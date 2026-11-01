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Na Slovensku si můžete užít noční koupání v horkých termálech. Mnoho lidí tyto lázně nikdy nenavštívilo

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Termální areál v Dunajské Stredě na jihu Slovenska připravil na závěr roku 2026 další dvě večerní koupací akce. Uskuteční se v sobotu 14. listopadu a 19. prosince, přičemž program s hudbou a DJ začne v 18 hodin. Koupání a doprovodný program končí ve 22 hodin, celý areál musejí návštěvníci opustit nejpozději ve 22.30. Podzimní a zimní termíny umožňují zažít venkovní termální vodu po setmění, ale při plánování je nutné odlišit speciální akci od běžné otevírací doby i standardního vstupného.
Na Slovensku si můžete užít noční koupání v horkých termálech.

Na Slovensku si můžete užít noční koupání v horkých termálech.

Zdroj: redakce
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 11:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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