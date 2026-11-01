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Luxusní vily na Ořechovce musely uvolnit místo režimu. Pětiletého chlapce poslali do promrzlých Sudet

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V letech 1952 až 1953 zasáhla československá města jedna z nejkrutějších mimosoudních perzekucí. Pod krycím názvem Akce B nechal komunistický režim vystěhovat tisíce rodin ze zavedených městských bytů na venkov a do pohraničí. Cíl byl dvojí: potrestat politicky nepohodlné lidi a uvolnit atraktivní bydlení pro důstojníky armády i státní aparát. Ztrátu domova na pražské Ořechovce si dodnes pamatuje světoznámý violoncellista Marek Jerie.
Pohled do klidné vilové ulice Na Ořechovce v Praze se stromy a prvorepublikovými vilami

Pohled do klidné vilové ulice Na Ořechovce v Praze se stromy a prvorepublikovými vilami

Zdroj: Dobroš / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 11:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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