Recenze TCL RayNeo Air 3s – nečekaně dobrý obraz pro digitální nomády

Když se řeknou chytré brýle, mnozí si představí velké zařízení na hlavě a na očích. Člověk je ponořený do nějaké reality, pohybuje se nějakým prostředím a celé je to komplikované, těžké a špatně se to přenáší. Pak tu jsou subtilní brýle, které mají malinkatý displej a zobrazují drobné informace. Jsou takovým běžným pomocníkem. Nesmím zapomenout na brýle, které slouží více méně jen pro natáčení videí, nebo je takto mnozí používají. Ale pak tady máme jednu speciální kategorii chytrých brýlí a právě na tu se dneska podíváme. Do rukou se mi dostaly chytré brýle
TCL RayNeo Air 3s. Větší, ale ne o moc
V první řadě je nutné uvést, že TCL RayNeo Air 3S neobsahují procesor a ani baterii. I díky tomu jsou poměrně lehké, mají jen 76 gramů. Samotná váha je rozložená poměrně dobře a nijak vás nebudou tlačit dopředu ani dozadu. Sedí trošku jako běžné, trochu těžší brýle, ale dají se pohodlně nosit i několik hodin bez toho, aniž by vás třeba bolelo za ušima nebo na nose, případně za krkem. Díky absenci procesoru se také vůbec nijak extrémně nezahřívají a vzhledem k tomu, že nemají ani baterii, tak se nemusíte st
ARat o nějaké nabíjení. Jednoduše si je vezmete s sebou a v případě potřeby je zapojíte do jakéhokoliv zařízení, které má USB-C a podporuje DisplayPort.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Při delším používání se lehce zahřívají a možná byste to ucítili, ale spíše záleží, jestli se budete čelem dotýkat té nejsilnější horní části. V mém případě se to nedělo, takže jsem ani nevěděl o nějakém teplém místě na brýlích. Zjistil jsem to až když jsem je vzal přímo do rukou. Konstrukčně na mě působí velmi dobře. Neříkám, že jsou přímo bytelné a že by vydržely i nějaký silnější pád, ale celkově se nejedná o nějaký levný plast nebo něco podobného. Samotné brýle se dokáží docela dobře přizpůsobit hlavě a jsou tady i výměnné nástavce na nos.
Na každé nožičce ze spodní části máte tlačítka: Na levé straně se ovládá hlasitost. Na pravé straně se ovládá jas. Plus je tady ještě jedno tlačítko pro vyvolání menu, ale moc toho tam nenajdete.
Přes menu si můžete změnit například obnovovací frekvenci. Nabízí se 60 a 120 Hz. Můžete si změnit také režim zvuku, takzvaný whisper mód, který sníží hlasitost samotných reproduktorů, které vám směřují přímo do uší, ale i tak stále bude zvuk pronikat do okolí. A pak je tady možnost vyladění samotných barev v jednotlivých displejích, respektive se nabízí čtyři režimy podání barev.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Přední strana neobsahuje rámeček kolem brýlí. Jedná se o jeden kus plastu, ale je zatmavený, takže vám nepůjde přímo vidět do očí a trochu lépe to působí potom přímo na vás jako diváka, protože je okolí zatmavené. Přirovnal bych to ke slunečním brýlím. Ale nepředstavujte si, že byste s tímto chodili. Není to moc pohodlné, ale vidíte okolí kolem sebe, pokud jsou brýle třeba vypnuté nebo mají snížený jas. Nejste tedy kompletně blokováni před okolím.
O propojení se tady stará pouze USB-C. Není tady jakákoliv bezdrátová technologie, což je víceméně výhoda, protože nemusíte řešit nějaké komplikace. Jednoduše napíchnete do pravé nožičky USB-C kabel a druhý konec do jakéhokoliv zařízení, které podporuje právě DisplayPort přes USB-C. Hlavně tedy mobilní telefony, tablety, ale můžete to napojit klidně na notebook nebo nějaké specifické zařízení, které dokáže poskytovat obrazový signál.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Hlavně ty displeje
Při nasazení brýlí si rozhodně nepředstavujte, že před sebou budete mít najednou gigantickou obrazovku. Horní část brýlí je poměrně silná a ten prostor pro samotné micro OLED displeje je poměrně malý. Musel jsem si chvilinku zvykat na to samotné prostředí a kam se vlastně dívat. Dá se na to celkem zvyknout, ale chce to trochu času. Rozhodně po prvním nasazení to nebude úplně pohodlné a musíte se přizpůsobit trošku jinému stylu dívání a do určité úrovně. Také zde záleží i na tom, jak si ty brýle nasadíte. Chvilku jsem hledal vhodnou pozici na nose a za ušima.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Rozlišení každého panelu je Full HD a nativně jsou TCL RayNeo Air 3S nastaveny na 120 Hz. Jas má dosahovat na hodnotu 650 nitů. Osobně jsem je používal na maximální nastavení. Sice jsou displeje průhledné (byť zatmavené), ale při tomto nastavení byl obraz čistý a neviděl jsem, co je přede mnou. Vše je ostré, jasné a rozlišení je optimální. To vše ale neplatí, pokud jste někde venku, na přímém denním světle. U obrazu je vidět, okolí prosvítá. Takže pokud si představujete, že byste je používali na zahradě, tak to nebude moc pohodlné pro sledování filmů, zejména s tmavší tématikou. Když jsem byl v místnosti nebo dopravním prostředku s normální světelností bez velkého zdroje světla, obraz nebyl ani trochu průhledný.
Velký a normální obraz
Společnost uvádí, že mají poskytovat ekvivalent 201palcové plochy, ale zde bych spíše uvedl, že záleží, co používáte nebo co v nich děláte. Když jsem se díval na filmy, tak jsem měl pocit, že mám před sebou obrovskou televizi.
Při používání pro práci, tedy procházení stránek a obsahu z mobilu, tak bych to spíše přirovnal k 32palcovému monitoru. Zde totiž záleží i na velikosti prvků. Při běžné práci jsem si všiml, že okraje obrazu nejsou úplně ostré. Když jsem měl obsah zcela na levé nebo pravé straně, nebylo moc pohodlné tam směřovat oči. Stačilo ale takový obsah posunout více do středu. Při sledování videa mi to nevadilo.
Zvuk je výborný
Možná by bylo lepší, kdyby společnost integrovala technologii „bone conduction“, jelikož by pak okolí nic neslyšelo, ale je mi jasné, že dali přednost kvalitnějšímu prostorovému zvuku. Ten je skutečně dobrý, jen mu chybí basy a možná je lehce plochý, ale výborný. Pro lepší prožitek jsem si stejně nasadil sluchátka, ale mnoho videí jsem zhlédl se zvukem z TCL RayNeo Air 3S. Ocenil bych asi vyšší hlasitost, zejména v rušném prostředí.
Specifikace TCL RayNeo Air 3S Displej: HueView Micro-OLED (5. generace) Rozlišení: Full HD 1920 × 1080 px na jedno oko (celkově 3840 × 1080 px ve 3D) Obnovovací frekvence: 60/120 Hz (přepínatelná, 120 Hz pro herní režim) Maximální jas: 650 nitů (plynulé „stepless“ nebo 20úrovňové stmívání) Kontrastní poměr: 200 000 : 1, odezva panelu pod 1 ms Barvy: 98 % DCI-P3, 145 % sRGB, tovární kalibrace s přesností ΔE < 2 Certifikace obrazu: IMAX Enhanced Optika a virtuální obraz: Velikost obrazu: ekvivalent 201palcového plátna (při virtuální vzdálenosti 6 metrů) Zorné pole (FOV): 46° EyeBox: 14 × 7 mm (optická zóna pro ostrý obraz bez rozmazání okrajů) Šetrnost k očím (Eye Care): Řízení jasu: OptiCare 3840Hz DC+PWM hybridní stmívání (zabraňuje blikání) Zdravotní certifikáty: TÜV Rheinland a TÜV SÜD (hardwarové potlačení modrého světla a eliminace blikání) Zvuk a soukromí: Reproduktory: 4 integrované měniče umístěné v nožičkách Akustika: Dual Opposing Acoustic Chamber (prostorový efekt a hutnější zvuk) Soukromí: Whisper Mode 2.0 (fázové rušení zvuku proti úniku audia do okolí) Ergonomie a konstrukce: Hmotnost: 76 gramů (bez kabelu) Rozložení váhy: vyvážený poměr 46,7 % vpředu a 53,3 % vzadu (snižuje zátěž na kořen nosu) Nastavení: 9bodový systém FlexiFit (nastavitelný úhel nožiček a 3 polohy nosníků) Konektivita, ovládání a napájení: Rozhraní: USB-C s podporou DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) Napájení: bez vlastní baterie, přímé napájení z připojeného hostitelského zařízení (telefon, notebook, herní konzole) Ovládání: přepínání 2D/3D režimu současným stiskem tlačítek hlasitosti (levá nožička) a jasu (pravá nožička) Bez aplikací
TCL RayNeo Air 3S mají i nemají oficiální aplikaci. V Obchodě Play nic není, ale přímo na stránkách výrobce se dá stáhnout jedna, jen je nutné ji stáhnout přímo ze stránek a nainstalovat. Bohužel neobsahuje moc věcí. Sice stránky prezentují nějaké prostředí, ale po instalaci jsem se mohl podívat na ukázková videa a pak si prohlížet obrázky a videa z vlastní galerie. To je podle mě nevyužitý potenciál a je to velká škoda.
