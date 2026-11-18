Pudinkové banánky patří k , které člověk pozná spíš podle drobků a čokoládových šmouh na tácu než podle cukroví načančané vánoční fotografie. Jsou křehké, voní po vanilce a když se povedou, z mísy ubývají dost nenápadně. Praktické na nich je hlavně to, že těsto se dá připravit dopředu, odpočine si v lednici a potom už se jen protlačí přes strojek.
U jedné věci se ale spěchání většinou nevyplácí.
Těsto potřebuje odpočinek v chladu. Bez něj se při tvarování snadno lepí, trhá a výsledné nemají pěkný tvar. Někde se uvádí hodina, jinde delší čas. V praxi se osvědčily aspoň banánky 2 hodiny, klidně i přes noc. A pudink? Ten v receptu není jen kvůli názvu. Pudinkový prášek je hlavně škrob s příchutí, takže těsto zjemní a po upečení mu pomůže ke křehkosti. Žádná velká alchymie, spíš obyčejná kuchyňská zkratka. Recept na křehké pudinkové banánky
Doba přípravy: 40 minut + odpočinek těsta alespoň 2 hodiny Co potřebujeme
Těsto: 500 g hladké mouky 250 g moučkového cukru 250 g 100% tuku, změklého 125 g másla 4 balíčky vanilkového pudinku 2 ks vejce velikosti S 1 ks žloutek velikosti M
Dokončení: podle potřeby kyselejší marmeládu podle potřeby čokoládu na namáčení Postup přípravy lahodných pudinkových banánků
1. Do větší mísy dejte
hladkou mouku, moučkový cukr a obsah 4 vanilkových pudinků. Přidejte 100% tuk, máslo, 2 vejce a žloutek. Zpracujte těsto. Není potřeba ho hníst dlouho, stačí, aby se spojilo do hladké a kompaktní hmoty.
2. Těsto zabalte do fólie nebo mikrotenového sáčku a dejte do lednice minimálně na
2 hodiny. Pokud tam zůstane přes noc, vůbec to nevadí. Naopak, se ztuhlejším a odpočatým těstem se pak u strojku pracuje o poznání lépe.
3. Troubu předehřejte na
180 °C. Připravte strojek na cukroví nebo nástavec na mlýnek a protlačujte kratší kousky. Délka kolem 5 cm je tak akorát, dobře se pečou a později i slepují. Foto: Cooky.cz, upraveno pomocí AI, Když banánky nejsou z ovoce, ale o to víc lákají: Pudinkové banánky jako poctivý domácí dezert s nostalgií navrch
4. Banánky skládejte na plech s pečicím papírem. Pečte zhruba
11 minut. Nemají být výrazně zlaté jako běžné sušenky, spíš jen zpevněné. Ke konci pečení je lepší hlídat troubu zblízka, protože rozdíl jedné nebo dvou minut tady umí být docela znát.
5. Vychladlé banánky slepujte
marmeládou. Hodí se kyselejší, třeba rybízová nebo meruňková. Sladké těsto tím dostane lepší rovnováhu.
Bleskový zákusek: Banánky plněné krémem a jahodami, příprava jen na 5 minut
6. Nakonec jeden konec, případně jen část banánků, namočte do rozpuštěné
čokolády a nechte zatuhnout. Polomáčené kousky vypadají na talíři úhledněji a při jídle se člověk obvykle zamaže o něco méně. Úplně spoléhat se na to ale nedá.
TIP: Když je těsto do strojku moc tvrdé, nechte ho asi 10 minut povolit při pokojové teplotě. Déle už raději ne, začalo by zbytečně měknout. Proč je v banáncích vlastně pudink?
Na první pohled může pudink v cukroví působit jako nápad ze
starého domácího sešitu, kam se zapisovalo všechno, co fungovalo. Důvod je ale poměrně prostý. Pudinkový prášek bývá založený hlavně na škrobu, který při zahřívání houstne. Tady se z něj samozřejmě žádný pudink do misky nestane. V těstě má jinou roli: pomáhá jemnější, křehčí struktuře a přidá vanilkovou chuť bez dalšího odměřování.
Vánoční cukroví: naprosto dokonalé Pudinkové banánky
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