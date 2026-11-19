Obzvláště ve velkoplošných vytápěných prostorách se často vrství vzduch a blízko stropu se kumuluje teplo. Velký rozptyl tepla má za následek vysoké energetické náklady. Vrstvení horkého vzduchu může zabránit destratifikátor, který redukuje spotřebu energie a zároveň zajišťuje pohodu prostředí.
Vzduchový stropní destratifikátor z produkce firmy Merlin Technology je schopen vyrovnávat teplotu vzduchu jak horizontálně, tak vertikálně. Zároveň zvyšuje a vyrovnává vlhkost uvnitř velkých prostor a přispívá tak k redukci nákladů na vytápění.
Zvlhčovač a současně destratifikátor Merlin používá speciální odstředivý rotor, který vyvolává promíchávání vzduchu, přičemž neprodukuje škodlivé proudy. Na rozdíl od klasických stropních ventilátorů destratifikátor tedy nesměšuje proudění vzduchu přímo kolmo v soustředěných plochách, ale rozděluje vzduch paprskovitě, přičemž odděluje velké plochy téměř nepostřehnutelnou ventilací.
Vzduchové stropní destratifikátory Merlin Technology od firmy
Drekoma, které lze instalovat v různých typech provozů, vykazují průměrnou úsporu nákladů na energii a vytápění 20 až 30 %. Úspora energie
Aby mohla být vyjádřena potenciální úspora, je nezbytné především zjistit teplotní rozdíl mezi teplotou u stropu a u podlahy. Vyjdeme z níže uvedené rovnice:
ΔT = tb x (1 + 0,115 h) – tb kde: tb = teplota v úrovni podlahy; h = výška místnosti.
Tato rovnice, která platí pro prostory až do výšky 9 m, je založena na optimálních podmínkách a mění se podle typu stěn a izolace stropů, prosklených ploch a jejich postavení vůči slunečnímu světlu, dveřím a vchodům, důležitý je rovněž jejich počet a doba v závislosti na ročním období.
Vzduch ve vyšších částech budovy je teplejší než u podlahy a za jistých podmínek může rozdíl teplot činit 10 až 12 °C. Tepelné ztráty vyplývající z konstrukce budovy a spotřeby energie na vytápění jsou často ovlivněny nesprávnou izolací, zejména u starších průmyslových budov. Teplota u podlahy je velmi často regulována termostaty, ale teplota u stropu je závislá na mnoha faktorech, mj. na kapacitě, výkonnosti a distribuci ve vztahu k velikosti budovy a sezonních změnách venkovních podmínek (např. vertikální vzrůst teploty je nulový za nepřítomnosti topení a maximální během studené zimy, kdy se topí).
Odborná literatura indikuje teplotní gradienty 1 °C či více na každý metr výšky, což je způsobeno stratifikací vzduchu. Stratifikace také zvyšuje větrací ztráty, protože zvýšení teploty vede k většímu úniku vzduchu skrz otvory v budově. Nárůst větracích ztrát vzduchu může dosáhnout hodnoty 5 % na každý stupeň rozdílu teploty u podlahy a stropu. Zvýšení pokojové teploty o 1 °C zpravidla zvyšuje náklady na vytápění o 6 %.
Využití a přínosy stropních destratifikátorů
Destratifikátory a zvlhčovače Merlin mohou být instalovány v jakémkoliv prostředí, kde je potřeba vlhčit a směšovat vzduch, např. ve:
• výrobních, obchodních provozovnách a skladech v různých oborech lidské činnosti, • sportovních halách, • logistických centrech, • zootechnických farmách, • plaveckých bazénech, tenisových kurtech a jiných sportovních prostorách, • sklenících a zahradnických stavbách, • kostelích, knihovnách, muzeích, výstavních pavilonech apod.
V zimním období napomáhají destratifikátory díky mísení vzduchu v prostorných budovách eliminovat teplotní gradienty, redukovat tepelné ztráty a tím, že napomáhají k udržení stejnoměrných teplot v budově, zlepšují podmínky prostředí, přispívají k lepšímu využití odpadního tepla produkovaného stroji a ve výsledku vedou k úsporám energie. V letním období destratifikátory umožňují univerzální a stejnoměrné větrání celé budovy a redukují vlhkost v budovách.
Při instalaci je důležité dodržet šachovnicové celkové rozmístění destratifikátorů tak, aby docházelo ke kontinuálnímu promíchávání vzduchu v celém prostoru výrobní nebo skladové či sportovní haly. Je doporučováno zavěšení od stropu nebo od nosníku v minimální vzdálenosti rovnající se alespoň 15 % z celkové výšky místnosti (a ne níže než 1 m).
Destratifikátory jsou dodávány ve verzi krytí IP 55, a to pro mokré prostředí. Jsou vyráběny podle bezpečnostních a hygienických norem v souladu s podmínkami pro zachování životního prostředí.
Vladimír Harazím