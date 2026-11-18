Ve středu 18. listopadu 2026 vyšel ministr vnitra Lubomír Metnar z jednání s vedením Českého hokeje se stručným vzkazem: ruští sportovci do Česka vpuštěni nebudou. Prvním testem bude mistrovství světa hokejistek do 18 let, které se hraje od 8. do 16. ledna 2027 v Ostravě-Porubě. Sportovní arbitrážní soud v Lausanne přitom před necelými třemi týdny nařídil Mezinárodní hokejové federaci, aby Rusko do svých soutěží vrátila. Spor tak opustil sportovní kabinety a přesunul se na hranici. Sportovní soud Rusku otevřel dveře do turnajů IIHF, kliku od českých hranic ale drží v ruce stát. Podle všeho ji nepustí.
Co verdikt z Lausanne nařídil a co ne
Sportovní arbitrážní soud (CAS) 30. října vyhověl odvolání Ruské hokejové federace a zrušil rozhodnutí IIHF nepouštět ruské týmy do sezony 2026/27. Podle tiskové zprávy CAS se verdikt týká pěti turnajů:
- MS juniorů do 20 let v Kanadě,
- MS žen do 18 let v Česku,
- MS mužů do 18 let v USA,
- MS mužů v Německu,
- MS žen v Kanadě.
Rozhodčí uvedli, že IIHF dostatečně nedoložila bezpečnostní argumenty, kterými vyloučení Ruska zdůvodňovala. Zároveň výslovně odmítli řešit, za jakých podmínek mají Rusové hrát a co verdikt znamená pro organizaci turnajů. Tyto otázky podle soudu nebyly předmětem řízení. Odůvodnění rozhodnutí má teprve přijít.
Právě v této mezeře vznikl současný zmatek. Soud rozhodoval spor dvou sportovních organizací, ruského svazu a IIHF. Žádnému státu neuložil, aby ruským hráčkám a hráčům vystavil víza. Metnar to na tiskové konferenci po jednání vlády 2. listopadu shrnul tak, že švýcarské rozhodnutí Česko v otázce krátkodobých víz „k ničemu nezavazuje“.
IIHF verdikt respektuje, ale nesouhlasí s ním. Ve svém stanovisku mluví o obavách o bezpečnost, regulérnost soutěží a o praktických dopadech na rozpisy, cestování, ubytování i víza.
Klika od hranic: proč stát může říct ne
Metnarovo odmítnutí nestojí na novém zákazu vymyšleném po verdiktu. Ministerstvo vnitra uplatňuje pravidla, která platí roky, a opírá se o dvě vrstvy.
První je sportovní. Usnesení vlády č. 683/2023 ze září 2023 zakazuje účast jednotlivců a týmů reprezentujících Rusko nebo Bělorusko na sportovních akcích v Česku. Totéž platí pro kluby se sídlem v těchto zemích. Usnesení zároveň zakazuje ruské a běloruské symboly a projevy podpory narušení územní celistvosti Ukrajiny.
Druhá vrstva je vízová. Zákon č. 175/2022 Sb. a navazující nařízení vlády umožňují nepřijímat žádosti ruských a běloruských občanů o víza a pobyt. Ministerstvo zahraničí uvádí, že mimo vyjmenované výjimky zastupitelské úřady tyto žádosti vůbec nepřijímají. Ruská hokejistka tedy nemá kam podat žádost, kterou by někdo mohl schválit.
Zákaz se netýká každého člověka s ruským pasem. Míří na ty, kdo reprezentují Rusko nebo Bělorusko. Národní tým na mistrovství světa je přesně takový případ.
Oficiální důvod se od roku 2022 nezměnil: ruská válka proti Ukrajině. Opatření nejsou formulovaná natrvalo, platí, dokud je vláda nezruší. Ministr pro sport Boris Šťastný připustil změnu pro případ konce války nebo uzavření míru. Pro lednový turnaj s ničím takovým vláda nepočítá.
Proč nepomůže ani vízum z jiné země
Nabízí se otázka, zda ruský tým nemůže obejít Prahu přes jinou schengenskou zemi. Vízum vydané třeba v Maďarsku teoreticky umožňuje pohyb po celém schengenském prostoru, Česko nevyjímaje.
