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Výměna měřidel tepla a teplé vody musí být hotová do konce roku 2026. Za nesplnění pravidel hrozí pokuta až 200 tisíc

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Bytové domy mají do konce roku přejít na dálkový odečet tepla a teplé vody. Podle schváleného zákona hrozí za nedodržení pravidel pokuta až 200 tisíc korun.
Nová pravidla pro měření tepla začnou platit 1. ledna 2027.

Nová pravidla pro měření tepla začnou platit 1. ledna 2027.

Zdroj: FOTO:Pixabay.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 11:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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