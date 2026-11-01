Domov podle pravítka. Příliš velký byt mohl za socialismu znamenat stěhování

Byt mohl být útulný, řádně přidělený a obývaný dlouhá léta. Přesto zákon z roku 1964 dovoloval národnímu výboru zrušit právo jej užívat, pokud byl pro domácnost příliš velký. Rozhodovaly metry obytných místností, ale také výjimky, možnost výměny a náhradní bydlení.
V systému
přidělování bytů za socialismu se úřad nezabýval jen tím, kdo klíče dostane. Mohl řešit i to, zda už někdo nebydlí příliš prostorně. Důvodová zpráva k zákonu zdůvodňovala rozšíření této pravomoci snahou o spravedlivější rozdělení bytového prostoru. Pro obyvatele to ovšem znamenalo, že jejich domov mohl znovu přijít na úřední přetřes. Dva lidé měli hranici 42 metrů, nikoli celého bytu
Podle
paragrafu 38 zákona č. 41/1964 Sb. se u vícečlenné domácnosti počítalo 18 m² obytné plochy na osobu a dalších 6 m² společně. Dvoučlenné domácnosti tak vycházela hranice 42 m², tříčlenné 60 m². Nadměrnost vznikala až jejím překročením. Samotné dosažení hranice nestačilo.
Pro stejnopohlavní sex platila jiná hranice. Zákon z roku 1961 požadoval osmnáct let
Modelově: dva lidé ve třech obytných pokojích o celkové ploše 45 m² hranici překračovali o tři metry. Je to výpočet podle zákona, nikoli popis konkrétní rodiny. Člověku žijícímu samotnému se šest metrů navíc nepřipočítávalo. Pro jednotlivce v bytě tvořeném jedinou místností však zákon stanovil zvláštní hranici přes 30 m².
Dnešní údaj z realitního inzerátu by pro takový přepočet nestačil. Počítaly se obytné místnosti, nikoli automaticky koupelna a předsíň. U kuchyně se podle
paragrafu 63 započítávala jen plocha přesahující 12 m², pokud splňovala podmínky obytné místnosti. Rozdíl mezi obytnou a celkovou plochou tedy mohl rozhodnout. U kuchyně se do obytné plochy započítávala jen část přes 12 m² při splnění zákonných podmínek. Ilustrační expozice v Retro muzeu v Úvalně. Vojtasekd / Wikimedia / CC BY 4.0 / zmenšeno
Záleželo také na složení domácnosti.
Paragraf 71 počítal i s očekávaným dítětem při lékařsky prokázaném těhotenství. Příslušník domácnosti nevypadl z výpočtu jen proto, že byl dočasně mimo domov kvůli studiu nebo vojenské službě. Vlastní domek a družstevní výstavba měly výjimku
Pravidlo se nevztahovalo na služební byty ani na byty v rodinných domcích obývané vlastníkem, spoluvlastníkem, jeho ženatým či vdaným dítětem nebo rodiči. Z působnosti zákona byly podle
paragrafu 75 vyňaty také byty vystavěné stavebními bytovými družstvy. Družstevní bydlení proto nelze jednoduše házet do stejného pytle.
Prováděcí vyhláška č. 177/1964 Sb. chránila vymezené byty bez ústředního či dálkového vytápění a bez základního příslušenství. U místností větších než 25 m² bez takového vytápění se pro nadměrnost počítalo z každé nanejvýš 25 m². Velký pokoj s kamny tedy nemusel ve výpočtu znamenat totéž co stejně velký pokoj s ústředním topením.
https://www.retroradar.cz/menova-reforma-1953-vazane-vklady-anulovani/
Ani společenské postavení nebylo bez významu.
Paragraf 72 ukládal přihlížet u významných veřejných činitelů, vědeckých a uměleckých pracovníků k povaze a společenskému významu jejich práce. Stejný metr měl zkrátka i zákonem stanovené zvláštní ohledy. Nejdřív možnost výměny, potom rozhodnutí
Nadměrnost nebyla povelem k okamžitému balení kufrů.
Paragraf 2 prováděcí vyhlášky ukládal umožnit výměnu do tří měsíců od vzniku nadměrnosti. Pokud ji uživatel během této doby neuskutečnil ani alespoň nenavrhl, mohl národní výbor přistoupit ke zrušení užívacího práva.
Pro samotnou nadměrnost přitom neplatilo vystěhování bez bytové náhrady. Podle
paragrafů 48 až 51 a tehdejšího občanského zákoníku náležela přiměřená náhrada, zpravidla v téže obci. Nemusela zachovat původní rozlohu. Zvláštní ohled na rovnocennost zákon přiznával tomu, kdo si vlastním nákladem vytvořil dobře vybavený byt z nebytových prostor. Náhradní byt se zpravidla přiděloval v téže obci. Ilustrační pohled na pražské sídliště Krč, nikoli místo popisovaného případu. VitVit / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Lhůta k vyklizení nesměla být kratší než 15 dnů.
Její běh byl navázán i na vykonatelné přidělení a uvolnění náhrady. Odvolání proti rozhodnutí o zrušení užívacího práva navíc mělo zachovaný odkladný účinek. Rozhodnutí z roku 1977 se připomnělo ještě v roce 2006
Nešlo jen o nevyužitou možnost v zákoně.
Rozsudek Nejvyššího soudu z 2. února 2006 popisuje případ ženy, které národní výbor 6. prosince 1977 zrušil právo užívat byt 3+1 pro nadměrnost. Rozhodnutí současně neukládalo vyklizení bytu a v pozdějším řízení nebylo prokázáno řádné přidělení náhrady.
Nejvyšší soud potvrdil, že její vyklizení musí být vázáno na zajištění náhradního bytu. Případ tak ukazuje obě strany dobové úpravy: úřad mohl do jistoty bydlení výrazně zasáhnout, ale samotné zrušení užívacího práva ještě neznamenalo povinnost bez náhrady odejít. Zákon o hospodaření s byty byl zrušen k 1. lednu 1992; tento spor však jeho důsledky přenesl hluboko do dalšího desetiletí.