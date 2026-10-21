Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Generální úklid

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Generální úklid známe všichni. A nejen ten vánoční. Občas je nutný i ten letní, v místech v zimě opravdu nevlídných. Sklepy a půdy. Nechce se nám, ale někdy objevíme „poklady“, na které jsme už dávno zapomněli.
Generální úklid

Generální úklid

Zdroj: med.jpeg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 11:15

Reklama
Další články z i60.cz
Češi se bojí ztráty soběstačnosti, vlastní plán na stáří ale nemají
Češi se bojí ztráty soběstačnosti, vlastní plán na stáří ale nemají
Mapa, která voní po ovoci
Mapa, která voní po ovoci

Kdysi dávno si můj muž všiml, že si z procházek do přírody často něco přináším domů. Byla jsem zvyklá...

Zápisník starého muže: Pes konal samostatně
Zápisník starého muže: Pes konal samostatně

Čtu, že páníček zkolaboval, jeden pes zůstal u něj, druhý vyhledal a přivedl pomoc a zachránil tak život...

Kam s vybavením při podzimním úklidu? Některým věcem vadí mráz, jiné mohou být nebezpečné
Kam s vybavením při podzimním úklidu? Některým věcem vadí mráz, jiné mohou být nebezpečné

S koncem teplých dnů míří grily, zahradní vybavení i sezonní spotřebiče do sklepů, garáží a kůlen, kde mají...

ČSSZ přechází na nový způsob vyplácení důchodů. Změna se dotkne prakticky každého důchodce v zemi
ČSSZ přechází na nový způsob vyplácení důchodů. Změna se dotkne prakticky každého důchodce v zemi

Důchody jsou neustále velmi aktuálním a diskutovaným tématem. Na webu i60 vás informujeme například o...

Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
i60.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.