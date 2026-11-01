Obrovská ostuda Josefa Trojana: V AZ-kvízu pohořel u těch nejhorších možných otázek

Josef Trojan v televizním speciálu ČT art kvízu několikrát zaváhal zrovna u otázek, kde by to u mladého herce část publika asi nečekala, u kultury. Duel s Lukefrym přesto dovedl do vítězného konce a postoupil do finále.
Herecké příjmení tentokrát nebylo zárukou znalostí, alespoň ne v populárním AZ-kvízu. Josef Trojan se postavil proti známému youtuberovi Lukefrymu a jejich vědomostní souboj přinesl řadu překvapivých momentů. Mladý herec, syn Ivana Trojana, totiž několikrát pořádně zaváhal i u otázek z oblasti kultury, ve které by se mohl cítit jako doma. Naše redakce In-Lifestyle se podívala na to, jak dramatické klání probíhalo, čím soutěžící překvapili a co na jejich výkony říkali diváci.
Josef Trojan tápal i v oblasti kultury
Josef Trojan patří k výrazným představitelům mladé herecké generace. Je synem známého herce Ivana Trojana a herečky Kláry Pollertové-Trojanové. Diváci ho mohli vidět například ve filmech Šarlatán nebo Nepela. Jeho soupeřem byl Lukefry, vlastním jménem Lukáš Fritscher, český youtuber, který se věnuje především komentování společenských témat a dění na internetu.
Souboj byl dlouho poměrně vyrovnaný, jenže Trojanovi se nedařilo tak, jak by možná diváci očekávali. Zvlášť otázky z kultury mu připravily několik nepříjemných chvil. Nedokázal si například vzpomenout na Milana Knížáka, Markétu Irglovou ani Jana Švankmajera. Právě u těchto jmen se nabízelo, že by je mladý herec mohl znát, přestože tentokrát správné odpovědi nepřicházely.
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Další zaváhání přišlo u otázky na zkratku UHO. Trojan přiznal, že výraz ze školních jídelen samozřejmě zná, ale nikdy se nezajímal o to, co přesně znamená. Správná odpověď přitom zní univerzální hnědá omáčka. Zaskočila ho také otázka na obří konstrukci, kterou David Černý navrhl pro plánovaný mrakodrap Top Tower v pražských Nových Butovicích. Na písmeno L tipoval láhev, správně však měla být loď.
Lukefry také nezářil, Trojan nakonec postupoval
Zajímavé bylo, že ani Lukefry nepředvedl bezchybný výkon. Přestože se skóre dlouho přelévalo a ani jeden ze soutěžících neměl výrazně navrch, Trojan nakonec dokázal svého soupeře porazit. Do finále se tak probojoval navzdory tomu, že jeho cesta soutěží rozhodně nebyla přesvědčivou ukázkou všeobecného přehledu. Nutno dodat, že se objevily i otázky, u kterých by mnozí zaváhali, a tady oba soutěžící svými znalostmi naopak překvapili. Výkon známých tváří následně rozebírali také diváci na internetu.
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Někteří se pozastavovali především nad Trojanovými kulturními neznalostmi.
„Josef se zajímá o kulturu, jenom neumí odpovědět na žádnou otázku, která se jí týká,“ napsala jedna z komentujících. Další divák si vítězství vysvětloval slovy: „Josef si to vyklikal.“ Objevila se ovšem i kritika namířená na oba účastníky. „Hodně zoufalý výkon od obou,“ zněl jeden z dalších komentářů. Ne všichni diváci ale měli potřebu oba soutěžící kritizovat.
Je třeba připomenout, že otázky v ČT art kvízu pokrývají opravdu širokou oblast kultury a umění a před televizními kamerami se navíc soutěží úplně jinak než doma na gauči. Některé odpovědi se zkrátka v danou chvíli nevybaví ani člověku, který má jinak slušný přehled. Trojanovi se navíc podařilo zabojovat a přes nepovedené momenty postup do finále nakonec získal. Schopnost nevzdat se, když se nedaří, patří k sympatickým stránkám jeho vystoupení.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Velká ostuda Josefa Trojana: V AZ-kvízu pohořel u otázek z vlastního oboru, přesto se dostal do finále byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.