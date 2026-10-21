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Čtvrtfinalistka Miss odešla v roce 1996 z Karlova mostu na záchod a už se nikdy nevrátila. Loni policie zajistila její pas

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Osmnáctiletá čtvrtfinalistka Miss Daniela Kýrová zmizela v roce 1996 z Karlova mostu. Spolužákům nechala kabelku. Její pas objevili loni na hranicích.
Čtvrtfinalistka Miss zmizela na Karlově mostě.

Čtvrtfinalistka Miss zmizela na Karlově mostě.

Zdroj: FOTO:Florianko91, Public domain, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 11:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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