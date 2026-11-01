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Andrej Babiš pod ostrou palbou Kuby Ryby: Hudebník mu doporučil starý hit, který znovu koluje po internetu

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Kuba Ryba se ozval poté, co Andrej Babiš veřejně použil jeho zprávu jako ukázku manipulace. Odpověď pojal ironicky a připomněl i starý protibabišovský hit.
Fotografie Andreje Babiše

Fotografie Andreje Babiše

Zdroj: Foto: NextFoto, Andrej Babiš na setkání k 8. výročí televize XTV, Xaver Live a Radio Xaver
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 11:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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