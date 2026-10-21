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Češi se bojí ztráty soběstačnosti, vlastní plán na stáří ale nemají

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Na důchod spoří dvě třetiny Čechů, ale na péči ve stáří má zvlášť vyčleněné peníze jen čtvrtina. A to i přesto, že se ztráty soběstačnosti obávají téměř tři čtvrtiny lidí ve věku 26 až 55 let. Zhruba 58 % respondentů netuší, kde a jak by chtěli žít, pokud by se o sebe nedokázali postarat.
Češi se bojí ztráty soběstačnosti, vlastní plán na stáří ale nemají

Češi se bojí ztráty soběstačnosti, vlastní plán na stáří ale nemají

Zdroj: 24761.jpeg
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 21.10.2026 10:00

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