David Chokachi v devadesátých letech pobláznil diváky jako plavčík Cody Madison v Pobřežní hlídce. Když televize Fox letos rozjela nové pokračování, byl prvním z původní party, koho producenti potvrdili, a vrací se jako frontman kapely, která hraje v baru The Shoreline. I v osmapadesáti letech na place svou formou zaskočil celý štáb.
Zaskočil štáb na pláži
Formu přitom bral vážně už v devadesátých letech. „U Pobřežní hlídky jsem si uvědomil, že čím víc jsem ve formě, tím víc příběhů pro mě napíšou a v čím víc dílech budu. Ne že by peníze byly všechno, ale chcete, aby se vaše postava chytila,“ vzpomínal v říjnu pro Fox News Digital.
Tentokrát přidal ještě víc, protože mezi nové herce přicházel jako veterán původní série. „Chtěl jsem něco dokázat, a dokázal jsem to,“ řekl.
Půl roku před natáčením trénoval dvakrát denně. „Přišel jsem na plac, a když nastal čas sundat tričko, zrovna jsme točili záchranu a lidi jen říkali: Panebože, chlape, kolik ti vlastně je?“, popsal.
Od devadesátých let uplynuly tři dekády. Někdejší delší blonďatý sestřih s pěšinkou uprostřed vystřídaly krátké prošedivělé vlasy a v obličeji mu přibyly vrásky. Sám ale tvrdí, že má štíhlejší formu než dřív, kdy hlavně zvedal činky, běhal a byl „trochu mohutnější“. Nepije alkohol a na večírky nechodí.
Budíček v půl čtvrté ráno
K takové disciplíně ho přivedlo těžké období po přetržení Achillových šlach, kdy hledal, jak se z něj dostat. Při rekonvalescenci se inspiroval neurovědcem Andrewem Hubermanem a bývalým členem Navy SEAL DJ Shipleym, který staví na skládání drobných každodenních výher.
„Vstávám každý den v půl čtvrté ráno a hned můžu vyrazit. Moje tělo si samo řekne, že je čas jít, a všichni si myslí, že jsem blázen, ale je to můj vysněný čas, miluju to,“ řekl.
Den začíná v ledové kádi a sauně, které bere jako pozitivní zátěž pro mozek. Brzký a produktivní start mu podle jeho slov pomohl s fyzičkou i s hraním a má pocit, že před kamerou odvádí nejlepší výkon za celých třicet let. Každému radí začít tou nejjednodušší výhrou dne, tedy vstát dřív než ostatní a pustit se do práce, protože mozek i tělo si pak podvědomě začnou říkat „jsem drsňák“.
Nová Pobřežní hlídka startuje v lednu
Nová Pobřežní hlídka navazuje na původní příběh a televize Fox ji s dvanácti díly pustí 6. ledna 2027. Hlavní postavou je Hobie Buchannon, syn Mitche, kterého hrál David Hasselhoff. Teď je z něj kapitán plavčíků v podání Stephena Amella ze seriálu Arrow a na pláž za ním přijde dcera Charlie, o které nevěděl. V nové sestavě se objeví také Shay Mitchell z Prolhaných krásek a partu doplňují hvězdy sociálních sítí a bývalá gymnastka Livvy Dunne.
Chokachi ale nezůstal jediným navrátilcem. Jako Shauni, dnes radní v Santa Monice, se vrátí Erika Eleniak a diváci znovu uvidí také Michaela Bergina jako J.D. a Kelly Packard jako April. Právě s těmi dvěma hrál na konci devadesátých let.
Od politologie k záchraně psů
Do původní Pobřežní hlídky se rodák z Plymouthu dostal v roce 1995 bez zkušeností s televizním hraním, s diplomem z politologie a po práci pro kongresmana. Přišel krátce poté, co ze seriálu odešel David Charvet, a v hitu, který v roce 1996 podle Guinnessovy knihy rekordů sledovalo přes 1,1 miliardy diváků týdně ve 142 zemích, vydržel čtyři roky.
Po roce 1999 hrál detektiva v Čarodějnické čepeli a mezi lety 2006 a 2009 surfaře v Pláži Makaha, později točil hlavně béčkové filmy včetně Žraločí hrozby, loňského Predator Wastelands a letošního Water Park Shark. V roce 2004 se oženil se Susan Brubaker a mají spolu dceru.
Vedle hraní podporuje organizace Surfrider Foundation a Best Friends Animal Sanctuary a se spolkem Wings of Rescue pomáhá převážet psy z přeplněných útulků. Chystá se také vstoupit do dobrovolné hasičské brigády v Malibu, a tak na charitativním závodě Malibu Moves na pláži Zuma ušel pětikilometrovou trať s dvacetikilovou zátěží na zádech.
„Chci ze svého času na téhle planetě vytěžit maximum. Chci, aby po mně zůstala lepším místem, než byla, a chci, aby se moje dcera učila z toho, co dělám,“ řekl.
Kdo si chce Codyho připomenout ještě před premiérou, původní Pobřežní hlídku teď vysílá Nova Lady.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb, hellomagazine, au.variety, tvinsider).