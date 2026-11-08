Kolik v roce 2026 bere Petr Pavel: Kromě prezidentského platu mu chodí i důchod a vojenské výsluhy

Prezident Petr Pavel pobírá nejen plat hlavy státu, ale také starobní důchod a vojenské výsluhové nároky. Jeho měsíční příjmy se tak skládají z několika položek a jejich celková výše rozhodně není zanedbatelná. Podívejte se, kolik může prezident každý měsíc dostávat a z čeho se jeho příjmy skládají.
Petr Pavel patří k prezidentům, u nichž se příjmy neskládají pouze z platu za výkon nejvyšší ústavní funkce. Za sebou má totiž dlouhou vojenskou kariéru, během níž dosáhl až na post náčelníka Generálního štábu a následně předsedy Vojenského výboru NATO. Díky tomu má nárok také na vojenské výsluhové náležitosti a starobní důchod. Naše redakce In-Lifestyle se proto podívala na to, kolik může hlava státu měsíčně dostávat, jak se jednotlivé částky počítají a jak je na tom jeho manželka Eva, která rovněž strávila podstatnou část života v armádě.
Prezidentský plat přesahuje 383 tisíc. K tomu má nárok na náhrady
Prezidentův plat je pro rok 2026 stanoven na 383 200 korun hrubého měsíčně. K tomu má nárok na paušální náhradu výdajů. Ta by za běžných okolností činila 335 procent platové základny, tedy zhruba 356 600 korun. Protože však jeho manželka Eva plní protokolární a veřejné povinnosti, náhrada se mezi ně rozděluje. Petr Pavel tak dostává 235 procent platové základny, přibližně 250 200 korun, a Eva Pavlová zbývajících 100 procent, tedy 106 433 korun měsíčně. Kdyby manželka tyto povinnosti nevykonávala, celou náhradu by pobíral prezident. Paušální náhrady však nejsou platem ani běžnou odměnou za práci. Jde o prostředky určené na výdaje spojené s výkonem příslušných veřejných povinností.
V roce 2022 Petr Pavel ještě jako prezidentský kandidát uvedl pro Seznam Zprávy, že pobírá starobní důchod 29 tisíc korun měsíčně. Od té doby však penze několikrát prošly valorizací. Pokud na jeho tehdejší důchod aplikujeme všechna následná zákonná navýšení, dostaneme se pro rok 2026 přibližně na 33 200 korun měsíčně. Jde však o orientační propočet, protože přesné rozložení jeho důchodu na základní a procentní výměru neznáme. Pro srovnání, průměrný starobní důchod v Česku dosahoval podle nejnovějších údajů ČSSZ v červnu 2026 částky 21 892 korun měsíčně. Pavlova penze by tak byla zhruba o 11 tisíc korun vyšší než celostátní průměr.
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Jak je to s vojenskou výsluhou a starobním důchodem?
Dalším zdrojem příjmů je také vojenská výsluha. Petr Pavel strávil v armádě přibližně 35 let a odešel v roce 2018. Nárok na pravidelný výsluhový příspěvek vzniká profesionálním vojákům zpravidla po nejméně 15 letech služby. Jeho výše závisí na délce služby a předchozím služebním platu. U Pavla by vzhledem k délce kariéry měla dosahovat zákonného maxima, tedy 55 procent rozhodného průměrného služebního platu. Přesnou částku ale veřejnost nezná. Pokud by jeho tehdejší průměrný plat činil například 100 tisíc korun, výsluha by vycházela na 55 tisíc měsíčně.
V souvislosti s debatou o náhradách pro první dámu cítím potřebu se k této věci vyjádřit. https://t.co/izIh7vq82r — Petr Pavel (@prezidentpavel) October 8, 2024
Jak je to se souběhem výsluhy a starobního důchodu? Tady je důležitá jedna věc: Petr Pavel nemůže automaticky pobírat obě částky v plné výši. Zjednodušeně řečeno se totiž porovnává výše starobního důchodu a výsluhového příspěvku. Pokud je výsluha vyšší, vyplácí se důchod a k němu doplatek do výše výsluhového příspěvku. Jestliže je naopak důchod vyšší, výsluhový příspěvek se samostatně nevyplácí. Celkový příjem z těchto dvou dávek tak odpovídá vyšší z nich, nikoli jejich součtu.
Pro lepší představu: pokud by jeho důchod činil 30 tisíc a výsluha 55 tisíc korun, dostával by 30 tisíc korun na důchodu a dalších 25 tisíc jako doplatek výsluhy. Celkem by tak získal 55 tisíc, nikoli 85 tisíc korun.
Také Eva Pavlová má vedle příspěvku spojeného s rolí první dámy nárok na vojenskou výsluhu. V armádě strávila přibližně 28 let a odešla z ní v roce 2018 v hodnosti podplukovnice v záloze. Podmínku pro přiznání výsluhového příspěvku, kterým je nejméně 15 let služby, tedy splnila. Zatímco její manžel už pobírá starobní důchod, u Evy Pavlové je situace jiná. Narodila se 5. listopadu 1964 a podle současných pravidel jí při jednom vychovaném dítěti vychází řádný důchodový věk na 64 let a 10 měsíců. Toho dosáhne až v září 2029, takže v současnosti ještě do řádného starobního důchodu nedospěla. To byl také jeden z důvodů, proč si prezident přál, aby i jeho žena pobírala náhrady. „Je nefér, aby doba, kterou stráví službou státu, nebyla započítána do důchodu a nebylo jí hrazeno sociální a zdravotní pojištění,“ uvedl prezident před dvěma lety na síti X.
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Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Kolik v roce 2026 bere Petr Pavel: Kromě prezidentského platu mu chodí i důchod a vojenské výsluhy byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.