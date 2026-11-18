V insolvenčním spisu k tomu stojí jediná suchá věta: „Pracovní poměr byl ukončen dohodou ke dni 13. 10. 2026.“ Oznámil to soudu insolvenční správce. Klub sám nic nezveřejnil a Skuhravý byl podle iSportu a Blesku ještě nějakou dobu uváděn na klubovém webu jako sportovní poradce. Při naší kontrole stránky vedení 18. listopadu už v seznamu nebyl. Pro jednašedesátiletou fotbalovou legendu, která dluží necelých osm milionů korun, nejde jen o konec jedné klubové funkce. Skuhravý přišel o pravidelný příjem, na kterém stál celý jeho plán oddlužení. Teď musí soud přesvědčit, že dělá pro věřitele maximum. Zatím nemá čím.
Od představenstva k poradci, pak konec
Skuhravý patří k nejslavnějším českým útočníkům. Hrál za Cheb, Spartu, italský FC Janov a Sporting Lisabon. Za reprezentaci odehrál 49 zápasů a vstřelil 17 gólů, pět z nich na mistrovství světa 1990 v Itálii, kde byl po Salvatoru Schillacim druhým nejlepším střelcem turnaje.
Do Slovácka přišel v červenci 2025 přes skupinu AUTO UH podnikatele Pavla Buráně, která tehdy vstoupila do klubu s pětadvacetiprocentním podílem. Nejdřív usedl do představenstva, tam ale vydržel necelé tři měsíce. V září 2025 klub odvolal ředitele a Skuhravý z představenstva odešel také. Zůstal však v jiné roli: regionální tisk ho popsal jako manažera pro vyhledávání hráčů a konzultanta sportovního úseku. Později figuroval jako sportovní poradce. Podle insolvenčních podkladů dohlížel na mládež, vyřizoval víza a papíry zahraničních hráčů a hledal talenty.
Teď skončil i v této funkci. Dohoda o rozvázání pracovního poměru je podle zákoníku práce písemná a dvoustranná: musí s ní souhlasit zaměstnanec i zaměstnavatel a poměr končí sjednaným dnem. Z dostupných dokumentů ale neplyne, kdo s koncem přišel. Podepsal ji Skuhravý ochotně, nebo mu klub dal najevo, že už s ním nepočítá? Odpověď zatím chybí.
Redakce SportyŽivě.cz se pokusila získat další informace z klubu, ale jeho zástupci na naše dotazy zatím nezareagovali.
Výplata na úrovni minimální mzdy
Insolvenční návrh podal Skuhravý v listopadu 2025, veřejně se o případu začalo psát na konci roku. Dluhy podle něj vznikly hlavně z podnikání. Od roku 2004 žil dlouhodobě v zahraničí a myslel si, že má byznys „ve správných rukou“. Neměl. Staré závazky za roky narostly úroky a exekucemi:
- A.P.C. Four: 5 597 641,95 Kč, původně leasing auta
- A04 OMEGA: 1 606 910 Kč plus úrok od roku 2000, smlouva o dílo na nedostavěný dům v Řitce
- VZP: 471 215 Kč za zdravotní pojištění
- drobnější položky: O2 (11 136,88 Kč), Dopravní podnik hl. m. Prahy (6 442 Kč), advokát a exekutor
Dvě největší položky tvoří přes 80 % celého dluhu.
Proti tomu stál skromný příjem. Za rok 2025 bral Skuhravý ve Slovácku v průměru 22 695 Kč hrubého měsíčně. Minimální mzda pro rok 2026 činí 22 400 Kč, průměrná hrubá mzda v Česku byla ve druhém čtvrtletí 51 966 Kč. Bývalá hvězda Serie A tak v prvoligovém klubu vydělávala necelou polovinu toho, co průměrný český zaměstnanec. Do léta k tomu měl dohodu v autosalonu ze skupiny kolem Pavla Buráně za necelých pět tisíc měsíčně. Ta skončila 31. srpna.
Správci to nestačilo. Navrhoval zvýšit měsíční splátku z 5 584 Kč na 11 906 Kč a doporučil dvě cesty: buď si ve Slovácku říct o vyšší odměnu, nebo najít jinou práci. Jako příklad uvedl místo marketingového specialisty s hrubým příjmem až 40 000 Kč. Nejde o šikanu. Podle metodiky Justice.cz k vyhodnocování příjmového potenciálu soud posuzuje, zda dlužník využívá své schopnosti a možnosti a zda se bez vážného důvodu nevzdal lepšího výdělku. Místo vyšší výplaty ale přišel konec.
Buráň odešel, Skuhravý také
Sám o sobě by konec ve Slovácku mohl vypadat jako běžná personální změna. Zapadá ale do širšího obrazu. Skuhravý se v klubu i mimo něj pohyboval v okruhu Pavla Buráně: do Slovácka přišel s jeho skupinou AUTO UH, přivydělával si v jeho autosalonu a poštu mu podle Blesku doručují do hotelu Fabrika, který patří do stejného podnikatelského okruhu. Trvalý pobyt má hlášený na úřadě Prahy 5.
Vlastnická struktura Slovácka se přitom v roce 2026 změnila dvakrát. V červnu navýšila firma Solar Global podíl na 75 % odkupem podílu Z-Group. Klub pak 4. září oznámil, že se Solar Global stává stoprocentním vlastníkem 1. FC Slovácko, když odkoupila i čtvrtinový podíl AUTO UH. Buráňova skupina zůstala jen obchodním partnerem.
Chronologie je výmluvná. Konec srpna: Skuhravému skončila dohoda v autosalonu. Začátek září: Buráň odchází z vlastnické struktury klubu. Polovina října: končí Skuhravého pracovní poměr ve Slovácku. Přímý důkaz, že jedno vyvolalo druhé, v dostupných dokumentech není. Podle nás je ale těžké přehlédnout, že Skuhravý přišel o oporu ve chvíli, kdy z klubu odešel člověk, který ho do něj přivedl. Otevřená zůstává i otázka bydlení. Zda a za jakých podmínek může ve Fabrice zůstat, není z veřejných zdrojů zřejmé.
Dvanáct tisíc od internacionálů
Skuhravý mezitím soudu nabídl náhradní řešení. Podle Blesku napsal, že má předběžně domluvený dar 12 000 Kč měsíčně od Nadace fotbalových internacionálů. Matematika vychází překvapivě přesně. Za tři roky oddlužení by dar vynesl 432 000 Kč. Správcem navrhovaná vyšší splátka by za stejnou dobu dala 428 616 Kč. Bývalí spoluhráči a kolegové by tak v podstatě pokryli přesně to, co po Skuhravém požadoval správce.
Háček je ve slově „předběžně“. Dar musí být skutečně uzavřený, doložený a pravidelný a soud ho musí přijmout jako příjem. Doklady přitom nejsou Skuhravého silnou stránkou. Už v původním návrhu zmiňoval příležitostné odměny ze zahraničí spojené s fotbalem. V aktuálním řízení podle Blesku uvádí odměny z Itálie a podporu rodiny a přátel, ale bez dokladů. Pro soud takový příjem prakticky neexistuje.
Proč si slavné jméno nenajde novou práci? Přes právníka vzkázal jen, že „nemůže nic sehnat“. Trenérskou licenci nemá obnovenou a podle insolvenčních materiálů to kvůli dlouhému pobytu v cizině a zdravotním důvodům není reálné. Jméno otevírá dveře k reprezentativním a kontaktním rolím. V oddlužení se ale počítá jen to, co přijde na účet s výplatní páskou.
Co hrozí, když oddlužení padne
Ztráta příjmu sama o sobě oddlužení automaticky neukončí. Dlužník ale musí doložit, že se snaží získat nový výdělek, komunikuje se správcem a nic nezatajuje. Pokud neplní podstatné povinnosti, nezvládá ani základní platby správci nebo se ukáže nepoctivý záměr, soud může oddlužení zrušit. Jak uvádí Justice.cz v přehledu o oddlužení, následovat může konkurs. Majetek se prodá a neuspokojené pohledávky po skončení řízení nezaniknou. U Skuhravého, který podle dostupných údajů žádný významný majetek nemá, by to znamenalo jediné: dluhy by mu zůstaly.
Že nejde o teoretickou hrozbu, ukazuje případ bývalého hokejisty Michala Sýkory, mistra světa z let 1996 a 2000 a někdejšího hráče NHL. Soud mu v roce 2025 oddlužení zrušil a prohlásil konkurs, mimo jiné kvůli neplnění povinností a pochybnostem o poctivém záměru. Do oddlužení se dostal i bývalý fotbalový reprezentant Adam Hloušek, jehož dluhy se odhadovaly na 20 až 27 milionů korun.
Skuhravého případ tak připomíná pravidlo, které v insolvenčních spisech platí bez výjimky. Góly z mistrovství světa, Janov ani Sporting tu nemají žádnou váhu. Rozhoduje doložený příjem, kontrolovatelné doklady a ochota vydělávat tolik, kolik dlužník reálně může.
Skuhravý teď stojí na jediném nepodepsaném příslibu: dvanácti tisících od nadace, kterou založili hráči jeho generace. Pokud dorazí, pomůže mu fotbal ještě jednou, tentokrát bez míče. Pokud ne, rozhodne o něm soud bez ohledu na to, co dokázal v roce 1990.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl