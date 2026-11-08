Hradby v tureckém letovisku mají 6 km a drží na útesu od 13. století. Kámen tu neeroduje jako jinde, protože mořská sůl plní jeho póry

Říjnové dopoledne v přístavu Alanya İskelesi. Výletní loď odráží od mola, a jakmile se vzdálí pár set metrů od břehu, otevře se pohled, kvůli kterému sem lidé jezdí. Nad hladinou se zvedá skalní ostroh vysoký až 250 metrů a po jeho svazích se plazí kamenný pás hradeb s věžemi, branami a baštami. Dole u vody stojí osmiboká Rudá věž, vedle ní stará loděnice, pod útesy zejí jeskyně a o kus dál se třpytí pláže plné hotelů. Přesně tenhle záběr natočil reportér Andy Snijders pro videoservis mReportér slovenského deníku Pravda; video vyšlo 15. října 2026. Alanya Kalesi, jedna z největších pevností Středomoří, přitom nepůsobí jako zřícenina. Spíš jako stavba, které osm století na slunci a u moře příliš neublížilo. Za tou kondicí stojí souhra několika vlivů a jeden z nich je překvapivě slaný.
Šestikilometrové hradby Alanye: pevnost, kterou nejlépe přečtete z moře
Městský úřad Alanye uvádí hradby dlouhé šest kilometrů, turecký
Kültür Portalı i ministerská správa muzeí počítají přesněji s 6,5 kilometru. Ať platí kterékoli číslo, rozměr ohromí. Opevnění obepíná zhruba desetihektarový poloostrov a zahrnuje přibližně 140 bašt a téměř 400 cisteren.
Právě cisterny prozrazují, jak promyšlený systém to byl. Pevnost na vysokém skalisku bez vlastních pramenů by při obléhání dlouho nevydržela. Stovky nádrží na dešťovou vodu jí dávaly šanci přečkat i měsíce odříznutí od pevniny.
Pěšky se rozsah hradeb skládá po kouscích: brána, kus zdi, vyhlídka, vnitřní hrad, mešita. Z paluby lodi naopak vynikne celek. Hradby na srázech, Rudá věž, loděnice, přístav i jeskyně splývají v jediný obraz, který žádná procházka nenabídne. Podle nás je plavba nejlepším prvním setkáním s pevností a pěší prohlídka ideálním druhým krokem.
Turecko pevnost od roku 2000 vede na indikativním seznamu UNESCO, tedy mezi kandidáty na zápis do světového dědictví. Kulturní portál ji popisuje jako živý areál, v němž se památky prolínají s tradiční zástavbou. Uvnitř hradeb dodnes stojí domy, kde lidé bydlí.
Sultán Alaeddin Keykubad a Rudá věž: proč pevnost vyrostla právě na útesu
Osídlení skalního poloostrova sahá mnohem hlouběji než do středověku. Antické Coracesium mělo helénistickou, římskou i byzantskou podobu. Dnešní tvář však místo dostalo ve 13. století.
Roku 1221 připojil město ke své říši seldžucký sultán Alaeddin Keykubad I., přejmenoval ho na Alaiyye a nechal ho přebudovat. Z přímořské bašty se stalo námořní zázemí anatolských Seldžuků: přístav, loděnice a opevněné město v jednom. Volba útesu dávala smysl. Ostroh je obtížně dostupný z pevniny i od vody, na většině stran ho chrání strmé skalní stěny a jediná rozumná přístupová cesta se dala snadno uhlídat.
Nejslavnějším symbolem té doby je Kızıl Kule, Rudá věž. Podle
oficiálního webu města Alanya ji sultán dal postavit k ochraně přístavu, loděnice a pevnosti před útoky od moře. Měří 33 metrů a stavební nápis je datován dubnem 1226. Spodní partie tvoří pravidelně tesaný vápenec, horní patra červené cihly, odtud i jméno.
Sultánovi stavitelé tak zúročili to, co jim nabídla příroda. Skála posloužila jako základ i jako první obranná linie, hradby ji jen dotáhly.
Mořská sůl v pórech kamene: proč hradby Alanye odolávají erozi
Pevnost stojí doslova v náruči moře. Vítr nad hladinou nese jemnou mlhu drobných kapiček, takzvaný mořský aerosol, a ten se usazuje na zdech. Voda se odpaří, sůl zůstane. Rozpuštěné ionty pronikají do pórů kamene, a jakmile zdivo vyschne, roztok zhoustne a sůl v pórech nebo těsně pod povrchem vykrystalizuje.
Co se pak s kamenem děje, záleží na mnoha proměnných. Odborný přehled publikovaný v časopise
Progress in Earth and Planetary Science jmenuje pórovitost a velikost pórů, pevnost horniny, střídání vlhka a sucha, množství soli, déšť, vítr i teplotu. Americká správa národních parků zároveň popisuje jev nazývaný povrchové zpevnění: povrch kamene se při zvětrávání zpevní a vytvoří tvrdší krustu, která vrstvy pod sebou chrání před další erozí. Pokud by se něco podobného odehrávalo i na alanyjských blocích, šlo by o přirozený štít vzniklý právě z minerálů, které moře na zdi neúnavně donáší.
Sůl ovšem v Alanyi nepracuje sama. Hradbám nahrává několik dalších okolností:
Stanoviště. Masiv tyčící se až 250 metrů nad hladinou drží většinu zdí mimo dosah příboje, takže kámen nebičují vlny, pouze slaný vzduch. Zdivo. Oficiální prameny popisují hradby z mohutných kamenných bloků spojených maltou. Takové zdivo snese víc než lehčí konstrukce. Klima. Středomořské počasí přináší horká suchá léta a mírné zimy. Mráz, který jinde trhá zdivo zevnitř, tu téměř nehrozí. Péče. Místo bylo nepřetržitě obydlené a jako památka se průběžně opravuje. Nová vrstva malty nebo vyměněný blok umí prodloužit život zdi o desetiletí.
Celkově vzato působí alanyjská pevnost jako učebnicový doklad toho, že stavbu udržuje pohromadě spolupráce skály, středověkého inženýrství, příznivého podnebí a lidské péče. Mořská sůl je v tomto příběhu nejpřekvapivějším hráčem, nikoli jediným.
Plavba kolem Alanya Kalesi: kolik stojí, kdy vyplout a jaké čeká počasí
Výlet lodí kolem pevnosti patří k nejdostupnějším zážitkům v Alanyi. Turecké ministerstvo kultury a turismu ve své propagační brožuře zmiňuje denní plavby z přístavu k mořským jeskyním pod útesy, s přestávkami na koupání. Nabídka je pestrá, od párty lodí s hudbou po menší jachty pro ty, kdo chtějí hlavně koukat a plavat.
Jako příklad poslouží program licencované místní agentury D.R.M. Tour, ceny se ale mění podle sezony i provozovatele:
Položka Údaj Odjezd přístav Alanya İskelesi Čas 9:15 až 15:00, zhruba 5,5 hodiny Program jeskyně, zastávky na koupání, oběd, transfer Dospělý asi 730 Kč Dítě 5 až 9 let asi 365 Kč Děti do 4 let zdarma
Rezervace u této agentury probíhá přes WhatsApp, čas vyzvednutí u hotelu přijde v potvrzení. Místo je rozumné zajistit aspoň den dopředu, obzvlášť pokud toužíte po menší lodi. Delegáti českých cestovních kanceláří mohou podobné plavby podle sezony zprostředkovat jako fakultativní výlet.
Říjen je pro plavbu výborná volba. Oficiální brožura uvádí pro tento měsíc průměrně 27 °C přes den a 15 °C v noci, průměrná roční teplota moře dosahuje 22,1 °C. Davy z července a srpna jsou pryč, voda je ještě příjemná. Před vyplutím se vyplatí jen zkontrolovat vítr a stav moře.
Z Česka vede nejkratší cesta letadlem do Antalye a odtud transferem do Alanye. Akční letenky z Prahy do Antalye se na začátku listopadu 2026 objevovaly od 3 907 Kč, přímé spoje nabízí SunExpress. Čedok měl v nabídce osmidenní zájezdy last minute s all inclusive z Prahy zhruba za 13 790 až 14 690 Kč na osobu, z Ostravy za 14 890 Kč. Zájem je obrovský: podle tureckého ministerstva zahraničí navštívilo Turecko v roce 2025 téměř 403 tisíc Čechů a Alanya patří mezi nejoblíbenější letoviska.
Alanya, Dubrovník, Rhodos, Bodrum: kde má turecká pevnost navrch
Pobřežních pevností nabízí Středomoří celou řadu, alanyjská ale vyniká kombinací rozměru a polohy.
Pevnost Délka hradeb / typ Charakter Alanya Kalesi 6 až 6,5 km seldžucká pevnost na poloostrově až 250 m nad mořem Dubrovník 1 940 m hradby kolem historického jádra, budované od 13. století do roku 1660 Rhodos 4 km středověké město uvnitř hradebního okruhu, památka UNESCO Bodrum kompaktní hrad hrad sv. Petra johanitů z let 1406 až 1522 mezi dvěma přístavy
Dubrovník okouzlí hustotou historického centra, Rhodos atmosférou rytířského města a Bodrum soustředěným hradem s muzeem podmořské archeologie. Alanya k tomu přidává výšku a seldžuckou vrstvu, kterou jinde nenajdete. Z paluby lodi navíc působí ze všech čtyř nejmonumentálněji, protože hradby nesedí na rovině, nýbrž šplhají po celém skalním masivu.
Pro úplnost musíme doplnit, na jaké nesrovnalosti jsme narazili při ověřování podkladů. Žádný odborný zdroj nepotvrzuje, že mořská sůl chrání právě alanyjský kámen; obecná literatura naopak krystalizaci solí v pórech popisuje spíš jako častou příčinu odlupování a rozpadu povrchu porézních hornin a ochranné krusty uvádí jen jako obecný jev mimo Alanyi. Konkrétní horninu (vápenec) dokládají prameny pouze u Rudé věže, nikoli u celých hradeb.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková