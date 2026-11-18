Dvěma góly se na úspěchu týmu Mountfieldu podílel útočník Radovan Pavlík, slovenský brankář Stanislav Škorvánek udržel podruhé v sezoně čisté konto.
V úvodu se hrálo dlouho bez šancí. V páté minutě vytěsnil Škorvánek maskou ránu hostujícího Cingela. Mountfield se ubránil při Jerglově vyloučení a v čase 8:43 se ujal vedení. Kalinovu střelu od modré čáry přizvedl gólman Kavan vyrážečkou jen nad sebe a puk zapadl do branky. Pro královéhradeckého beka to byla první branka v sezoně.
V 11. minutě se v přečíslení trefil z pravého kruhu k bližší tyči Radil. Kavan, který vypomáhá v prvoligovém Přerova, bez jediného úspěšného zákroku střídal, jeho první start v extralize v této sezoně rychle skončil. Nahradil jej Stezka. Toho se snažil překvapit zpoza branky Čacho.
V závěru první třetiny se při vyloučení Tomáše Zohorny po souboji s Flekem těžce zvedal z ledu otřesený domácí Jergl, podle sudích Pražáka s Mejzlíkem se o nedovolený zákrok nejednalo. Pokračující výhodu pěti domácích proti čtyřem zužitkoval střelou od modré čáry přes clonu Koch.
Na startu druhé části mohl snížit z úniku Pospíšil, ale Škorvánka nepřekonal. Při Zdráhalově vyloučení měl v přesilovce největší šanci Zábranský, který z levého kruhu netrefil odkrytou branku. Na druhé straně v oslabení zahrozil Miškář, Stezka však zasáhl betonem.
Ve 25. minutě po Radilově teči Kousalovy přihrávky pomohla hostům pravá tyčka. Při Vukojevicově pobytu na trestné lavici se domácí také ubránili a hradecký gólman kryl Kuncovu příležitost. V čase 35:51 zvýšili domácí vedení. Po Válově nahození se puk od Nedomlela odrazil mezi kruhy a Pavlík zamířil přesně.
Zmar Komety dokumentoval i začátek závěrečného dějství. Po Cingelově ztrátě uvolnil Kohout Lukáše Krále a dvacetiletý kanonýr hradecké juniorky, za kterou dal v 16 duelech 17 branek, oslavil ve třetím vystoupení v extralize svou premiérovou trefu.
Za 71 sekund už to bylo 6:0. Vála našel od modré čáry v pravém kruhu Pavlíka, který dal svůj druhý gól v utkání a osmým přesných zásahem v ročníku si vylepšil pozici nejlepšího střelce Východočechů. Kometa se ještě ubránila při čtyřminutovém trestu Kuska, připravit Škorvánka o nulu pak nedokázala při Čachově vyloučení.
Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 9. Kalina (Mudrák, Jergl), 11. Radil (Miškář, Vukojevic), 20. A. Koch (Radil), 36. R. Pavlík (Vála, Kohout), 43. L. Král (Kohout), 44. R. Pavlík (Vála, P. Zdráhal). Rozhodčí: Pražák, Mejzlík - Frodl, Zíka. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 3324.
Sestavy:
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Kalina, Vála, A. Koch, Pláněk, Vukojevic, Mudrák - Radil, Miškář, R. Kousal - Jergl, Kevin Klíma, R. Pavlík - P. Zdráhal, Čacho, Nenonen - L. Král, Pilař, Kohout. Trenér: T. Martinec.
Brno: Kavan (11. Stezka) - Zábranský, Kučeřík, Witkowski, F. Král, D. Mikyska, Nedomlel, Gulaši - Flek, Cingel, K. Pospíšil - Kollár, Ilomäki, A. Zbořil - H. Zohorna, Jakub Brabenec, Kunc - Vondráček, T. Zohorna, Kusko. Trenér: Zábranský st.