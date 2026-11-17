S příchodem chladných dnů potřebuje zahradní jezírko trochu jinou péči než během léta. Nestačí pouze vylovit spadané listí a vypnout čerpadlo. Nevhodný postup může poškodit techniku, zhoršit kvalitu vody a ohrozit ryby i vodní rostliny.
Listí na hladině není jediný problém
Spadané listí se postupně rozkládá a spotřebovává kyslík, přičemž do vody uvolňuje živiny podporující růst řas. Proto je vhodné odstranit nejen listy na hladině, ale také větší množství organických zbytků ze dna. Příliš důkladné čištění celého jezírka však může narušit biologickou rovnováhu a zbytečně rozvířit usazeniny.
Praktickým řešením je napnout nad jezírko ochrannou síť ještě před hlavním opadem listí. Musí být dobře upevněná a nesmí se propadat do vody. Jakmile se na ní nahromadí listí, pravidelně je odstraňujte, aby síť vlastní vahou nepoškodila okraj jezírka.
Čerpadlo a filtr potřebují správný postup
Jednou z častých chyb je ponechání letní filtrace v provozu bez ohledu na teplotu a typ zařízení. U některých systémů se s ochlazením výkon omezuje, jiné je nutné na zimu odpojit. Rozhodující jsou pokyny výrobce a hloubka, ve které je technika umístěná.
Pokud čerpadlo nebo filtr nejsou určené pro celoroční provoz, před mrazy je vyjměte, vyčistěte a uložte podle návodu. Zařízení, v nichž zůstane voda, může mráz poškodit. Filtrační materiály ošetřujte podle doporučení výrobce; ne každý se má nechat úplně vyschnout. Hadice a potrubí také zabezpečte tak, aby v nich nezůstala voda, která by mohla zamrznout.
Ryby potřebují kyslík i v zimě
Majitelé jezírek s rybami by neměli na podzim překrmovat. Jak se voda ochlazuje, metabolismus ryb se zpomaluje a jejich potřeba potravy klesá. Krmení přizpůsobte druhu ryb a aktuální teplotě vody; zbytky potravy by neměly zůstávat na dně.
Důležité je také zabránit úplnému uzavření hladiny ledem. V jezírku s rybami pomáhá vhodně zvolené zařízení k udržení nezamrzajícího otvoru nebo provzdušňování. Vzduchovací kámen však neumísťujte automaticky na dno hlubokého jezírka, protože může promíchávat vodu a narušovat teplejší vrstvu, ve které ryby přezimují. Vhodné řešení závisí na hloubce jezírka, jeho osádce a použité technice. Led nikdy nerozbíjejte údery, které mohou ryby stresovat.
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Vodní rostliny a poslední podzimní úpravy
Odstraňte odumřelé a hnijící části rostlin, ale zdravé druhy připravujte na zimu podle jejich nároků. Některé odolné vodní rostliny mohou zůstat v hlubší vodě, zatímco choulostivé druhy potřebují přemístit do bezmrazého prostoru. U leknínů záleží na odrůdě a hloubce, ve které mohou bezpečně přezimovat.
Nakonec zkontrolujte okraje jezírka, přívody vody a případné osvětlení. Pokud se očekávají silnější mrazy, nenechávejte v potrubí vodu, která by mohla zamrznout. Dobře připravené jezírko nevyžaduje přes zimu neustálé zásahy, ale občasnou kontrolu stavu hladiny, techniky a případného otvoru v ledu.
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