Gemini dostává přístup do Google Peněženky

Gemini dostává přístup do Google PeněženkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Gemini dostává přístup do Google PeněženkyZdroj: Phone Arena
Článek byl publikován 03.10.2026 05:00
Ani ne deset dní po Česku. Tak dlouho trvalo, než se Tesla mohla pochlubit dalším evropským státem, kde si...
Není to tak dávno, co Qualcomm představil své nejnovější procesory. Očekávali jsme, že větší firmy uvedou...
Společnost Oppo oficiálně představuje model s označením K14 Plus, který byl v posledních týdnech hned...
Čínská firma Oppo do střední třídy zařazuje poměrně lákavého zástupce s názvem Reno16t, který i přes spíše...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Pomalá chytrá televize nemusí do šrotu. Samsung, LG i Sony radí tři kroky, první trvá nejvýš dvě minuty
- Samsung ruší výsadu notebooků Galaxy Book. Telefon Galaxy propojíte s počítačem s Windows 11 a procesorem Intel či AMD
- Google Mapy dostávají AI, která má zkrátit týdny práce na minuty. Stojí na 280 miliardách snímků ze Street View
- Chtěl dát kurýrům 50 Kč spropitného, přišel o peníze z účtu. Podvodný QR kód čekal přímo ve výdejním boxu