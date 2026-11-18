Foto: Magnific
Grand Theft Auto VI patří mezi nejočekávanější hry historie. Rockstar Games do svého nového titulu vložil obrovské prostředky, roky práce a nemalé ambice. První zveřejněné recenze nešetří chválou, přesto se nabízí poněkud nepříjemná otázka. Je GTA 6 skutečně revolucí, nebo pouze technicky dokonalejší verzí hry, kterou známe už od dob předchozích dílů?
Vice City a okolní stát Leonida vypadají mimořádně působivě. Ulice jsou zaplněné lidmi, doprava působí živě a prostředí nabízí množství drobných detailů. Rockstar opět ukazuje, že ve vytváření otevřených herních světů patří ke špičce. Jenže samotná velikost světa a jeho grafické zpracování ještě automaticky neznamenají lepší hratelnost.
Základní otázkou zůstává, co v takovém světě hráč skutečně dělá. Série Grand Theft Auto dlouhodobě stojí na kombinaci přestřelek, automobilových honiček, kriminálních zakázek a přesunů mezi jednotlivými místy. Hráč často dostane úkol, dojede z bodu A do bodu B, splní zadání a pokračuje k dalšímu úkolu. Na tomto principu není nic špatného, pokud jej doprovází kvalitní příběh a zajímavé situace. Po tolika letech však lze od Rockstaru očekávat i výraznější posun.
Svoboda, která má své hranice
Jedním z největších lákadel GTA byla vždy svoboda. Ukrást automobil, projet se městem, utéct policii, ignorovat příběhové mise nebo prostě způsobit chaos. Hra nechává hráče rozhodnout, čemu bude věnovat svůj čas, a právě tato volnost se stala jedním ze základů úspěchu celé série.
GTA
Foto: Magnific
Při bližším pohledu má ale taková svoboda své hranice. Obrovské množství možných činností nemusí automaticky znamenat, že jsou všechny dostatečně zajímavé nebo že mají hlubší dopad na herní svět. Rozdíl mezi možností něco udělat a skutečnou svobodou rozhodování je podstatný.
GTA 6 zároveň nabízí mimořádně nelichotivý obraz současné americké společnosti. Drogy, alkohol, prostituce, násilí, kriminalita, posedlost sociálními sítěmi a všudypřítomná touha po penězích tvoří výraznou součást jeho stylizace. Vice City představuje přehnanou, satirickou podobu Ameriky, ve které se absurdní chování stalo téměř každodenní normou.
Rockstar podobná témata využívá dlouhodobě. V novém díle však působí ještě výrazněji díky inspiraci současnou internetovou kulturou a prostředím Floridy. Hranice mezi satirou a realitou se místy nepříjemně stírá. Člověk se může smát absurdním situacím, ale zároveň si uvědomuje, že řada podobných společenských problémů existuje i mimo obrazovku.
Otázkou ovšem je, zda samotné provokování ještě stačí. GTA dokáže ukazovat společenský úpadek s velkou dávkou černého humoru, ale opakování stále stejných motivů může časem působit samoúčelně. Drogy, nahota, násilí ani vulgární humor nejsou automaticky známkou dospělejšího příběhu.
Red Dead Redemption 2 dokázalo něco, co GTA stále hledá
Právě při srovnání s Red Dead Redemption 2 se ukazuje, že technická vyspělost a množství aktivit nejsou jediným měřítkem kvalitní hry.
Westernový titul Rockstaru z roku 2018 měl také obrovský otevřený svět, dlouhé přesuny a místy velmi pomalé tempo. Přesto dokázal vybudovat něco mimořádného. Jeho prostředí nebylo pouze kulisou pro další přestřelku. Divoká příroda, drobné náhodné události, každodenní život tábora a postupný vývoj Arthura Morgana vytvářely pocit skutečně prožitého dobrodružství.
Red Dead Redemption 2 navíc umožňovalo zažít obyčejné chvíle, které nebyly podřízené neustálému chaosu. Rybaření, lov, cestování krajinou nebo setkání s neznámým člověkem dokázaly být stejně zajímavé jako velké příběhové mise. Hráč nemusel každých několik minut někoho pronásledovat nebo střílet, aby měl pocit, že se ve hře něco děje.
GTA 6 sází na zcela odlišnou atmosféru. Je hlučnější, rychlejší, provokativnější a plné kontrastů. To samo o sobě není nedostatek. Přesto je namístě pochybovat, zda dokáže nabídnout stejně silný emocionální zážitek jako příběh Arthura Morgana a gangu Dutche van der Linde.
Ústřední dvojice Jason a Lucia má potenciál vytvořit zajímavou kriminální zápletku. Zda však jejich vztah a celý příběh dosahují úrovně nejlepších okamžiků Red Dead Redemption 2, nelze posoudit pouze podle grafiky, prvních ohlasů nebo několika efektních scén.
První zahraniční recenze GTA 6 hodnotí mimořádně vysoko. Vyzdvihují zejména rozsah herního světa, jeho detailnost a technické zpracování. Takové přijetí si zaslouží pozornost. Vysoké hodnocení ale neznamená, že všichni hráči musejí považovat stejný titul za nejlepší hru historie.
Pro jedny bude nová Grand Theft Auto splněným snem, protože nabízí další obrovské město plné příležitostí k ničím nespoutané zábavě. Pro jiné může zůstat především drahou a vizuálně mimořádnou variací na známý herní princip.
Red Dead Redemption 2 totiž připomnělo, že nejpůsobivější herní zážitky nemusí vznikat z největších explozí, nejrychlejších automobilů ani nejrozsáhlejší nabídky kriminálních aktivit. Někdy stačí dobře napsaná postava, přesvědčivý svět a příběh, který v člověku zůstane ještě dlouho po vypnutí konzole
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