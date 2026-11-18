Středeční večer v hradecké ČPP Aréně byl pro Kometu rozhodnutý po jedenácti minutách. Mountfield HK vedl 2:0, brankář Jan Kavan do té doby nezachytil jedinou střelu a mířil na střídačku. Po první třetině svítilo 0:3, na začátku třetí přidali domácí dva góly během 71 sekund a konečné 6:0 v dohrávce 16. kola Tipsport extraligy jen potvrdilo, co bylo vidět od úvodního buly. Pro Brno je to druhá šestka v řadě, pět dní předtím prohrálo v Pardubicích 2:6. Libor Zábranský, hlavní trenér, majitel a generální manažer v jedné osobě, po zápase nehledal výmluvy ani smůlu. Pojmenoval problém, který se táhne celým podzimem: Kometa hraje příliš složitě. Odpovědí podle nás musí být hokej bez ozdob, tvrdý a nepohodlný. Zkrátka špinavý.
Šest gólů, dvě střely a jedno střídání
Statistiky z Hradce ukazují zvláštní věc. Domácí podle oficiálního reportu
Mountfieldu HK vystřelili 27krát, Kometa 24krát. Rozdíl v objemu je téměř zanedbatelný, rozdíl ve výsledku propastný. Brno nenarazilo na soupeře, který by ho zavalil střelami, ale na soupeře, který trestal každou chybu.
Skórovali Kalina, Radil, Koch, dvakrát Pavlík a Lukáš Král. Třetiny skončily 3:0, 1:0 a 2:0. Kometa za celý večer nenašla cestu přes hradeckou obranu ani jednou.
Nejostřeji se zápas vryje do paměti brankáři Kavanovi. V základní části chytal poprvé v sezoně a odchytal 10 minut a 59 sekund. Čelil dvěma střelám, inkasoval dvakrát, úspěšnost nulová. Zbytek zápasu dochytal Aleš Stezka. Kavanův debut přitom nebyl skokem do neznáma. V letní přípravě odchytal dva zápasy s úspěšností 95,56 % a jedním čistým kontem. Proč dostal šanci zrovna v Hradci, trenér veřejně nevysvětlil. Ani to, kde byl Eugen Rabčan. Ten v zápisu o utkání chyběl a klub zatím neuvedl, kdy se vrátí. Brankářská otázka se tak k ostatním problémům přidala ve chvíli, kdy ji Kometa potřebovala nejméně.
Kontrast s prvním letošním duelem je až bolestivý. 20. září Kometa porazila Hradec doma 3:1, otočila z 0:1, Rabčan byl vyhlášen hráčem zápasu a Zábranský mluvil o odbojovaném utkání a efektivitě. O dva měsíce později proti stejnému soupeři nedala gól a efektivita zmizela úplně.
Konec krasobruslení
Zábranský po zápase nevyhlásil seznam opatření. Jeho diagnóza ale říká víc než jakýkoli program. „Selháváme v individuálních činnostech, odskakují nám puky a hráči to potom z přemíry snahy přehrávají,“ řekl. Dodal, že to „není ono“, že tým není efektivní a že „teď je jen na nás, jak se z toho zvedneme“.
Doslovné spojení „špinavý hokej“ v jeho pozápasovém vyjádření nezaznělo. Popis problému ho ale přímo nabízí jako lék. Hráči, kteří se snaží napravit výsledky, hledají složitá řešení. Nahrávka navíc, klička v modrém pásmu, pokus o krásnou akci tam, kde stačí puk vyhodit nebo poslat na bránu. Když pak puk odskočí od hole, přichází protiútok a gól. V Hradci se tenhle řetězec opakoval celý večer.
Podle nás ze Zábranského slov vyplývá jasná linka:
jednoduchá rozehrávka bez riskantních přihrávek přes střed, puky na bránu z jakékoli pozice, clonění a dorážky, důraz v soubojích u mantinelu a před brankovištěm, góly, které nejsou hezké, ale počítají se stejně.
Takový hokej není pro diváky atraktivní. Pro tým v krizi ale bývá nejrychlejší cestou zpátky. Čísla ze speciálních týmů ukazují, kde začít. Před zápasem v Hradci proměňovala Kometa přesilovky jen v 10,64 % případů, Hradec ve 20 %. V oslabení ubránila Kometa 73,08 % situací, domácí 86,15 %. To nejsou drobné odchylky. Je to propast, ve které se ztrácejí body, a přesilovka s oslabením jsou přesně ta místa, kde o výsledku rozhoduje ochota jít do nepříjemného prostoru.
Trenér, kterého nemá kdo odvolat
V jiném klubu by po dvou šestigólových porážkách za sebou padla otázka, jak dlouho trenér na lavičce vydrží. V Brně má odpověď zvláštní tvar. Zábranský vede tým jako hlavní trenér od 1. května 2026, kdy ho klub
oficiálně představil s asistenty Kamilem Pokorným, Martinem Eratem a Jiřím Horáčkem. Zároveň je majitelem a generálním manažerem. Nad sebou nemá sportovního ředitele, který by ho mohl sesadit.
Právě v tom vidíme jádro nekompromisnosti jeho plánu. Klasický scénář, ve kterém trenér zaplatí za výsledky, u Komety prakticky nehrozí. Tlak se proto nemá kam přesunout jinam než na hráče. A Zábranský k tomu má všechny páky: rozhoduje o minutáži, o složení útoků a obranných dvojic, o tom, kdo dostane šanci v přesilovce, a v krajním případě i o kádru.
Náznak, že sestavou míchat umí, dal už v září, kdy po zápase s Hradcem zmínil, že během utkání „promíchali trochu sestavu“. Tentokrát může jít o víc. Komentátoři iSportu po debaklu napsali, že Kometa stojí na rozcestí a že může přijít řez do kádru, výměny, pohovory nebo ultimáta. Klubové stanovisko to zatím není a Zábranský veřejně žádné personální změny neoznámil. Dá se ale čekat, že hráči, kteří budou dál přehrávat a ztrácet puky, přijdou nejdřív o minuty na ledě. U trenéra, který je zároveň majitelem, to může jít rychleji než jinde.
Tabulka zatím nehoří, ale prostor se zmenšuje
Kometa šla do Hradce z desátého místa se 24 body ze 17 zápasů a skóre 45:49. Po porážce 0:6 má podle našeho přepočtu 18 zápasů, stále 24 bodů a skóre 45:55. Za posledních sedm utkání vyhrála jen dvakrát, 4:1 v Litvínově a 3:2 s Olomoucí. K tomu přišly porážky ve Vítkovicích, v Pardubicích a v Hradci a dvě prohry v prodloužení, s Třincem a v Karlových Varech.
Srovnání se špičkou je neúprosné:
Tým Body Skóre Třinec (1.) 48 76:42 Pardubice 39 71:47 České Budějovice (4.) 32 neuvedeno Kometa (10.) 24 45:55
Na čtvrté místo, které zaručuje přímý postup do čtvrtfinále, ztrácí Brno osm bodů. Pozice 5 až 12 vedou do předkola, třináctý tým končí sezonu a čtrnáctý jde do baráže. Kometa je tedy pořád ve hře o play-off a do konce základní části, která má 52 kol a končí 5. března 2027, jí zbývá 34 zápasů. Zezadu ale už ukazují zuby Vítkovice, které měly před dohrávkou na třináctém místě 18 bodů. Šest bodů náskoku nad pásmem, kde sezona končí, není polštář, na kterém se dá spát. Aktuální pořadí lze sledovat v
tabulce Českého hokeje.
Program navíc Kometě nic nedaruje. V pátek 20. listopadu od 17:30 hraje v Mladé Boleslavi, v neděli 22. listopadu od 17:00 doma hostí České Budějovice, tedy právě tým, který drží čtvrté místo. V úterý 24. listopadu od 18:30 jede na Spartu a v pátek 27. listopadu od 17:30 do Plzně. Tři ze čtyř zápasů venku, kde Brno naposledy dvakrát dostalo šest gólů. Všechna utkání vysílá Oneplay, hlavní zápasy na Oneplay Sport 2, další na Oneplay Sport 3 a souběžné duely na multidimenzionálních kanálech v tarifech Extra Sport nebo Maximum.
Nedělní duel s Budějovicemi je podle nás nejdůležitějším zápasem listopadu. Výhra by ztrátu na první čtyřku stáhla na pět bodů. Porážka by ji natáhla na jedenáct.
Kometa zatím nemá důvod k panice, ale už nemá ani luxus čekat, až se forma vrátí sama. Zábranský nemá komu přehodit odpovědnost a hráči to vědí. Příští body se budou sbírat u mantinelu a před brankovištěm, ne v elegantních kombinacích.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek