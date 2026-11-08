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Kolik v roce 2026 bere Petr Pavel: Kromě prezidentského platu mu chodí i důchod a vojenské výsluhy

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Prezident Petr Pavel pobírá nejen plat hlavy státu, ale také starobní důchod a vojenské výsluhové nároky. Jeho měsíční příjmy se tak skládají z několika položek a jejich celková výše rozhodně není zanedbatelná. Podívejte se, kolik může prezident každý měsíc dostávat a z čeho se jeho příjmy skládají.
Fotografie Petra Pavla

Fotografie Petra Pavla

Zdroj: Foto: VendySol / Creative Commons / licence 4.0, prezident České republiky Petr Pavel
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.11.2026 03:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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