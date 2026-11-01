Dnešní generaci se chce zvracet, ale naše babičky to pily každý den. Nejlepší přírodní probiotikum a čistič střev je zdarma

Co s tělem dělá nápoj, který si pamatují naši předkové
Nejprve je třeba upozornit, komu by nemusel svědčit. Největší pozor by si měli dát lidé s intolerancí laktózy, protože obsahuje poměrně hodně mléčného cukru. U těch, kdo ho dostatečně nestráví, se může objevit nadýmání, bolesti břicha, křeče nebo průjem. V takovém případě přinese více nepříjemností než užitku.
Úplně se jí musí vyhnout alergici na bílkoviny kravského mléka a opatrnost je namístě také u lidí s cukrovkou. Obsahuje sacharidy a její bílkoviny mohou ovlivnit uvolňování inzulinu. To ale neznamená, že je pro diabetiky automaticky nebezpečná, rozhoduje množství, celkový jídelníček i zdravotní situace. V případě nejistoty se poraďte se svým lékařem.
Syrovátka: co v ní opravdu je a jak ji pít
Syrovátka je přirozený vedlejší produkt při výrobě sýrů a tvarohu, tedy tekutá část mléka oddělená od sražených bílkovin. Existují dva základní druhy. Sladká vzniká při výrobě syřidlových sýrů, třeba mozzarelly nebo goudy, a je jemnější a méně kyselá. Kyselá vzniká při výrobě tvarohu, kdy se mléko sráží kyselinami nebo mléčným kvašením, a chutná výrazněji nakysle. Obě obsahují minimum tuku a relativně málo kalorií, proto mohou být alternativou ke slazeným nápojům.
Ve 100 gramech tekuté syrovátky je přibližně 25 kalorií, přesné hodnoty závisí na druhu a výrobě. Najdeme v ní asi 5 gramů sacharidů, hlavně přirozenou laktózu, a jen malé množství tuku. Z minerálů jsou tu zastoupeny draslík, vápník, fosfor, sodík a hořčík, které se podílejí na práci svalů, nervů a udržování rovnováhy tekutin.
Obsahuje i vitamíny skupiny B. Zajímavý je riboflavin (B2), který se podílí na energetickém metabolismu a dodává syrovátce typický žlutozelený odstín. V menším množství se může objevit vitamin B12, důležitý pro tvorbu červených krvinek a fungování nervové soustavy.
Bílkovin je ve 100 gramech asi 0,8 gramu, ale mají vysokou kvalitu. Jde o syrovátkové bílkoviny se všemi esenciálními aminokyselinami a s důležitými BCAA (leucin, izoleucin, valin), které se uplatňují při obnově svalů. Je třeba ale odlišit tekutou syrovátku od koncentrovaných proteinů, které mají bílkovin mnohem víc.
U některých lidí může působit mírně projímavě, což souvisí s laktózou, která se u citlivějších osob nemusí zcela strávit a zvyšuje množství vody ve střevě. Kdo laktózu zvládá, žádný výrazný účinek nemusí pocítit. Za ověřený lék na zácpu ji proto nelze považovat. Základem zůstávají dostatek tekutin, vláknina a pohyb.
Také je třeba být opatrný s probiotiky. Kvašené druhy mohou obsahovat bakterie mléčného kvašení, jejich množství ale závisí na výrobě a zpracování. Tepelná úprava živé kultury ničí a samotná přítomnost bakterií ještě neprokazuje probiotický účinek.
Zapomenutý nápoj v moderní kuchyni
Pokud mléčné výrobky dobře snášíte, začněte sklenicí o objemu 150 až 200 mililitrů a sledujte, jak reaguje trávení. Vědecky stanovená ideální denní dávka neexistuje, takže pravidlo o jedné sklenici denně neplatí pro každého.
Důležitá je čerstvost. Tekutá syrovátka se rychle kazí, proto patří do lednice a spotřebovat by se měla podle doporučení výrobce. Při domácí přípravě se hodí pasterizované mléko a dodržování hygieny. Pro delší trvanlivost se dnes používá i sušená syrovátka v prášku, kterou stačí rozmíchat ve vodě.
Pít ji nemusíte jen samotnou. Hodí se do smoothie, palačinek, chleba nebo polévek, kde může částečně nahradit vodu či mléko a dodá pokrmu jemně nakyslou chuť. Historicky se využívala i zevně, v lidovém léčitelství a lázních se přidávala do koupelí při kožních potížích, například při ekzémech nebo lupénce.
Syrovátka není zázračným lékem na zažívací potíže. Při dobré snášenlivosti je ale jednoduchým způsobem, jak obohatit jídelníček o další živiny a využít surovinu, kterou znaly generace před námi. Vrátila by se k vám na stůl?
Zdroje článku: azet.sk, bezhladoveni.cz, ireceptar.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková