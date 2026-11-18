Třetí třetina běžela teprve 54 sekund, když se Bedard sklonil k vhazování proti Nicku Paulovi. Soupeřova hokejka mu strhla pravou ruku, kapitán Chicaga vykřikl a zamířil rovnou do kabiny. Blackhawks utkání nakonec vyhráli, ale po zápase se nikdo neradoval. Podle trenéra Jeffa Blashilla jde o stejné pravé rameno, kvůli kterému Bedard loni v prosinci vynechal dvanáct zápasů. Délku absence klub zatím neoznámil. Pokud se protáhne, začnou se v organizaci přesouvat útočníci mezi NHL a farmou. A v tom pohybu se objevuje i jméno hráče z Hradce Králové.
Ztráta, kterou Chicago neumí nahradit
Bedard není jen nejlepší hráč týmu. V září se stal kapitánem, druhým nejmladším v historii klubu, a v patnácti zápasech nasbíral 18 bodů. Centroval první formaci s Romanem Kancerovem a Patrickem Kanem a byl osou hlavní přesilovky.
Chicago přitom bez něj padá i v dobrých časech, natož v těch současných. Blackhawks mají po výhře v Torontu bilanci 6-13-2 a předtím prohráli sedm z osmi utkání. Když Bedard chyběl v sezoně 2025/26, tým uhrál bilanci 5-7-1 a jeho prosincová absence začala pěti porážkami v řadě.
Zdravotní karta jednadvacetiletého centra navíc houstne. Zlomená čelist v lednu 2024, pravé rameno v prosinci 2025, operace levého ramene v červenci 2026 a teď znovu pravé. Blashill už dřív připustil, že v klubu o vysokém riziku opakování věděli, a to nejen při vhazování. Po zákroku na levém rameni se Bedard vrátil 13. října, dřív, než se čekalo. Tentokrát jde ale o jiné rameno, takže tehdejší časový rámec se přenést nedá.
Kdo je Jiří Felcman
Rodáka z Hradce Králové si Chicago vybralo v draftu 2023 ve třetím kole jako 93. v pořadí. Měří 193 centimetrů, hraje levou rukou a minulou sezonu strávil ve švýcarském Langnau. Tam v 52 zápasech zapsal 3 góly a 17 asistencí a vedl bodování hráčů do 20 let v celé National League.
To stačilo na smlouvu. Blackhawks s ním 27. března podepsali tříletý nováčkovský kontrakt do sezony 2028/29, jak klub oficiálně oznámil. Jeho roční zatížení platového stropu odpovídá zhruba 21 milionům korun.
Další krok v pečlivě plánované kariéře přišel v Rockfordu. Podle statistik Rockford IceHogs má Felcman po 16 zápasech 3 góly a 11 asistencí, tedy 14 bodů a téměř bod na zápas. Patří mezi nejproduktivnější hráče farmy. Podle údajů, které jsme dohledali, na debut v NHL zatím čeká.
Kde se otevírá prostor
Felcman nepřijde do první formace a nepřevezme Bedardovu roli. Elitního centra s 18 body v 15 zápasech nikdo z farmy nenahradí. Šance se otevírá jinde: v rotaci.
Každá delší absence lídra rozhodí sestavu. Trenér posouvá centry o patro výš, přeskupuje přesilovky a dole v sestavě vzniká místo. Pro klub v tabulkovém sklepě je to zároveň příležitost vyzkoušet mladé hráče, kteří by jinak čekali mnohem déle. Podle nás právě tady leží Felcmanův argument: Chicago nemá co ztratit a v Rockfordu mu roste útočník, který boduje.
Fronta je ale dlouhá. Deník Chicago Sun-Times před sezonou psal, že první na řadě pro povolání je Landon Slaggert, v úvaze byl i AJ Spellacy. A 3. listopadu už klub z Rockfordu povolal Dillona Bouchera. Felcman tedy nemá místo jisté a v pořadí ho nikdo jako prvního neoznačil. Má ale něco, co se v tabulkách přehlédnout nedá. Čísla.
Oficiální přehled pohybů na soupisce Blackhawks jeho povolání zatím neuvádí. Klub navíc čeká na výsledky vyšetření. Rozhodnutí o sestavě tak přijde nejdříve poté, co lékaři řeknou, jak dlouho bude kapitán chybět.
Redakce SportyŽivě.cz se pokusila zjistit víc od zástupců klubu, ale reakce jsme se zatím nedočkali.
Kdy a kde Felcmana sledovat
Nejbližší teoretická příležitost k debutu v NHL by podle rozpisu byla čtvrteční domácí utkání Chicaga proti Columbusu 19. listopadu. Pokud zůstane na farmě, Rockford hraje 20. a 22. listopadu v Manitobě a 25. listopadu doma s Milwaukee.
- AHL: zápasy IceHogs lze sledovat živě i ze záznamu na platformě FloHockey.
- NHL: v sezoně 2026/27 se o přenosy dělí Nova a Prima, které společně vysílají 24 zápasů základní části týdně.
- Kompletní nabídka: všechna utkání NHL nabízí služba NHL.tv na DAZN, podrobnosti shrnuje NHL.com v češtině.
Chicago teď čeká na snímky jednoho ramene a právě na nich může záviset, kdo z Rockfordu dostane telefonát. Felcman má za sebou téměř bod na zápas a smlouvu do roku 2029. Do debaty o povolání už patří.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek