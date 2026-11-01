Eva Burešová zmizela z Česka! Přiznala těžké období a odřízla se od světa

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Oblíbená herečka a zpěvačka Eva Burešová (33) překvapila své fanoušky nečekaným rozhodnutím. Po náročných týdnech sbalila kufry, odcestovala za hranice České republiky a rozhodla se na čas zmizet ze sociálních sítí. Otevřeně přiznala, že poslední období bylo pro její psychiku mnohem náročnější, než si sama dokázala připustit. Co se v jejím životě děje?
Eva Burešová, která je známá svou energií a neustálým pracovním nasazením, tentokrát ukázala i svou zranitelnější stránku. Fanouškům prostřednictvím Instagramu oznámila, že potřebuje zpomalit a věnovat se sama sobě. „Poslední týdny byly pro mou duši náročnější, než jsem vůbec dokázala připustit,“ svěřila se zpěvačka, která se rozhodla odjet do zahraničí a alespoň na chvíli uniknout každodennímu shonu. Útěk od reality! Burešová potřebuje klid
Herečka přiznala, že se rozhodla odpojit od moderního světa, sociálních sítí i neustálého přívalu informací. Místo telefonu se nyní věnuje psaní, fotografování a hledání nové inspirace. „Rozhodla jsem se o sebe pečovat. Tak, jak vždy radím ostatním,“ vysvětlila své rozhodnutí. Kde přesně se momentálně nachází a co stálo za náročnými týdny, však veřejnosti neprozradila. Spekulace o krizi s Forejtem! Jak je to mezi nimi?
Její nečekaný odjezd přichází v době, kdy se v médiích nedávno řešil také vztah s populárním šéfkuchařem Přemkem Forejtem (39). Dvojice se totiž delší dobu neobjevovala společně na veřejnosti, což vyvolalo spekulace o možné partnerské krizi. Sama Burešová však tyto dohady odmítla a dala jasně najevo, že jejich vztah je v pořádku. Partneři navíc nedávno oslavili šesté výročí společného soužití. Její současné rozhodnutí odcestovat proto nelze automaticky spojovat s problémy v lásce.
Přestože se Burešová rozhodla na čas stáhnout do ústraní, na svou kariéru rozhodně nezanevřela. Právě během pobytu v zahraničí už stihla napsat několik nových textů a melodií, které chce po návratu zpracovat. Fanouškům zároveň vzkázala, že jí mohou udělat radost zakoupením vstupenek na její koncert. Jak dlouho bude její pauza od sociálních sítí trvat, zatím není jasné. Jedno je však jisté – tentokrát se rozhodla dát na první místo především sama sebe. Zdroj: Aplausin.cz a Super.cz