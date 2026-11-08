Letiště větší než Manhattan má mít 400 nástupních mostů. Bez automatického přesunu lidí by cestující chodili kilometry pěšky

Na jihu emirátu, mezi pouští a přístavem Džabal Alí, dnes pracuje devět tisíc dělníků. Do země už zarazili sedmnáct tisíc pilot a přemístili 45 milionů kubíků zeminy. Takovým množstvím by se dal zasypat Václavák do výšky mrakodrapu. Vzniká tu nové Mezinárodní letiště Al Maktúm, ve světě známé také jako Dubai World Central (DWC). Jeho finální areál má měřit 70 km². Manhattan přitom podle amerického sčítacího úřadu zabírá 58,69 km² pevniny. Dubajské letiště tak newyorský ostrov překoná zhruba o 11,3 km², tedy přibližně o 19 %. Rozlohou ale ohromující čísla teprve začínají.
Pět drah, čtyři haly a 400 bran: anatomie dubajského obra
Dubajský vládce Muhammad bin Rášid Al Maktúm schválil projekt 28. dubna 2024. Rozpočet činí 128 miliard dirhamů, v přepočtu přes 700 miliard korun. Za tuto sumu má vyrůst letiště, které podle oficiálního oznámení bude pětkrát větší než současné letiště Dubai International (DXB).
Technické parametry, které zveřejnila stavební agentura
Dubai Aviation Engineering Projects, připomínají spíš plán nové čtvrti než dopravní stavby:
Parametr Hodnota Rozloha areálu 70 km² Vzletové a přistávací dráhy 5, každá dlouhá 4,5 km Odbavovací haly 4, každá dlouhá 2,7 km Kontaktní brány 400, zhruba 100 na halu Finální kapacita 260 milionů cestujících ročně Nákladní kapacita 12 milionů tun ročně Třídění zavazadel až 30 000 kusů za hodinu
Čtyři stovky bran mají jednoduché vysvětlení. Kdo chce odbavit čtvrt miliardy pasažérů za rok, potřebuje u terminálu současně parkovat stovky letadel. Když se zaplní všechna stání, připojí se k budovám flotila větší, než jakou má většina světových dopravců.
Pozoruhodné je i podzemí. Zavazadla tam mají jezdit automaticky vedenými vozíky v galeriích pod halami, nad nimi projdou cestující biometrickými branami. Velikost má vyvažovat automatizace a celý komplex má fungovat spíš jako přestupní stroj než jako klasický terminál, kde se hledají cedule.
Vlak, bez kterého by přestup trval jako výlet
Hala dlouhá 2,7 km je delší než pražský Karlův most a k tomu Nerudova ulice. Kdyby se cestující přesouvali jen po svých, přechod z jednoho konce haly na druhý by znamenal téměř tři kilometry. Kdo vystoupí v centrální části a míří k nejvzdálenější bráně, ujde zhruba 1,35 km. Všechny čtyři haly dohromady představují 10,8 km chodeb. Člověk by je samozřejmě neprošel všechny, ale číslo dobře ilustruje, jak absurdní by byla představa letiště bez mechanické pomoci.
Proto Dubaj staví automatizovaný systém přepravy osob, označovaný zkratkou APM. Pod odbavovací plochou má propojit terminály s halami a vysazovat lidi na centrálních náměstíčkách, takzvaných piazzettách, odkud už je to k bráně kousek. Finální plán počítá se čtrnácti stanicemi a několika tratěmi uspořádanými do okruhu, který spojí všechny budovy za bezpečnostní kontrolou.
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Mitsubishi Heavy Industries získal zakázku na první fázi systému. Ta zahrnuje přibližně 50 km tratí, devět stanic a 165 vozidel. Dokončení je naplánováno na prosinec 2031. Pro představu: dosud nejdelší letištní vlak světa, Skylink na texaském letišti Dallas/Fort Worth, měří asi 8 km. Dubajská první etapa by tedy byla zhruba šestkrát delší. A to jde pořád jen o začátek.
Jak často budou soupravy jezdit a za kolik minut dovezou člověka z haly do haly, zatím nikdo nezveřejnil. Měřítko je ale zřejmé už teď. Uvnitř letiště vzniká síť, která délkou předčí metro řady evropských měst.
Rekordní DXB praská ve švech, Dubaj proto staví dopředu
Současné letiště DXB odbavilo v roce 2025 rekordních 95,2 milionu cestujících. Podle provozovatele Dubai Airports jde o nejvyšší roční mezinárodní osobní provoz, jaký kdy zaznamenalo jakékoli letiště na planetě. Zároveň se ale blíží svému dlouhodobému kapacitnímu stropu.
Šéf Dubai Airports Paul Griffiths podle deníku The National počítá s tím, že DXB dosáhne maxima kolem roku 2032. Právě tehdy se má otevřít první velká fáze Al Maktúmu s kapacitou 150 milionů pasažérů ročně. Další etapy budou přibývat podle toho, jak poroste poptávka, až k cílovým 260 milionům. Pevné datum dokončení zatím stanovené není.
Podle nás se celý projekt opírá o prostou úvahu. Dubaj nechce čekat, až ji vlastní letiště začne brzdit. Infrastrukturu proto buduje pro růst, který si chce teprve přitáhnout. Griffiths to ilustruje i na příkladu úzkotrupých strojů s velkým doletem, jako je Airbus A321XLR. Díky nim by z DWC mohly vést přímé spoje až do šesti set měst. Kdo nabídne prostor, ten bude podle této sázky mít i provoz.
Že nejde o vzdušný zámek, dokládá tempo zakázek. Do srpna 2026 rozdala společnost Dubai Airports kontrakty za 13 miliard dirhamů a do konce roku chce zadat dalších 55 miliard. Samotné DWC přitom už funguje. Nákladní lety tu přistávají od roku 2010, osobní od října 2013. V roce 2024 letiště odbavilo přes 1,1 milionu lidí a zvládlo téměř 50 tisíc pohybů letadel.
Atlanta, Istanbul, Praha: jak velký kolos to vlastně bude
Slovo „největší“ znamená u letišť pokaždé něco jiného. Může jít o kapacitu, skutečně odbavené pasažéry, rozlohu, nebo třeba délku vnitřního vlaku. Al Maktúm míří k prvenství v několika kategoriích najednou a nejvýrazněji v té první.
Podle žebříčku
Airports Council International za rok 2025 vypadá světová špička takto: Atlanta: 106,3 milionu cestujících. Al Maktúm počítá s 2,45násobkem. Dubaj DXB: 95,2 milionu. Nové letiště zvládne 2,73krát víc. Istanbul: 84,4 milionu. Dubajský plán je trojnásobný.
Nejnázornější je ale srovnání s pražskou Ruzyní. Letiště Václava Havla odbavilo v roce 2025 přesně 17 750 528 cestujících, tedy zhruba 14,6krát méně, než kolik má jednou zvládnout dubajský obr. Plochou na tom Praha není o moc lépe. Ruzyňský areál měří podle dostupných údajů asi 10 km², do Al Maktúmu by se vešel sedmkrát.
Do Dubaje se dnes z Prahy létá na DXB. Společnost Emirates nasazuje sedmkrát týdně dvoupatrový Airbus A380 na lince EK140 s letovou dobou 5 hodin 55 minut. Spoje provozuje i flydubai a od 22. prosince 2026 přibude i společnost Smartwings. Pokud se podle plánu přesune veškerý provoz z DXB na nové letiště, dá se čekat, že jednoho dne budou čeští turisté i přestupující do Asie vystupovat právě v Al Maktúmu.
Aerotropole Dubai South: letiště jako srdce nového města
Al Maktúm nevzniká izolovaně. Tvoří jádro zóny Dubai South o rozloze 140 km², kterou emirát koncipuje jako aerotropoli, tedy město vyrostlé kolem letiště. Nákladní uzel s kapacitou 12 milionů tun ročně má propojit leteckou, silniční a námořní dopravu a navázat na logistickou čtvrť i na přístav Džabal Alí.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková