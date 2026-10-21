Neporažený Sivák si znovu rýpnul do Růžičky a zmínil Tysona. Srovnání ale kulhá na obě nohy

Stačil jeden příspěvek na Instagramu a česká scéna měla na pár hodin zase svoje téma. Neporažený Václav Sivák si v něm s Tadeášem Mawarem Růžičkou nebral servítky: měl prý jít, nešel, potřebuje víc času. A aby ta rána sedla, přibalil k ní Mika Tysona, který se podle něj po kriminálu vrátil a za čtyři měsíce obhájil titul mistra světa. Zní to jako perfektně mířený úder. Redakce MMAmag si k tomu otevřela zápasové záznamy Tysonových návratových duelů a dopočítala odstupy ode dne, kdy opustil věznici.
Sivák vytáhl mobil a Růžičkovi poslal účet
Václav Sivák je neporažený bojovník a jedna z tažných tváří české organizace RFA. Citaci jeho příspěvku přinesl 20. října 2026 web MMA Shorties v tomto znění: „Měl jít se mnou v únoru v Clash a nevzal to, protože potřebuje víc času. Není to Tyson, který vylezl z kriminálu a po 4 měsících obhájil titul mistra světa“.
Terčem je Tadeáš Mawar Růžička, tlakový bijec a jedna z nejsledovanějších postav tuzemské scény, který se na začátku března 2026 vrátil z výkonu trestu. Pozor na jednu věc hned na začátku: že nabídku dostal a nevzal ji, je Sivákovo tvrzení. Žádná organizace takovou nabídku veřejně nepotvrdila.
Jejich duel se přitom neřeší poprvé. Promotér Boris Marhanský pro Sport.cz uvedl, že se zápas Sivák versus Růžička domlouval už v červenci 2024, jenže k němu nakonec nedošlo. Od té doby visí ve vzduchu jako nejlépe prodejná česká bitva bez jediného podpisu.
Jenže právě ta druhá věta, kde Sivák sáhl po Mike Tysonovi, se rozpadá při prvním odečtení dvou dat.
Tyson po kriminálu nastoupil. Jen trochu jinak, než píše Sivák
Tysonův příběh patří do věcné roviny, ne do vtipu. V roce 1992 byl odsouzen za znásilnění Desiree Washington a dostal šest let vězení. Z nápravného zařízení v Indianě vyšel 25. března 1995, jak tehdy informoval Washington Post.
Jeho první zápas po návratu se konal 19. srpna 1995 proti Peteru McNeeleymu. Ze záznamů databáze BoxRec, do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne, že šlo o netitulový duel a že skončil v prvním kole diskvalifikací soupeře. O titul WBC v těžké váze šel Tyson až 16. března 1996 proti Franku Brunovi, a obhajoval tehdy Bruno, nikoli on.
|Zápas po propuštění
|Datum zápasu
|Dní od propuštění
|Tyson – McNeeley, bez titulu
|19. 8. 1995
|147
|Tyson – Bruno II, o titul WBC
|16. 3. 1996
|357
|Růžička – Roubíček, Clash 16
|6. 6. 2026
|97
Počítáno je to ode dne, kdy Tyson opustil věznici, tedy od 25. března 1995, a u Růžičky od veřejně oznámeného propuštění na začátku března 2026. Sivákova zkratka tak nesedí v žádné ze tří složek: ani ty čtyři měsíce, ani obhajoba, ani titul.
Zbývá vyřešit jedno slovo. A to je v celém příspěvku nejzajímavější
To slovo je únor. V citované větě chybí rok, a právě na tom stojí celé rýpnutí. Pokud Sivák myslel únor 2026, Růžička byl v té době ještě ve výkonu trestu a na svobodu se dostal až o měsíc později. Pokud myslel únor 2027, jde o termín, ke kterému se v oficiálních oznámeních organizací žádná nabídka neobjevuje.
Redakce MMAmag proto oddělila tři vrstvy, které se v diskusích pod příspěvkem slévají do jedné: Sivákovo tvrzení, že nabídka byla a Růžička ji nevzal; Růžičkův opakovaný veřejný zájem o ten samý zápas; a absenci jakéhokoli potvrzení ze strany promotérů.
Špatně se s tím snáší i ono „potřebuje víc času“. Růžička od propuštění nastoupil dvakrát. Podle karty turnaje Clash 16 ze 6. června 2026 porazil Filipa Roubíčka technickým knockoutem v prvním kole, na turnaji PML 21 v Třinci 3. října 2026 zvládl polského šampiona Mateusze Janika na body, bez knockoutu. A detail pro milovníky souvislostí: na Clash 16 byli oba na stejné kartě, každý proti jinému soupeři.
Jenže i kdyby na té únorové nabídce nebylo ani slovo pravdy, Sivákovi to v jednom ohledu vůbec nevadí.
Proč je tenhle zápas největší hit, který se nikdy nekonal
KOMENTÁŘ Sivák shodil soupeře, kterého sám nijak nezamítl, srovnáním, které neobstojí před prvním odečtením dat. Trash talk nemusí být přesný, to k žánru patří. Tenhle ale zápas zároveň prodává, a proto se vyplatí číst ho doslova.
Redakce MMAmag porovnala, co o sobě oba říkali v březnu, v červnu a v říjnu 2026, a vyšla z toho učebnicová linka. Růžička po Clash 16 pro Fights.cz vyzval: „Chci Škopa… A pak Siváka. Já jsem jediný, kdo ho může sestříknout“. V říjnu u PML přidal: „Já o něj budu usilovat vždycky. Dokud budu sportovat, půjdu po něm“. Sivák mezitím v březnu mluvil spíš o titulu v ONE nebo GLORY a o snu jménem UFC, v červnu vzkázal, že na soupeře nebudou čekat celý rok.
Dá se namítnout, že má plné právo nechtít protivníka, který dlouho nezápasil. Jenže Růžička od návratu dvakrát nastoupil a dvakrát vyhrál, takže argument o chybějícím čase ztratil oporu. Zůstává tedy to druhé: beef, který se udržuje při životě přesně tak dlouho, jak dlouho se neuzavře.
Takže bude, nebo nebude? Tohle zatím mluví pro
Jisté je tohle: Růžička má vítěznou premiéru v PML za sebou a jeho další soupeř v oficiálních oznámeních organizací není uveden. Web PML uvádí jako nejbližší turnaj PML 22 v Trenčíně 28. listopadu 2026 a Růžičku v jeho popisu nejmenuje. Sivák zápas veřejně nezamítl, jen posouvá podmínky.
Zajímavý je i stav jeho bilance. Profil na webu RFA uvádí 35 výher bez porážky, stránka turnaje RFA 34 v Žilině ze 17. října 2026 před zápasem s Brandonem Fosem 36 výher a slovenské weby po turnaji už 37. Jedno mají společné: nikde ani jedna prohra.
Nejisté zůstává všechno ostatní. Termín, organizace, nabídka. Dokud se do kalendáře nedostane konkrétní datum, mluví tenhle kalendář hlasitěji než oba bojovníci dohromady, a česká scéna má dál svůj nejlepší zápas, který se nekoná.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková