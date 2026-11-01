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Z drsného dětství až na můstek Enterprise. Zemřel Patrick Stewart. S diváky se v jedné ze svých největších rolí navždy rozloučí v prosinci v kinech

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Ještě letos v létě tvrdil, že do důchodu nikdy oficiálně neodejde. Ve středu ve věku 86 let zemřel sir Patrick Stewart, herec, který generacím diváků vtiskl tvář kapitána Jeana-Luca Picarda i profesora Charlese Xaviera. Cestu na můstek Enterprise začal na Shakespearových jevištích a jeho poslední ro
Z drsného dětství až na můstek Enterprise. Zemřel Patrick Stewart. S diváky se v jedné ze svých největších rolí navždy rozloučí v prosinci v kinech

Z drsného dětství až na můstek Enterprise. Zemřel Patrick Stewart. S diváky se v jedné ze svých největších rolí navždy rozloučí v prosinci v kinech

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 10:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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