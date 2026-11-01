Z drsného dětství až na můstek Enterprise. Zemřel Patrick Stewart. S diváky se v jedné ze svých největších rolí navždy rozloučí v prosinci v kinech

Zprávu o úmrtí ve čtvrtek přinesl například
Deadline. Herec zemřel ve středu 28. října doma v Los Angeles. Podle prohlášení rodiny, ze kterého vychází i CBS News, odešel po krátkém, ale bolestném boji s Alzheimerovou chorobou a demencí s Lewyho tělísky.
Až do konce byla po jeho boku manželka, zpěvačka Sunny Ozell. Rodina místo květin prosí o příspěvky na výzkum Alzheimerovy choroby a na pomoc lidem, kteří o nemocné pečují.
Kluk z Yorkshiru, kterému změnil život Shakespeare
Patrick Stewart se narodil 13. července 1940 v Mirfieldu v anglickém Yorkshiru jako jeden ze tří synů. Maminka Gladys pracovala v textilce a hrála ochotnické divadlo. Otec Alfred byl bývalý rotmistr výsadkového pluku a válka, včetně ústupu u Dunkerque, se na něm těžce podepsala. Pil a vztek si vybíjel na rodině.
Jak připomíná britská
BBC, Stewart o tom později mluvil otevřeně a stal se z něj hlasitý odpůrce domácího násilí. Pro Amnesty International dokonce natočil video, ve kterém vzpomínal, jak otec ubližoval jeho matce.
Ze školy odešel už v patnácti a nějaký čas psal do místních novin. Pak získal stipendium na prestižní herecké škole Bristol Old Vic. Vlasy mu přitom začaly padat už v osmnácti, což mladého adepta herectví upřímně děsilo. Kdo by tehdy tušil, že se z holé hlavy stane jeho poznávací znamení?
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V roce 1966 nastoupil do slavné Royal Shakespeare Company a zůstal v ní skoro dvě desetiletí. První polovinu své kariéry sám popisoval jako solidní, nikdy ale oslnivou. Za zásluhy o herectví ho v roce 2010 pasovala na rytíře královna Alžběta II.
Foto: Paramount Television Paruka letěla do Hollywoodu sama
Zlom přišel v polovině osmdesátých let, kdy si ho vyhlédli tvůrci chystaného seriálu Star Trek: Nová generace (Star Trek: The Next Generation). Otec celé značky Gene Roddenberry ho přitom zprvu vůbec nechtěl. Stewart sám přiznal, že ho k tomu museli přemluvit ostatní producenti. Odrazoval ho prý i dobrý přítel
Ian McKellen.
Studio navíc trvalo na tom, aby na poslední konkurz dorazil v paruce. Ta podle deníku
USA Today letěla z Londýna do Los Angeles sama, linkou British Airways. Producenti se ale nakonec přišli na Stewarta podívat i bez ní a roli kapitána Picarda dostal s pleší, kterou dnes zná celý svět. Stewart tuhle historku popsal ve svých memoárech Making It So z roku 2023.
Čeští diváci dávají seriálu Star Trek: Nová generace na
ČSFD 76 %. Picarda hrál v sedmi řadách v letech 1987 až 1994, ve čtyřech filmech a po letech i v seriálu Star Trek: Picard. Sám to bral s nadhledem. „Pro obrovské množství lidí budu vždycky Jean-Luc Picard a je to tak v pořádku,“ řekl kdysi podle BBC.
Uživatelé ČSFD na seriálu oceňují právě Stewarta. Podle jedné z komentujících se volba shakespearovského herce do role kapitána ukázala jako skvělý tah, protože do seriálu přinesla moudrost, klid a rozvahu. Jiný divák vzpomíná, jak kvůli Picardovi sedával v pátek podvečer u televize a nadával na reklamy.
Foto: 20th Century Fox Profesor X se vrátí ještě jednou
Nesmazatelně se do našich pamětí zapsal i jako profesor X. Čeští diváci dávají prvnímu filmu
X-Men z roku 2000 na ČSFD 82 %. Právě tady si Stewart poprvé zahrál telepata profesora Charlese Xaviera a jeho souboj a přátelství s Magnetem v podání Iana McKellena nesly celou sérii. Postavu si zopakoval v dalších dílech, dojemně se s ní rozloučil ve filmu Logan: Wolverine a v roce 2022 se mihl i ve filmu Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství.
Jenže tím to nekončí.
Marvel potvrdil, že Stewarta jako profesora X uvidíme ještě ve filmu Avengers: Doomsday a půjde o jeho poslední roli na plátně. Vedle něj se vrátí i McKellen jako Magneto, takže se slavná dvojice potká naposledy.
Ještě letos v červenci přitom Stewart tvrdil, že si oficiální odchod do důchodu nedokáže představit.
„Vždycky a navždy budu herec,“ řekl tehdy v rozhovoru pro TV Insider, který připomíná magazín Parade. Přiznal ale, že rolí pro herce jeho věku ubývá.
Hollywood se loučí s kapitánem
S hercem se loučí kolegové napříč generacemi.
„Dnes jsme přišli o jednoho z velikánů divadla i filmu. A podle mě i o skvělého přítele a člověka,“ napsal na Instagramu Hugh Jackman. Kolega z Nové generace Jonathan Frakes mu vzkázal prosté „Odpočívej v pokoji, příteli“ a Royal Shakespeare Company ho označila za kolosa jeviště i plátna.
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Mezi Shakespearem a vesmírem si našel čas i na komedii. Celé roky namlouval ředitele CIA Averyho Bullocka v animovaném seriálu Americký táta (American Dad!) a s McKellenem, který mu v roce 2013 oddával svatbu, hrál na Broadwayi Beckettovo Čekání na Godota. Na hollywoodském chodníku slávy má i vlastní hvězdu.
Film Avengers: Doomsday s poslední rolí Patricka Stewarta vstoupí do českých kin 17. prosince. Profesor X se tak s diváky rozloučí tam, kde se s nimi před šestadvaceti lety poprvé setkal, na velkém plátně. Foto: 20th Century Fox Zdroje: Deadline, IG celebrit, CBS News, BBC, USA Today, Parade, ABC News, Falcon