Výměna měřidel tepla a teplé vody musí být hotová do konce roku 2026. Za nesplnění pravidel hrozí pokuta až 200 tisíc

Majitelé bytových domů i společenství vlastníků musí do konce roku 2026 vyřešit výměnu měřidel na teplo a teplou vodu. Podle schváleného zákona mají od 1. ledna 2027 fungovat výhradně s dálkovým odečtem bez nutnosti vstupu do bytu. Lidem pak začnou chodit měsíční přehledy o spotřebě a za nesplnění pravidel hrozí pokuta až 200 tisíc korun.
Pravidla se týkají radiátorů i teplé vody
Dosud v mnoha domech chodí technik odečítat spotřebu s tužkou a papírem přímo do bytů, případně načítá data na dálku ze společné chodby. Od 1. ledna 2027 se ale definice podle schváleného zákona o hospodaření energií přísně vymezí. Dálkově odečitatelné zařízení bude pouze takové, kvůli kterému technik vůbec nemusí vstupovat do jednotlivých bytů ani nebytových prostor.
Povinnost nedopadá na všechny přístroje. Podle zákona se týká kalorimetrů na patách domů, rozdělovačů topných nákladů umístěných přímo na radiátorech a bytových vodoměrů na teplou vodu. Studenou vodu předpis samostatně neřeší.
„U vodoměrů na studenou vodu povinnost zákon nestanoví, domy je ale v praxi často řeší společně, aby měly jeden systém odečtů,“ uvedl vedoucí oddělení služeb pro bytový fond společnosti Enbra Josef Haumer.
|Období
|Přístup do bytu
|Měsíční informace
|Do 31. prosince 2026
|Nutný u starých typů nebo pochůzka z chodby
|Jen u domů, kde už dálkový odečet funguje
|Od 1. ledna 2027
|Plně bez nutnosti vstupu do bytu
|Povinné přehledy o spotřebě pro všechny
Obyvatelé mají dostávat měsíční přehledy
Lidé dnes vidí svou spotřebu tepla obvykle jen jednou za rok na finální faktuře. To se má podle schváleného zákona o službách změnit. Pouhá instalace nových přístrojů k naplnění evropské směrnice nestačí, poskytovatelé služeb mají povinnost dávat lidem pravidelnou informaci o spotřebě tepla a společně připravované teplé vody každý měsíc.
Tyto údaje musí podle předpisu dorazit vždy do konce následujícího kalendářního měsíce. Lidé je najdou nejčastěji v klientských portálech správcovských firem, v mobilních aplikacích nebo v e-mailu. Nejde o klasické průběžné vyúčtování s částkami v korunách. Dokument obsahuje zjištěnou spotřebu z odečtů upravenou o běžné korekce, například podle polohy místností v domě. Náklady v korunách se podle vyhlášky rozdělují až v ročním vyúčtování.
Správci domů musí u přehledů dodržovat ochranu soukromí. Údaje o spotřebě představují podle Úřadu pro ochranu osobních údajů chráněná data. Nelze je vyvěsit na společnou nástěnku do chodby, každý byt proto potřebuje vlastní zabezpečený přístup. Kdo vyžaduje informace výhradně v listinné podobě, uhradí náklady s tím spojené ze svého.
Vysoká pokuta hrozí výboru i majitelům bytů
Některá společenství vlastníků nechávají řešení na poslední chvíli. Kdo úpravu měření nestihne, riskuje postih od Státní energetické inspekce. Úřad může podle zákona uložit finanční pokutu ve výši až 200 tisíc korun.
„Pokud vlastník budovy povinnost instalace nesplní, hrozí mu podle zákona pokuta až 200 tisíc korun, a to fyzickým i právnickým osobám, tedy i společenstvím vlastníků jednotek,“ popsal Haumer s tím, že stejný postih může dostat i jednotlivý vlastník bytu. Stane se to v případě, že odmítne montážní firmu do svého bytu pustit a modernizaci systému tím pro celý dům zablokuje.
Montážní firmy se v závěru roku potýkají s nedostatkem kapacit. Dodací lhůty technologií se prodlužují a volných termínů u techniků ubývá. Výbory společenství vlastníků tak riskují, že nutné úpravy na začátku roku 2027 zmeškají. Odborníci radí mít rozsah zakázky i konkrétního dodavatele včas odsouhlasené na shromáždění.
Někde postačí jen úprava softwaru
V mnoha domech už technik do bytů nechodí a data se stahují dálkově delší dobu. Pokud v bytech odpovídající dálková měřidla fungují, výměna hardwaru obvykle nutná není. Podle odborníků stačí často pouze doplnit sběr dat a nastavit jejich pravidelné zpracování u současného dodavatele.
Budovy mohou přejít buď na systém s odečtem přes rádio před domem, nebo zvolit plně automatické chytré sítě. Ty posílají data na centrální server samy a usnadňují tak měsíční rozesílání přehledů.
Potíže mohou nastat ve chvíli, kdy vodoměry spravuje jedna firma a rozúčtování dělá jiná. Měsíční informování vyžaduje pravidelný a automatický tok dat. Pro majitele domů je pak výhodnější zajistit měření i zpracování v jednom systému, aby se čísla nemusela každý měsíc složitě spojovat ručně.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (ceskestavby, zpravy.kurzy).