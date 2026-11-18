Čtyřčlenná rodina chtěla v kanadském Oakville opravit dům ze sedmdesátých let. Když se pod obklady ukázaly vážné konstrukční problémy, vznikla místo rekonstrukce v podstatě novostavba. Architekti z Orangeink Design převzali z původního domu uspořádání do půlpater a využili ho k tomu, aby se pod jednu střechu vešly velké rodinné návštěvy i klidné večery bez obrazovek.
Dům je hodně prosvětlený a kde to jen lze, využívá pohled ven. Pohled ze zádveří prochází chodbou až na dvorek s venkovním krbem. Do kuchyně a hlavního obýváku se přitom od vstupu stoupá po několika schodech. Právě krátká schodiště mezi výškově posunutými částmi domu jsou typická pro severoamerické příměstské domy označované jako side-split. V Joshua Valley House určují, kde se jednotlivé činnosti odehrávají, zatímco dlouhé průhledy dovolují vnímat několik částí domu najednou. V úrovni vstupu jsou garáž, prádelna a toaleta pro hosty. V klidném koutě proti krátkému schodišti přibyl ještě menší obývací pokoj. Rodina pro něj měla jednoduché pravidlo: žádná elektronika. Nábytek je obrácený k zahradě, takže přirozeným středem pokoje se stal výhled ven. Je to místo, kam si člověk může sednout s knížkou nebo si s někým popovídat, i když se o pár schodů výš zrovna chystá večeře pro návštěvu.
Dům využívá na maximum prosklení a výhled do zahrady. Na druhou stranu je naopak velmi nenápadný. Zdroj: v2com-newswire.com Prosklené dveře šetří místo schováním do stěny
Hlavní obytná úroveň má jiný rytmus. Kuchyň, jídelna a obývací pokoj tvoří jeden celek pod stropem, který se směrem k obvodu zvedá. Na třech stranách ho lemuje pás vysoko posazených oken. Světlo díky nim přichází z různých směrů, od časného rána až po pozdní odpoledne. Proměňuje se tak i prostor kolem jídelního stolu, který rodina využívá při větších setkáních. Velké prosklené dveře u jídelny zajíždějí do kapes ve stěně. Když se otevřou naplno, jejich křídla uvolní celý průchod ven. Při rodinné oslavě se tak mezi kuchyní, vnitřním stolem a venkovním posezením dá volně procházet. Zastřešená venkovní jídelna přitom nabízí místo k sezení i ve chvíli, kdy se počasí během návštěvy změní.
Prostor se dá celý otevřít směrem ven. Zdroj: v2com-newswire.com
Komornější venkovní prostor vznikl o něco níž, mezi hlavní jídelnou a malým obývákem. Dvorek s krbem je přístupný prosklenými dveřmi z chodby a vnímá se i z přilehlých místností. Obdélníkový otvor ve střeše nad ním rámuje kus oblohy. Zatímco kryté posezení u jídelny počítá s větší společností, tady stačí pár židlí a oheň v krbu. Z hlavní obytné úrovně vede k ložnicím schodiště s otevřenými stupni. Nad ním se táhne úzký souvislý světlík, který pokračuje přes hřeben střechy. Denní světlo tak dopadá do horní chodby a proniká i níž do domu. Je to detail, který je znát při každodenním pohybu mezi patry, tedy i v částech interiéru, kde člověk obvykle velká okna nečeká.
Něco mezi světlíkem a střešním oknem zajišťuje dostatek denního svitu na schodišti. Zdroj: v2com-newswire.com Světlé dřevo, černé rámy a měkké čalounění
Kuchyň, jídelnu a obývák spojuje světlá dřevěná podlaha. Její teplý odstín vyniká vedle bílých stěn a stropu, zatímco černé rámy oken a posuvných dveří kreslí kolem velkých prosklených ploch tenké linky. V jídelně na pravoúhlé členění oken odpovídají oblé opěrky židlí. V obýváku mají podobnou roli měkké tvary čalouněného sezení. Právě na těchto detailech stojí civilní, současný styl interiéru. Barvy se drží v úzké škále a jednotlivá místa odlišují především tvary nábytku a struktura povrchů.
Teplý tón podlahy propojuje celý interiér Zdroj: v2com-newswire.com
Také venku se potkává dřevo se světlými plochami. Na stavbě architekti použili místní vápenec a cedr. Kámen dodává fasádě jemnou kresbu, která vyniká vedle tmavých rámů, a dřevo vnáší teplejší tón do míst pod přesahem střechy. Z jídelny je díky velkému prosklení vidět na kryté posezení i do zeleně. Ta do střídmé palety obytného prostoru přidává barvu, která se s ročním obdobím mění.
Křeslo je umístěno do strategického koutu s hezkým výhledem. Zdroj: v2com-newswire.com
V horní části domu jsou čtyři ložnice. Tři pokoje při uliční a boční fasádě mají zvýšené stropy a společnou koupelnu. Hlavní ložnice s vlastní koupelnou a šatnou směřuje do zahrady. Z jejích velkých oken je možné přehlédnout dvorek a částečně zahlédnout i jídelnu na protější straně. Motiv průhledu, který začíná už u vstupních dveří, tak pokračuje až do nejvyšší části domu.
Dům obklopuje promyšlená zahrada. Zdroj: v2com-newswire.com Do ulice přístřešek, do zahrady starý javor
Při pohledu z ulice dům měřítkem navazuje na sousední stavby. Vlastní výraz mu dává asymetrická střecha a široký přístřešek, který spojuje vstup, garáž a průchod podél domu. Na zahradní straně má podobně důležitou roli vzrostlý javor v těsné blízkosti stavby. V létě poskytuje stín a z interiéru je na něm vidět, jak se během roku zahrada mění. Výsadba z domácích druhů rostlin lemuje pozemek ze tří stran a dává rodinnému posezení soukromí.
Zdroj · v2com newswire – Joshua Valley House Fotogalerie: Zdroj: www.v2com-newswire.com Zdroj: www.v2com-newswire.com Zdroj: www.v2com-newswire.com Zdroj: www.v2com-newswire.com Zdroj: www.v2com-newswire.com Zdroj: www.v2com-newswire.com Zdroj: www.v2com-newswire.com Zdroj: www.v2com-newswire.com Zdroj: www.v2com-newswire.com Zdroj: www.v2com-newswire.com Zdroj: www.v2com-newswire.com Zdroj: www.v2com-newswire.com Zdroj: www.v2com-newswire.com Zdroj: www.v2com-newswire.com Zdroj: www.v2com-newswire.com Zdroj: www.v2com-newswire.com Zdroj: www.v2com-newswire.com Zdroj: www.v2com-newswire.com Zdroj: www.v2com-newswire.com Zdroj: www.v2com-newswire.com