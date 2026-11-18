14. listopadu v Indian Wells padalo nízké podzimní slunce šikmo přes kurt. Nosková v semifinále Turnaje mistryň prohrála s Elinou Svitolinovou 2:6, 1:6 za hodinu a pět minut. Pro hráčku, která v červenci zvedla nad hlavu wimbledonskou trofej, to byl nepříjemně rychlý konec sezony. Jeden z jejích nejhlasitějších zastánců ale názor nezměnil. Aron Solomon, tenisový komentátor serveru TennisUpToDate, napsal hned po zápase, že dál věří v její talent stát se nejlepší hráčkou světa. O několik dní dřív šel ještě dál: Nosková podle něj při svém nejlepším tenise vypadá jako nejlepší hráčka planety. Takové tvrzení stojí za to porovnat s tvrdými čísly. Ta ukazují, že Solomonova sázka není výstřelek, ale ani hotová věc.
Komentátor, který si vsadil proti logice
Solomon není bývalý profesionál ani trenér. Je to právník a publicista, který o tenise pravidelně píše analytické sloupky. O to zajímavější je, jak konzistentně se za Noskovou staví. Před Turnajem mistryň ji 2. listopadu tipoval na celkovou vítězku. Sám přitom přiznal, že rozumnější volbou by byla Rybakinová, Sabalenková nebo Andrejevová.
Argumenty měl konkrétní. Nosková už dokázala vyhrát grandslam, tedy zvládnout sedm zápasů za sebou proti různým soupeřkám a v různých podmínkách. V Indian Wells hrála na jaře semifinále, takže podle něj není jen specialistka na trávu. Má dost síly, aby obstála proti Rybakinové a Sabalenkové. A umí vzít čas hráčkám, které stojí na pohybu a přesnosti, jako jsou Andrejevová a Pegulaová. Navíc skupinový formát turnaje jí podle Solomona dovoloval rozehrát se i po případném zaváhání.
Ve skupině se to potvrdilo. Coco Gauffovou porazila 6:3, 6:3 a Solomon po zápase ve
sloupku ocenil, že nejen tvrdě hrála, ale také dobře volila a kontrolovala výměny. S Jessicou Pegulaovou pak Nosková prohrála až v koncovce rozhodující sady 6:7, 6:4, 5:7, skupinu přesto vyhrála. Solomon na ní nechválí jen sílu úderů, ale hlavně rozhodování pod tlakem. Právě to podle něj odlišuje velmi dobré hráčky od šampionek. Co ukázala Svitolinová
Semifinále bylo opakem všeho, co Solomon chválil. Úspěšnost prvního servisu klesla na 40 %. Nosková udělala 11 dvojchyb, po druhém podání uhrála jen 7 bodů z 19 a ztratila pět ze sedmi servisních gamů. Na hráčku, jejíž hra stojí na iniciativě, je to fatální kombinace. Bez servisu nemá z čeho útočit.
Solomon zmínil i stíny na kurtu a nízké slunce, které servis komplikovalo. Sám ale dodal, že výsledek tím vysvětlit nejde. Rozhodla úplnost Svitolinové: pohyb, výběr úderů a hlavně to, že Noskové nedávala pohodlné míče k útoku. Ukrajinka přitom nebyla neznámá. V zářijovém finále Billie Jean King Cupu ji Nosková porazila 6:3, 7:6(5) a rozhodla tím o dvanáctém českém titulu v historii soutěže.
Podle nás právě tahle dvojice zápasů ukazuje, kde Nosková je. Svitolinovou porazit umí. Zatím to ale nedokáže vždy, když se jí nedaří servis a soupeřka jí bere útočnou pozici.
Čísla: kde Nosková stojí
Oficiální
žebříček WTA k 18. listopadu ji vede na sedmém místě se 4 743 body. Během sezony se dostala až kolem šestého místa, po Turnaji mistryň ji ale přeskočila Svitolinová.
Pořadí Hráčka Body 1. Jelena Rybakinová 8 099 2. Mirra Andrejevová 7 806 3. Aryna Sabalenková 6 685 4. Coco Gauffová 6 163 5. Jessica Pegulaová 6 160 6. Elina Svitolinová 5 921 7. Linda Nosková 4 743
Na první Rybakinovou ztrácí 3 356 bodů, na druhou Andrejevovou 3 063. Pro představu: vítězka grandslamu získá 2 000 bodů, Turnaj mistryň jich nabízí nejvýš 1 500. Ani další grandslamový titul by tedy sám o sobě rozdíl nesmazal.
Zajímavější obrázek dává srovnání sezon podle přehledu
WTA Rankings Watch:
Hráčka Tituly Bilance Proti top 10 Linda Nosková 2 42:17 6:7 Coco Gauffová 1 49:16 7:7 Jessica Pegulaová 2 52:16 9:9
Nosková odehrála výrazně méně vítězných zápasů než Američanky. Jejím trumfem je ale kvalita titulů: Wimbledon a Berlín, k tomu týmové zlato. Pegulaová i Gauffová sbíraly body pravidelněji, Nosková hlavně na vrcholech sezony. Bilance proti elitě je u všech tří velmi vyrovnaná, takže Češka mezi nejlepšími rozhodně není outsiderka.
Tady je podle nás jádro celé otázky. Nosková už není „jen talent“. Má grandslam, má výhry nad hráčkami z top 10 a má za sebou zápasy, které rozhodly velké tituly. Zbývá to nejtěžší: hrát špičkově celý rok, ne jen ve vybraných týdnech.
Andrejevová jako první v řadě
Solomon patří k těm, kdo Noskové věří nejvýrazněji. Většina ostatních silných hlasů po Turnaji mistryň ale mířila jinam. Mirra Andrejevová vyhrála turnaj bez ztráty setu: pět zápasů, poměr gamů 61:26. Ve finále porazila Svitolinovou 7:5, 6:3. Je nejmladší vítězkou Turnaje mistryň od Marie Šarapovové v roce 2004 a letos ovládla i Roland Garros.
Martina Navrátilová řekla, že Andrejevová se může stát světovou jedničkou už po Australian Open. Chválí její zlepšený pohyb, servis i schopnost tlumit emoce. Bývalý americký tenista Steve Johnson ji tipuje na vrchol v prvních měsících roku 2027. Na Rybakinovou ztrácí jen 293 bodů, a ta bude v Melbourne obhajovat titul.
Rozdíl mezi oběma hráčkami je i herní. Nosková hraje přímočařeji, silově, snaží se soupeřkám brát čas. Andrejevová stojí na pohybu, variabilitě a čtení hry. Pokud se bavíme o boji o první místo v příštích měsících, Andrejevová je jasná favoritka. Nosková působí spíš jako kandidátka na delší horizont.
V českém kontextu by šlo o historický zápis. Jedinou Češkou na čele žebříčku WTA od zavedení počítačového hodnocení zůstává Karolína Plíšková. Dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová se dostala nejvýš na druhé místo.
Co musí přijít v roce 2027
Čeští trenéři popisují Noskovou podobně jako Solomon. Lukáš Dlouhý ji po Berlíně označil za mentálně silnou hráčku, která „zvládá držet emoce na uzdě“ a umí se připravit na velké zápasy. Hlavní trenér Tomáš Krupa po Wimbledonu ocenil její nasazení a to, jak zvládla finále s Karolínou Muchovou, které vyhrála 6:2, 5:7, 6:3. Barbora Strýcová ji v reprezentaci popsala jako „ohromnou oporu“ a základní kámen týmu.
Mentální základ tedy podle lidí kolem ní existuje. Na kurtu chybí hlavně stabilita servisu a schopnost vyhrávat i ve dnech, kdy hra nejde sama. Bez toho se ztráta přes tři tisíce bodů nesmaže.
Kalendář dává první příležitost brzy. Australian Open má hlavní soutěž od 17. do 31. ledna 2027 a díky místu v top 10 má Nosková účast jistou, pokud bude zdravá. Konkrétní přípravný turnaj zatím potvrzený není. Pokud zvolí tradiční australskou přípravu, nabízí se turnaj WTA 500 v Brisbane od 3. do 10. ledna.
Pomoct může i nové pravidlo WTA. Od příští sezony si hráčky mohou jeden vybraný výsledek z turnaje WTA 1000 nahradit lepším výsledkem z menšího turnaje. Pro hráčku, která sbírá body nárazově, je to šance, jak lépe naplánovat rok. Dá se čekat, že grandslamové finále, několik silných výsledků na turnajích WTA 1000 a slabší obhajoby soupeřek by ji k vrcholu dokázaly posunout rychleji, než napovídá dnešní tabulka. Turnaj mistryň se navíc v roce 2027 stěhuje do Charlotte v Severní Karolíně a Nosková tam bude mít šanci navázat na letošní semifinále.
Solomon v Noskové vidí budoucí jedničku a důvody k tomu mu dala sama: wimbledonský titul, výhru nad Gauffovou a rozhodující bod ve finále Billie Jean King Cupu. Prohra se Svitolinovou ukázala, co jí zatím chybí. K vrcholu nepotřebuje jeden velký týden, potřebuje jich během sezony víc.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný