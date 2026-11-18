Jan Kryl se ostře ohradil proti nepravdivému tvrzení, které se po demonstraci na Letné začalo šířit internetem. Postaral se o něj jistý Aleš Svoboda, který se na sociálních sítích prezentuje jako digitální tvůrce a ke svým politickým bludům a nepovedeným AI kolážím přidal další výtvor. Tentokrát Svoboda lživě oznámil, že rodina zesnulého písničkáře Karla Kryla hodlá žalovat Milion chvilek pro demokracii kvůli použití písně Anděl. Připojil vymyšlené vyjádření pozůstalých, vlastní posměšky na adresu demonstrantů a tvrzení soudního pokračování celé záležitosti. Lež však narazila na bratra Karla Kryla. Jan Kryl jakoukoli žalobu odmítl a autorům podobných nehorázností adresoval ostrý vzkaz. Do věci se vložil i spoluorganizátor demonstrace Robin Suchánek, který se s Krylovou rodinou dlouhodobě zná.
Jan Kryl se rozhodl rázně ukončit spekulace o smyšleném právním sporu mezi rodinou zesnulého písničkáře a Milionem chvilek pro demokracii. Po nedělní demonstraci na Letné se totiž začalo šířit lživé tvrzení, podle kterého mají pozůstalí v úmyslu žalovat organizátory shromáždění za použití skladby Anděl. Autor nepravdivého příspěvku vystupující pod jménem Aleš Svoboda předložil smyšlená slova rodiny a s neskrývaným uspokojením oznámil právní dohru protestní akce. Leč bratr Karla Kryla podobné lži kategoricky odmítl. „Sdělení o tom, že rodina Karla Kryla chce žalovat Milion chvilek za uvedení písně Anděl na shromáždění na Letné, je nepravda a ohrazuji se proti takovým nehoráznostem,“ prohlásil Jan Kryl. Místo očekávaného rozhořčení nad demonstranty rodinou přišlo veřejné odmítnutí falešné zprávy.
Kryl nezůstal pouze u vyvrácení nepravdivé informace. Šiřitelům podobných výmyslů adresoval tvrdé napomenutí. „Žádám všechny podobné horlivce, aby se vyvarovali podobných ‚polucí‘, protože to jsou věci, které zvyšují napětí v tomto národě!!! Chovejte se jako slušní lidé – když už jimi nejste!!“, vzkázal bratr zesnulého písničkáře. Svoboda, který stihl účastníky demonstrace označit za aktéry festivalu lidské hlouposti, se dočkal odpovědi přímo od rodiny, jejímž údajným rozhořčením se zaštiťoval. Příběh o připravovaném soudním sporu se ukázal být nepravdivou lží, přestože jej mezitím nadšeně komentovaly tisíce lidí.
Svoboda oznámil žalobu a citoval rodinu. Jan Kryl jeho lež smetl ze stolu
Příspěvek profilu vystupujícího pod jménem Aleš Svoboda působil jako hotová zpráva o připravovaném soudním sporu. „Aktuálně: Pozůstalí rodiny Krylů budou žalovat spolek Milion chvilek a jeho organizátory za zneužití jména Karel Kryl,“ oznámil autor. Následovalo vymyšlené lživé vyjádření samotných pozůstalých. „Je nám nevolno z toho, k čemu byly Karlovy písničky zneužity. Tohle by Karel opravdu nikdy nedovolil a nikdy nechtěl,“ stálo v příspěvku. Svoboda pak připojil vlastní posměšnou poznámku. „No, jak je vidno, včerejší festival lidské hlouposti bude mít i právní dohru,“ prohlásil. Jeho příspěvek nabídl přesně to, co by se odpůrcům Milionu chvilek mohlo hodit. Slavného písničkáře, pobouřenou rodinu, zneužitou píseň a soudní žalobu. Leč ouha, Svoboda prokazatelně šířil bohapustý lživý výmysl.
Svoboda si pro další dezinformaci vybral rodinu Karla Kryla, aniž by počítal s jejím vyjádřením. Samozvaný digitální tvůrce, jehož produkce připomíná přehlídku nepovedených AI koláží a nejrůznějších internetových bludů, tentokrát nepotřeboval ani obrazový doprovod. Vystačil si s falešnou informací a údajným prohlášením pozůstalých. Zprávu navíc opatřil nadpisem „Aktuálně“, aby čtenářům neunikla její závažnost. Rodina se od údajného soudního tažení distancuje a Svobodovi zůstává jen lhaní. Jeho posměšek o festivalu lidské hlouposti po zásahu Jana Kryla tím získává odlišného adresáta.
Svobodova internetová senzace nezapadla bez povšimnutí. Získala přibližně dvanáct tisíc reakcí, více než pět a půl tisíce sdílení a téměř dva tisíce komentářů. Představa žaloby proti Milionu chvilek našla početné publikum, které zprávu ochotně šíří dál. Pro část odpůrců demonstrace představuje údajné stanovisko Krylovy rodiny vítanou munici proti organizátorům protestu.
Suchánek se zná s Krylovou rodinou. Svoboda si vybral špatného protivníka
Do záležitosti se vložil také Robin Suchánek, který se podílel na organizaci demonstrace Milionu chvilek na Letné. Jeho reakce byla o to přímočařejší, že s rodinou Karla Kryla udržuje dlouholeté osobní vztahy. „Člověk se sotva probudí z kómatu po náročné akci, načerpá trochu energie, otevře sociální sítě a tam na něj vyskočí, že facebookový účet pod jménem Aleš Svoboda zveřejnil lživou informaci, že rodina Karla Kryla podává žalobu na Milion chvilek pro demokracii za zneužití Karlovy písně?,“ popsal pro deník inregion.cz Suchánek překvapení nad falešnou zprávou. „Ten, který stojí za profilem Aleš Svoboda a šíří tuto nehoráznou lež, má smůlu, že člověk, který pro spolek zorganizoval dané shromáždění, se zároveň s rodinou Karla Kryla nějaký ten pátek zná, a to nejen díky tomu, že pocházíme ze stejného města,“ pokračoval Suchánek.
Následně vysvětlil, jak organizátoři získali přímé vyjádření Jana Kryla. „Nebyl tedy problém požádat Honzu Kryla, Karlova bratra, který se tedy mimochodem mezitím ozval i spolku sám od sebe, aby mi napsal a poslal oficiální prohlášení, které bych mohl k dané věci zveřejnit,“ uvedl. Jan Kryl se tedy proti nepravdivému tvrzení ohradil také z vlastní iniciativy a organizátorům poskytl jednoznačné stanovisko. Svobodovo údajné rodinné prohlášení se následně ocitlo vedle skutečného vyjádření člena Krylovy rodiny. Porovnání obou textů nebylo pro autora falešné zprávy právě lichotivé.
Suchánek pro deník inregion.cz navíc zmínil fotografii s Janem Krylem. „Jsme na ni oba velmi hrdí. Foto je sice starší, přesto si snímku velmi vážíme,“ uvedl Suchánek. Dlouholeté přátelství s rodinou zesnulého písničkáře získalo v celé záležitosti nečekaný význam. Dlouholeté přátelství s rodinou zesnulého písničkáře získalo v celé záležitosti nečekaný význam.
Anděla na Letné zpíval David Koller. Svoboda z koncertu vyrobil soudní skandál
Podstatná je také okolnost, kterou internetová zpráva využila k útoku na demonstraci. Skladba Anděl na Letné nezazněla v originále. Před demonstranty ji naživo zazpíval David Koller. Jeden z nejvýraznějších českých rockových zpěváků připomněl tvorbu Karla Kryla na shromáždění věnovaném obraně demokratických institucí, svobodě médií a nesouhlasu s kroky Babišovy vlády. Svoboda si právě tento okamžik vybral jako základ zprávy o údajně rozhořčených pozůstalých a připravované žalobě.
Nedělní demonstrace na pražské Letné se přitom soustředila především na kroky vlády Andreje Babiše v oblasti médií veřejné služby, obrany a fungování demokratických institucí. Organizátoři protestovali proti připravovanému zrušení televizních a rozhlasových poplatků a proti změnám, které by mohly ohrozit nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Milion chvilek požaduje také odvolání Tomia Okamury z funkce předsedy Poslanecké sněmovny, jemuž vyčítá způsob řízení nočního jednání o zrušení poplatků. Vládní koalice posunula návrh do druhého čtení hlasováním ve 4:36 ráno. Dalším požadavkem je odebrání vedení Ministerstva obrany hnutí SPD kvůli personálním změnám, snižování rozpočtu a přístupu k alianční spolupráci.
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