I kvůli tomu musím uvést, že TCL RayNeo Air 3S nejsou AR (rozšířená realita) brýle. Spíše bych řekl, že jsou spíše náhradou za monitor nebo televizi. Používal jsem je primárně s mým Pixelem 11 Pro, kde jsou dva režimy. Ten první poskytuje zrcadlení, tedy co vidíte na mobilu, tak vidíte v brýlích. Nevýhodou je, že nemůžete vypnout displej na mobilu. Brýle se vypnou.
Druhá možnost je rozšíření obrazu, tedy režim externího displeje. U tohoto režimu pak musíte na svém mobilu posunout aplikaci na externí displej, tedy do plochy prezentované přes TCL RayNeo Air 3S. Záleží na mobilu a co vlastně poskytuje. Bohužel Pixel 11 Pro nemá nějakou možnost, takže při nepoužívání se nakonec brýle vypnou.
To je poměrně hodně omezení a nedotažená aplikace je spíše velké mínus. Našel jsem si ale scénář, díky kterému jsem využil brýle naplno. K mobilu jsem bezdrátově připojil bezdrátovou klávesnici a myš, takže jsem ovládal obsah pohodlně, i procházel stránky. Android byl totiž v desktopovém režimu. Současně displej na mobilu se vypnul a já pokračoval v práci v brýlích.
U zrcadlení obsahu jde využít aplikace třetích stran pro vypnutí displeje, nebo stačí i minimalizování jasu displeje, abyste ušetřili trochu energie.
Zhodnocení TCL RayNeo Air 3S
TCL RayNeo Air 3S asi neoznačím ani jako AR brýle, nebo chytré. Ve své podstatě jsou spíše ultra mobilním monitorem k jakémukoliv zařízení, které má USB C a podporuje DisplayPort. Cena se pohybuje kolem jedenácti tisíc korun, což je celkem dost, jenže jde o kus pokročilého hardwaru s velmi pěkným obrazem vzhledem k velikosti. Je ale otázkou, pro koho jsou vlastně tyto brýle.
Vezmu to čistě z mého pohledu a kde bych je používal velmi rád. Umím si představit, že bych si TCL RayNeo Air 3S bral na každou cestu vlakem nebo letadlem, případně autobusem, zejména na dlouhé trasy. Chce to navíc rychlou bezdrátovou powerbanku a cestování není nudné. Druhý scénář by byl spojený s působením na pracovní cestě, někde mimo kancelář nebo domov. S bezdrátovou klávesnicí a myší a s vhodným mobilem se mi nabízí ultimátní řešení pro rychlou práci.
Ještě si umím představit i scénář využívání jako osobního domácího kina, tedy pokud nemáte televizi nebo projektor. TCL RayNeo Air 3S je nekomplikované zařízení s velmi pěkným podáním obrazu, jen je tedy nutné si tyto brýle prvně vyzkoušet, jestli vám vůbec budou vyhovovat.
Klady Nízká hmotnost (76 gramů) a dobré vyvážení pro pohodlné nošení Absence baterie a procesoru eliminuje potřebu nabíjení a snižuje zahřívání Velmi kvalitní obraz Jednoduché propojení přes USB-C (Plug & Play) Zápory Nedotažená a softwarově omezená doprovodná aplikace Okraje obrazu nejsou při práci úplně ostré Vyšší pořizovací cena vzhledem k omezenému využití pouze jako externí displej