Metnar s tímto scénářem nepočítá a má pro to dva důvody. Ministr zahraničí Petr Macinka podle něj už požádal evropské partnery, aby ruským sportovcům cestujícím do Česka taková víza nevydávali. A pokud by přesto nějaké prošlo, ministerstvo vnitra má podle Metnara právní nástroje, jak situaci řešit.
Co tyto nástroje znamenají v praxi, popisuje výkladové stanovisko Národní sportovní agentury z roku 2023. Jednotné schengenské vízum vydané za účelem sportu lze zrušit, pokud jeho držitel přicestuje do Česka reprezentovat Rusko. Výjimkou jsou dlouhodobá pobytová oprávnění nad tři měsíce. I jejich držitelé ale na soutěži za Rusko nastoupit nesmějí, protože zákaz účasti platí bez ohledu na typ víza.
Podle nás je to nejsilnější karta celého českého postoje. Schengenská „zadní vrátka“ fungují, jen když účel cesty nikoho nezajímá. Národní tým na mistrovství světa svůj účel skrýt nemůže, má soupisku, rozpis zápasů a vlajku na dresech.
Pokusili jsme se ještě oslovit ministerstvo s doplňujícími dotazy, ale zatím na ně nikdo neodpověděl.
Pořadatel mezi státem a federací
Nejsložitější roli má Český hokej. Vůči IIHF má jako pořadatel smluvní závazky a federace teď musí plnit verdikt, který jí návrat Ruska přikazuje. Svaz ale nemá moc přepsat vízovou politiku státu.
Generální sekretář svazu Jan Černý po jednání s Metnarem mluvil o shodě s ministrem. Pro svaz je podle něj zásadní, aby šampionát mohl uspořádat a aby byl bezpečný. Svaz teď má IIHF informovat, že stát ruským hráčkám víza nevydá. Ministerstva a svaz také avizují další jednání a společné stanovisko. Jeho obsah ani termín zatím nejsou známé.
Hrozí Česku trest? Pravidla IIHF sankce umožňují, pokud hostitel nesplní pořadatelské povinnosti. Konkrétní postih vůči Českému hokeji ale federace neoznámila. Dá se čekat, že by svaz v takovém sporu argumentoval překážkou, kterou nemůže ovlivnit: vstup nezablokoval on, ale stát.
Ostrava navíc nebude první. Kanada už nepustila ruský tým na MS juniorů 2027 a IIHF poté oznámila, že turnaj v Edmontonu a Red Deer proběhne bez Ruska. Právně nejde o totožný případ, ale ukazuje to, jak federace reaguje, když hostitelský stát řekne ne. Ruská hokejová federace kanadské řešení 15. listopadu označila za nepřijatelné a nezákonné a pohrozila právními kroky a požadavkem na náhradu škody. Přímou ruskou reakci na Metnarovo vyjádření jsme zatím nedohledali. Pokud se ale Rusko zachová jako v kanadském případě, další kolo sporu se odehraje opět u soudu.
Evropa táhne za jeden provaz, hráčky čekají na rozpis
Česko v tom není samo. Německý hokejový svaz odmítl návrat ruských reprezentací a varoval před bezpečnostními, politickými a ekonomickými důsledky pro mužské MS 2027, které Německo pořádá. Německá vláda později dodala, že by ruská účast pořádání prakticky znemožnila a víza by při současných restrikcích byla problém. Finsko oznámilo, že proti Rusku hrát nebude, dokud válka proti Ukrajině trvá.
Česká vláda zašla méně daleko. Šťastný 13. listopadu řekl, že vláda nepřipravuje zákon ani jiné opatření, které by českým reprezentantům zakázalo nastoupit proti Rusku. Považoval by to za zásah do samosprávy sportovních svazů. Stát tak hlídá vlastní hranici, ale do sestav nemluví.
Pro fanoušky z toho plyne jediné: lednový program zatím není definitivní. Nový rozpis bez Ruska IIHF nepotvrdila a formát skupin může ještě doznat změn. Sportovně přitom jde o velkou věc. České juniorky v letech 2025 a 2026 vybojovaly bronz a rok předtím stříbro. Domácí šampionát pro ně měl být vrcholem sezony, ne diplomatickou kauzou.
Verdikt z Lausanne přikazuje federaci, ale ne celnici. Dokud vláda svá usnesení nezmění, ruská výprava se do porubské haly nedostane, ať o tom ve Švýcarsku rozhodl kdokoli. A v Ostravě se v lednu bude hrát hokej, ne o víza.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný