Herci z Návratu do budoucnosti se po letech znovu sešli. Nemoc Michaela J. Foxe pokročila

Představitelé hlavních rolí z filmové série Návrat do budoucnosti se nedávno setkali na podzimní fanouškovské akci. Zveřejněné záběry z panelu zachytily postupující Parkinsonovu chorobu Michaela J. Foxe. Jeho herecký kolega Christopher Lloyd ve čtvrtek 22. října oslaví osmaosmdesáté narozeniny.
Setkání po letech a podpora od fanoušků
Na podzimním setkání s diváky se objevili Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson a Thomas F. Wilson. Společné fotografie a videa z akce sdílel na Instagramu účet deloreanrental. Záběry zachycují postupující Parkinsonovu chorobu Michaela J. Foxe. Nemoc mu lékaři diagnostikovali v roce 1991 během natáčení filmu Doktor Hollywood.
Fanoušci v komentářích pod videem Foxovi vyjadřovali masivní podporu. Jedna z fanynek, která se sama s Parkinsonovou chorobou léčí, ho označila za symbol boje s touto nemocí a svou osobní inspiraci.
V roce 2020 Fox ohlásil odchod do hereckého důchodu. O tři roky později o jeho životě vznikl dokumentární film na platformě Apple TV. Letos v lednu se ale na obrazovky vrátil, když přijal roli ve třetí řadě seriálu Terapie pravdou.
Představitel filmového doktora Emmetta Browna Christopher Lloyd tento týden oslaví osmaosmdesát let. Herecké profesi se věnuje nepřetržitě. Objevil se v seriálech Středa nebo Hacks a natáčí další filmy. V roce 2016 se oženil se svou pátou manželkou Lisou Loiacono.
Vyčerpání během prvního natáčení
Na vznik úplně prvního filmu ze série nedávno zavzpomínal herec Courtney Gains, který si v něm zahrál postavu Dixona. Letos v říjnu pro magazín People uvedl, že Fox byl na place extrémně unavený. Během natáčení Návratu do budoucnosti totiž zároveň hrál v seriálu Rodinná pouta. Podle Gainse střídal natáčení obou projektů a chybějící spánek doháněl odpočinkem v přistavené limuzíně.
Zájem fanoušků o filmovou sci-fi sérii nepolevuje ani po letech. Lea Thompson přitom loni v červnu pro magazín People řekla, že při natáčení prvního dílu tvůrci vůbec nepočítali s pokračováním. Žádné další smlouvy ani koncepty tehdy neexistovaly.
Dvanáctileté čekání na další spolupráci
Letos v září se Christopher Lloyd setkal také s Mary Steenburgen. Ta si ve třetím Návratu do budoucnosti zahrála učitelku Claru Clayton. Herečka na Instagramu uvedla, že se potkala s Lloydem a jeho manželkou Lisou. Připomněla, že s hercem točila svou úplně první scénu před kamerou ve westernové komedii Utečeme na jih.
Tehdy čtyřiadvacetiletá herečka vycestovala poprvé mimo Spojené státy do Mexika. Lloyda vnímala jako oporu a ptala se ho na různé herecké otázky. Na její dotaz, zda spolu ještě někdy budou pracovat, jí tehdy odpověděl, že k tomu by potřeboval cestovat časem, ale doufá v to. Znovu se před kamerou potkali po dvanácti letech právě na natáčení třetího dílu populární sci-fi trilogie.
Rodinný život představitelů Lorraine a Biffa
Společného pódiového panelu se s herci zúčastnila i zmíněná Lea Thompson, filmová Lorraine. Herečka žije od roku 1989 v manželství s režisérem Howardem Deutchem a mají dvě dcery. Z hereckých rolí se předloni objevila v seriálu The Chicken Sisters.
Sestavu na podzimní akci doplnil Thomas F. Wilson coby filmový Biff Tannen. Ten se kromě herectví soustředí na dabing. Hlas propůjčil postavičkám v sérii SpongeBob v kalhotách nebo v animovaném Spider-Manovi. S manželkou Caroline jsou svoji od roku 1985 a společně vychovali čtyři děti.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (screenrant, instagram, cinemablend, people).