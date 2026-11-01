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Obrovská ostuda Josefa Trojana: V AZ-kvízu pohořel u těch nejhorších možných otázek

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Dennívýzva
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Josef Trojan v televizním speciálu ČT art kvízu několikrát zaváhal zrovna u otázek, kde by to u mladého herce část publika asi nečekala, u kultury. Duel s Lukefrym přesto dovedl do vítězného konce a postoupil do finále.
Fotografie Josefa Trojana

Fotografie Josefa Trojana

Zdroj: Foto: NextFoto, Josef Trojan na premiéře filmu Nepela
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 11:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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