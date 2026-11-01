Na Slovensku si můžete užít noční koupání v horkých termálech. Mnoho lidí tyto lázně nikdy nenavštívilo

Thermalpark Dunajská Streda leží v oblasti Žitného ostrova, kde má koupání v teplé minerální vodě dlouhou tradici. Noční akce není prodloužením běžného denního pobytu bez dalších pravidel, nýbrž samostatně pořádaným večerem. Organizátor na svém webu potvrzuje konkrétní data a hudební program, vyhrazuje si však možnost jeho změny. Ve zveřejněném standardním ceníku není samostatná cena těchto listopadových a prosincových akcí jednoznačně uvedena. Zájemci by si proto měli před odjezdem ověřit aktuální cenu a podmínky vstupu přímo pro vybraný večer, nikoliv automaticky použít částku platnou pro běžné tříhodinové koupání.
Největším lákadlem jsou venkovní bazény s teplotou až 39 stupňů
V chladném období patří k hlavním atrakcím venkovní část termální rotundy s vodou o teplotě přibližně 36 až 39 stupňů Celsia. Celoročně je provozovaný také venkovní klidový bazén s teplotou kolem 34 až 36 stupňů. Vnitřní část rotundy má rovněž termální vodu s teplotou 36 až 39 stupňů, zatímco další kryté bazény nabízejí odlišné podmínky pro relaxaci, plavání nebo pobyt s dětmi. Ne všechny vodní plochy však obsahují přírodní termální vodu a ne všechny letní atrakce fungují v listopadu a prosinci. Především tobogány a venkovní rekreační bazény mohou být mimo hlavní sezonu uzavřené.
Při večerním koupání vytváří kontrast studeného vzduchu a teplé vody atmosféru, kterou v letních měsících návštěvníci nezažijí. Je však vhodné střídat pobyt ve vodě s přestávkami, myslet na dostatečný pitný režim a nepřetěžovat organismus příliš dlouhým pobytem ve velmi teplém bazénu. V areálu je také saunový svět, který funguje jako zvláštní služba s vlastními podmínkami. Automatické zahrnutí saun do speciální večerní vstupenky nelze předpokládat bez potvrzení konkrétní akce.
Běžné vstupné se liší podle dne
Standardní ceník rozlišuje pracovní dny mimo hlavní sezonu a dražší víkendové či sváteční termíny. Dospělý zaplatí za celodenní návštěvu ve všední den 16 eur, zatímco víkendová cena činí 18,50 eura. Tříhodinový vstup stojí 13 eur ve všední den a 15 eur o víkendu. Děti od tří do čtrnácti let, studenti, senioři nad 62 let a další oprávněné skupiny mají zvýhodněné tarify. U tříhodinového vstupu jde o 12 nebo 14 eur podle dne, celodenní vstup pro tyto skupiny stojí 13,50 nebo 16 eur. Děti do tří let mají běžný vstup zdarma.
Pro rodinu se dvěma dospělými a dvěma dětmi do čtrnácti let je v běžném ceníku uveden celodenní balíček za 49 eur ve všední den a 56 eur o víkendu. Při překročení tří hodin se připlácí jedno euro za každou započatou půlhodinu, samostatně se může účtovat také parkování nebo pronájem lehátka. Tyto částky jsou užitečné při porovnávání běžné návštěvy se speciálním nočním programem, jehož cenové podmínky je nutné zjistit zvlášť. Není proto rozumné plánovat výlet jen podle nejnižší částky z hlavního ceníku.
Žitný ostrov nabízí i výletní program
Dunajská Streda je vhodnou základnou pro víkend, který se neomezuje pouze na termální vodu. V samotném městě lze navštívit Žitnoostrovné muzeum sídlící v historickém Žlutém kaštieli, jehož expozice přibližují regionální historii a kulturu. Zajímavými cíli jsou také vodní mlýny v Dunajském Klátově a Tomášikově, připomínající způsob života v krajině mezi rameny Dunaje. Další možností je cesta k vodnímu dílu Gabčíkovo, kde návštěvník získá představu o rozsahu vodohospodářských úprav tohoto území. U některých památek je mimo sezonu vhodné předem zkontrolovat návštěvní hodiny.
Praktický víkend může začít sobotní prohlídkou města a návštěvou muzea, pokračovat odpočinkem a večeří a večer vyvrcholit nočním koupáním. Neděli lze věnovat mlýnům nebo okolí Dunaje. Ubytovat se dá přímo v lázeňském areálu, v hotelu či penzionech ve městě; některé balíčky zahrnují vedle polopenze také vstupy do bazénů. Při výběru je důležité ověřit, zda se zahrnutý denní vstup vztahuje rovněž na speciální noční akci. Ta může mít vlastní prodej a samostatné podmínky i pro hosty ubytované v areálu.
autorský text, průzkum redakce. Tento text nevznikl jako placená spolupráce, ale pouze subjektivní názor na základě cestovatelského poznatku.