Západní Evropu v těchto dnech ovlivňuje série tlakových níží, které od Atlantiku přivádějí značné množství vlhkosti. Výsledkem je mimořádně intenzivní srážková činnost, která se během druhé poloviny listopadu soustředí především na oblast Alp. Zatímco v níže položených místech převládá déšť, vysoko v horách se srážky mění ve vydatné sněžení. Podle aktuálních předpovědí ze středy 18. listopadu by do soboty mohlo na některých místech severozápadních Alp napadnout více než 150 centimetrů nového sněhu. Nejvyšší úhrny se očekávají především ve výškách nad 2 800 metrů, kde se teploty udržují pod bodem mrazu. V nižších horských polohách bude množství sněhu výrazně záviset na teplotě a nadmořské výšce, protože hranice sněžení se během jednotlivých dnů podstatně mění.
Největší sněhová nadílka zasáhne západní Alpy
Nejvýraznější sněžení se očekává ve francouzských Alpách, zejména v okolí masivu Mont Blanc a horských středisek Chamonix, Tignes nebo Val d’Isère. Velké množství sněhu může připadnout rovněž v západním Švýcarsku a na severozápadě Itálie. V oblasti italského údolí Aosta se do čtvrtka 19. listopadu počítá ve vyšších polohách s celkovými přírůstky přibližně 100 až 150 centimetrů. V ostatních částech severních a západních Alp by mohlo do soboty napadnout převážně 30 až 80 centimetrů nového sněhu. Jde však o předpovědní hodnoty, nikoliv o již naměřené množství, a skutečné úhrny se mohou mezi jednotlivými horskými oblastmi výrazně lišit. Podstatně méně srážek se zatím očekává v jihovýchodní části Alp, například v Dolomitech, které leží mimo hlavní proud nejvlhčího vzduchu.
Průběh sněžení navíc komplikuje výrazné kolísání teplot. Ještě během úterý 17. listopadu se hranice sněžení v některých západních oblastech Alp nacházela přibližně mezi 2 600 a 2 800 metry nad mořem. Ve středu a ve čtvrtek by měla postupně klesat, převážně do výšek kolem 1 400 až 2 000 metrů. Koncem týdne se může sníh objevovat také v polohách kolem 1 000 až 1 400 metrů, místy i níže. Právě tato změna rozhodne o tom, zda jednotlivá horská střediska zasype sníh, nebo v nich budou nadále převládat dešťové srážky. Výrazné rozdíly proto mohou nastat i mezi údolím a nedalekými sjezdovkami ve vyšších nadmořských výškách.
Atmosférická řeka přináší obrovské množství vlhkosti
Za současným vývojem stojí výrazné západní proudění spojené s takzvanou atmosférickou řekou. Tímto označením meteorologové popisují dlouhý a poměrně úzký pás vzduchu, který přenáší mimořádné množství vodní páry na velké vzdálenosti. Nejde o skutečnou řeku ani o samostatný druh bouře, ale o způsob transportu vlhkosti v atmosféře. Jakmile takto vlhký vzduch dorazí k horským překážkám, začne vystupovat, ochlazovat se a vodní pára postupně kondenzuje. Výsledkem mohou být dlouhotrvající deště nebo mimořádně vydatné sněžení, pokud jsou teplotní podmínky dostatečně příznivé. Právě horské masivy tak mohou zadržet podstatnou část vlhkosti, zatímco oblasti ležící za nimi dostanou srážek výrazně méně.
Hrozí laviny, silný vítr i lokální záplavy
Vysoké sněhové úhrny však nemusí znamenat pouze příznivý začátek lyžařské sezony. Ve vysokých polohách budou sněžení doprovázet prudké nárazy větru, které mohou na exponovaných vrcholech dosahovat rychlosti kolem 130 kilometrů za hodinu. Vítr bude čerstvý sníh přenášet a vytvářet nestabilní naváté vrstvy, což může zvyšovat lavinové nebezpečí. Rizikové budou především prudké svahy, kde se nová sněhová pokrývka nedostatečně spojí se starší vrstvou. V nižších polohách naopak představuje problém vydatný déšť, který může způsobit lokální záplavy, rozvodnění menších toků nebo sesuvy půdy. Komplikace mohou nastat také na horských silnicích a průsmycích, kde se během krátké doby mohou výrazně změnit jízdní podmínky.
Změnu počasí pocítí také Česko
Zatímco západní Alpy mohou zasáhnout mimořádné sněhové přírůstky, v České republice se očekává podstatně mírnější průběh. Do konce pracovního týdne bude počasí ovlivňovat přechod několika frontálních systémů, které přinesou déšť, přeháňky a místy také silnější vítr. Ve čtvrtek 19. listopadu se srážky postupně rozšíří od západu přes Čechy také na Moravu a do Slezska. Během pátku by se mělo v horských polohách začít ochlazovat natolik, že déšť bude přecházet ve sněžení. Na Šumavě a v Krušných horách může v místech nad 1 000 metrů připadnout až kolem deseti centimetrů nového sněhu. Sněžení se během víkendu může postupně objevit i v nižších horských polohách, zatímco většina nížin by se měla nadále obejít bez výraznější sněhové pokrývky.
Rozdíl mezi situací v Alpách a českých horách je značný již nyní. Ve středu 18. listopadu ráno leželo podle sněhových měření na Sněžce deset centimetrů sněhu, zatímco na Pradědu pouze tři centimetry. Příchod vlhčího oceánského vzduchu tak může přinést další sněhové přírůstky především do vyšších poloh, nikoliv však metrovou nadílku srovnatelnou se západními Alpami. Vývoj počasí bude zároveň záviset na rychlosti postupu jednotlivých front a následném přísunu chladnějšího vzduchu. Na horách proto mohou během několika dní nastat výrazné rozdíly v množství sněhu i sjízdnosti komunikací. Zejména lidé plánující víkendovou cestu do Alp by měli sledovat aktuální horské předpovědi, stav silnic a lavinová upozornění.