Andrej Babiš pod ostrou palbou Kuby Ryby: Hudebník mu doporučil starý hit, který znovu koluje po internetu

Kuba Ryba se ozval, jakmile Andrej Babiš veřejně četl zprávu, kterou měl od muzikanta dostat jako ukázku údajné manipulace.
Když Andrej Babiš přečetl zprávu od údajné zklamané voličky, chtěl na ní ukázat, jak snadno lze manipulovat veřejným prostorem. Za zprávou nestála žádná rozčarovaná žena, ale zpěvák Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Ten si z premiéra vystřelil, když mu ze svého telefonu napsal jako fiktivní volička, která je z jeho jednání zklamaná. Babiš věc označil za manipulaci. Ryba se pak k celé věci přihlásil a vysvětlil, jak jeho vtípek vznikl. Na In-Lifestyle jsme si všimli, že tím ale jejich vzájemné pošťuchování zdaleka nekončí.
Ryba sáhl po ironii i po starší písničce
Kuba Ryba na to odpověděl videem, kde si z celé epizody udělal legraci po svém. Připomněl, že ho Babiš klidně mohl jmenovat napřímo, a pak přihodil poznámku ke starší skladbě „Nas*r si, Bureši, nas*r si“, kterou znovu poslal do oběhu. Uvedl také, že šlo v podstatě o využití okamžiku, kdy narazil na premiérovo číslo na internetu.
Ryba navazuje na spor, který mezi nimi nevznikl včera odpoledne. Už dřív dával jasně najevo, že mu využívání hudby v politickém marketingu nevoní. Ve starším videu na Instagramu se například ostře ohradil proti tomu, aby Andrej Babiš vystupoval v tričku Rybiček 48 a fotil se u jejich stánku. Vzkaz tehdy nebyl nijak uhlazený. Byl prostý a dost srozumitelný.
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Dobře, znuděný zpěvák a jeho trochu nepovedený vtípek, to je záležitost svým způsobem nemístná. Ale možná by se to celé snáz ztratilo, kdyby se u Andreje Babiše neobjevil dost dobře známý vzorec. Jakmile přijde tlak nebo kritika, často následuje vysvětlení, že šlo o manipulaci, vytržení z kontextu, případně účelově zvolený záběr. Tento motiv se kolem něj drží už mnoho let a letos působí snad ještě opotřebovaněji, protože podobné výhrady se opakují s železnou pravidelností. Zlá televize a novináři, zdá se, nikdy nespí.
Nejde jen o vtip, za vším je delší postoj
Ryba se ale svými politickými postoji nijak netají ani v delších rozhovorech. V pořadu DEEP TALKS mluvil o tom, že za Babišovy vlády vnímal u části kulturního prostředí autocenzuru a určitou opatrnost, aby si lidé zbytečně nezadělali na problém. To je důležitý kontext, poukazuje totiž na to, že nejde o pouhou antipatii vůči osobě premiéra, ale širší problém, který hudebník vnímá.
Jestli bylo vhodné, aby zpěvák posílal premiérovi smyšlenou zprávu, to nechť si každý posoudí sám. Premiér ji využil k tomu, aby poukázala na to, jak snadno se pravda a lež s moderními komunikačními prostředky mohou zaměnit. V tom má pravdu, nicméně vyvozovat z toho závěr, že každý kritika je nějakým způsobem dílem manipulace, by bylo docela velké zjednodušení.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Andrej Babiš pod palbou Kuby Ryby: Hudebník mu doporučil starý hit své kapely, ve kterém ho nešetří byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.