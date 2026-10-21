Čtvrtfinalistka Miss odešla v roce 1996 z Karlova mostu na záchod a už se nikdy nevrátila. Loni policie zajistila její pas

Z oslavy maturitních písemek v dubnu 1996 se osmnáctiletá čtvrtfinalistka soutěže Miss ČR už nikdy nevrátila. O půlnoci si z Karlova mostu odskočila a u spolužáků nechala v opatrování kabelku se všemi svými osobními věcmi. Pátrání následně zavedlo rodinu i k dálničním nevěstincům, policie však loni zajistila dívčin cestovní pas u muže na státní hranici.
Oslava maturity v centru Prahy
V pátek 19. dubna 1996 úspěšně napsala osmnáctiletá Daniela Kýrová písemné maturitní zkoušky na soukromé podnikatelské škole. Dívka z Bořanovic u Prahy se v předchozím roce dostala do čtvrtfinále soutěže Miss ČR. Událost se rozhodla oslavit se svými spolužáky.
Skupina plánovala návštěvu koncertu v rockovém klubu v centru Prahy. Z důvodu vyprodané kapacity se dovnitř ale nedostali. Spolužáci si koupili víno a vydali se směrem ke Karlu mostu. Kolem půlnoci zůstala Daniela Kýrová už pouze ve společnosti dvou chlapců, Jana K. a Františka H.
Odchod bez osobních věcí
Po půlnoci dívka podle výpovědi mladíků uvedla, že si potřebuje odskočit. Svoji kabelku s věcmi a doklady nechala u nich a odešla.
Podle první verze výpovědi se vydala směrem ke Kampě, naposledy ji viděli u sochy poblíž schodiště. Kniha autorů Stacha a Kučery z roku 1998 uvádí, že trojice v té době neseděla přímo na mostě, ale na chodníku pod ním u sochy Brunclíka.
Spolužáci na dívku čekali a po nějaké době ji šli hledat. Podle svých slov po ní v okolí pátrali do čtyř hodin do rána. Ráno odjeli do Bořanovic, kde událost oznámili jejím rodičům. Policie vyhlásila o dva dny později po Daniele Kýrové celostátní pátrání.
Změna výpovědí
Vyšetřovatelé zjišťovali informace v okolních restauracích, nikdo z personálu ani hostů ale pohřešovanou neviděl. Objevila se možnost, že dívka spadla do Vltavy. Její tělo se však v řece nikdy nenašlo.
Oba chlapci později svou výpověď změnili. Policii nově řekli, že Kýrová po odchodu zamířila k Novému Městu. Vyhodnocování výpovědí komplikoval fakt, že mladíci v době události popíjeli alkohol.
Pátrací služba obdržela od Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu informaci, že mohla být odvezena do Německa nebo Nizozemska k provozování prostituce. Do případu se zapojil i Interpol.
Pátrání na vlastní pěst
Otec dívky Bohumil Kýra pátral po dceři s pomocí soukromého detektiva. Zaměřil se na verzi s únosem kuplíři. Fotografii dcery ukazoval v nevěstincích a prostitutkám u silnice E55. Hledání po celé republice ale nepřineslo žádné výsledky.
V případu se objevilo několik neprokázaných hypotéz. Jedna z nich pracovala s možností, že dívku zavraždil neznámý pachatel v neudržované zahradě domu U Zlatého lva na Kampě, kde v roce 1996 probíhala rekonstrukce. Další teorie upozorňovala na skutečnost, že jeden z mladíků v té době bydlel nedaleko sochy Brunclíka a dívka s ním mohla odejít do bytu. Žádná z těchto verzí se nepotvrdila.
Zajištění pasu na hranicích
V loňském roce nastal v jejím případu zvrat. Policie zajistila u muže, který často překračoval hranice do Německa, cestovní pas Daniely Kýrové. Doklad byl lustrací shledán jako neplatný, nový si už nikdy nevyřídila.
Nález vyvolal otázky o přesném obsahu kabelky, kterou dívka osudnou noc údajně nechala u spolužáků. Policie do dnešního dne případ neuzavřela.
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