyle.
Čtyři programy, přesto bylo večer na co koukat
Zlom přišel po sametové revoluci. Do té doby tu byla státní Československá televize, pevně svázaná stranickou linií a pravidly své doby. S nástupem soukromých stanic se obrazovka začala měnit docela rychle. TV Nova zahájila celoplošné vysílání v únoru 1994, Prima, tehdy ještě pod názvem Premiéra, se objevila o něco dřív, avšak pouze v Praze a středních Čechách. Do obýváků najednou přicházely pořady a žánry, které předtím český divák skoro neznal: telenovely, talk show, soutěže o peníze nebo politická satira. Kdo tehdy listoval televizním programem v novinách, musel mít chvílemi pocit, že se nabídka utrhla ze řetězu.
Na devadesátkách je zpětně zvláštní hlavně to, jak málo stačilo k tomu, aby televize udržela lidi večer doma. Dnešní streamovací služby nabízejí stovky filmů a seriálů, jenže společný zážitek z jednoho vysílacího času se z toho neudělá. Tehdy se tolik neutíkalo k dalším možnostem. Buď se dívalo na to, co zrovna dávali, nebo se televizor vypnul a šlo se spát.
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Pořady, které se z paměti jen tak nevytratily
Soutěže a zábavné formáty měly v devadesátých letech mimořádně silnou pozici. Byly tu vědomostní soutěže s lákavými cenami, dále zábavní pořady, které dokázaly rozehnat šeď běžného dne plného povinností. Dále tu byly talentové soutěže a hudební pořady, které lákaly na novinky, na výkony běžných lidí. To a mnohem víc mohl český divák vidět každý den.
Ne každý pořad z té éry by dnes ještě uspěl. Některé dnes působí kostrbatě, jiné by po drobné úpravě klidně mohly běžet i v současné televizi. Docela dobře to ukazuje, že nejodolnější byly často ty nejjednodušší nápady: uhodnout písmeno, odpovědět na otázku, poslat vtipné domácí video. Složitější konstrukce se z obrazovek vytrácely rychleji.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Refresher, ČSFD
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