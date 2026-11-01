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Nejčastěji rozhoduje způsob jízdy. Praha v říjnu zaznamenala přes tisíc dopravních nehod

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Během října zemřel při dopravních nehodách v Praze jeden člověk, stejně jako za stejné období loňského roku. Od začátku roku si nehody v hlavním městě vyžádaly 13 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK.
Nejčastěji rozhoduje způsob jízdy. Praha v říjnu zaznamenala přes tisíc dopravních nehod

Nejčastěji rozhoduje způsob jízdy. Praha v říjnu zaznamenala přes tisíc dopravních nehod

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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