Princip je překvapivě jednoduchý. Místo optického vlákna, telefonní linky nebo koaxiálního kabelu přijímá internetové připojení prostřednictvím mobilní sítě 5G nebo LTE malá krabička se SIM kartou. Funguje podobně jako běžný Wi-Fi router: vytvoří domácí síť, ke které připojíte notebook, televizi, mobil i další chytrá zařízení. Není potřeba vrtat do zdí ani natahovat kabel od rozvaděče ve sklepě. Router jednoduše zapojíte do elektřiny, zařízení se přihlásí k mobilní síti a můžete začít surfovat. Právě jednoduchost instalace láká stále více domácností, které nemají přístup k optickému internetu nebo nechtějí čekat týdny na připojení. Celá služba ale stojí na jedné zásadní podmínce: dostatečně kvalitním mobilním signálu v místě, kde router umístíte.
Jak to funguje a co znamená „bez kabelu“
Tato technologie se oficiálně označuje zkratkou FWA (Fixed Wireless Access). Ericsson ji popisuje jako způsob připojení konkrétní adresy prostřednictvím rádiového signálu do speciálního zařízení (CPE), které nahrazuje klasickou kabelovou přípojku. V praxi to znamená, že vám O2, T-Mobile nebo Vodafone dodá router či modem se SIM kartou. Ten umístíte ideálně k oknu a zapojíte do elektrické zásuvky. Odpadá tak potřeba kabelového připojení k domu nebo bytu i rozvádění ethernetových kabelů po jednotlivých místnostech.
Označení „bez kabelu“ má samozřejmě jednu výjimku: elektrickou energii potřebujete vždy. Pokud navíc k routeru připojíte mesh systém jiné značky, například TP-Link Deco nebo Netgear Orbi, hlavní jednotku obvykle propojíte s routerem krátkým ethernetovým kabelem. Další jednotky pak mohou šířit signál bezdrátově. Některá operátorská řešení, například O2 Mesh, umožňují propojení jednotlivých jednotek také bez dalších datových kabelů.
Tři operátoři, tři cesty ke stejnému cíli
Všichni tři velcí čeští operátoři nabízejí domácí internet přes mobilní síť, který si můžete nainstalovat sami. Liší se především cenami, smluvními podmínkami a možnostmi využití vlastního hardwaru.
- O2 – bezdrátový internet za 499 až 599 Kč měsíčně, modem za 69 Kč měsíčně nebo jednorázově za 4 140 Kč. Zajímavé je, že O2 umožňuje objednat také samostatnou SIM kartu pro vlastní modem. Nejste tedy nutně odkázáni na zařízení od operátora.
- T-Mobile – akční cena začíná na 299 Kč měsíčně během prvních šesti měsíců, modem lze získat za 1 Kč měsíčně po dobu jednoho roku. Konkrétní nabídka se zobrazí až po ověření adresy, protože T-Mobile vybírá nejvhodnější technologii podle dostupnosti v dané lokalitě.
- Vodafone – Internet bez kabelu za 599 Kč měsíčně, případně od 450 Kč v kombinaci s tarifem GIGA Kombo. Modem GigaCube 5G lze získat s první platbou 1 Kč a následnými splátkami 50 Kč měsíčně. Službu můžete využívat také na jiných místech v Česku, garantovanou rychlost ale Vodafone vztahuje k objednané adrese.
U všech tří operátorů platí, že základní instalaci zvládnete sami. V některých lokalitách vám ale operátor může doporučit venkovní modem s anténou, jehož montáž už obvykle vyžaduje návštěvu technika. To se týká především míst, kde vnitřní zařízení nedokáže zachytit dostatečně silný signál.
Pokrytí vypadá skvěle, ale rozhoduje realita za oknem
Na první pohled vypadají čísla pokrytí velmi dobře. O2 uvádí 97 % populace, T-Mobile 98,53 % a Vodafone více než 97,9 %. Jenže pokrytí obyvatelstva a skutečná kvalita signálu ve vašem obýváku jsou dvě různé věci. Operátoři sami upozorňují, že mapy pokrytí mají pouze orientační charakter. Výslednou kvalitu připojení ovlivňuje tloušťka zdí, typ oken, okolní zástavba i přesné umístění routeru.
Před objednáním proto doporučujeme jednoduchý test. Vezměte telefon, postavte se k oknu, kde plánujete router umístit, a ověřte kvalitu signálu daného operátora. Vodafone doporučuje zařízení umístit na vyvýšené místo, dál od kovových předmětů a silných zdí. Podobný postup doporučuje také O2. Pokud je signál slabý, můžete se dočkat nižších rychlostí nebo připojení přes 4G. I to může pro běžné používání stačit, zázraky ale nečekejte.
Pro představu: bezdrátové domácí tarify se v Česku veřejně nabízejí s rychlostmi přibližně od 20 do 250 Mb/s. Optické připojení od T-Mobilu nabízí rychlost až 2 000 Mb/s, CETIN uvádí u optiky symetrickou rychlost 1 Gb/s. Satelitní internet Starlink podle oficiálních údajů slibuje rychlosti 50 až 300 Mb/s a latenci 25 až 50 ms. Bezdrátový internet přes 5G tak představuje kompromis mezi rychlostí optiky a jednoduchostí instalace. Pro většinu domácností, které sledují filmy, pracují z domova a běžně používají internet, může být takové řešení naprosto dostačující.
Jak pokrýt celý byt a kolik dat vlastně potřebujete
V menším bytě do 60 m² obvykle vystačíte s jedním dobře umístěným routerem. O2 u svého mesh řešení uvádí následující orientační doporučení: pro plochu 61 až 120 m² je vhodné přidat jeden další zesilovač signálu, nad 120 m² pak dva. V případě silných zdí, mezonetových bytů nebo členitých dispozic může být rozšíření sítě potřeba i na menší ploše.
Druhou důležitou otázkou je objem přenesených dat. Všichni tři operátoři nabízejí neomezená data, což je u domácího připojení velká výhoda. Netflix spotřebuje při sledování obsahu v HD kvalitě až 3 GB za hodinu, ve 4K pak až 7 GB. T-Mobile u své služby MAGENTA TV počítá s průměrnou spotřebou přibližně 1 GB za hodinu při sledování v HD.
Pokud tedy budete každý den dvě hodiny sledovat obsah ve 4K na jednom zařízení, za měsíc spotřebujete přibližně 420 GB. A to ještě nepočítáme aktualizace operačních systémů, cloudové služby, videohovory a další zařízení připojená k domácí síti. Omezený datový balíček by tak mohl zmizet během několika dní.
Pro koho to dává smysl a kde narazíte
Bezdrátový internet přes 5G je ideální pro byty a domy bez dostupné optiky, dočasné bydlení, chaty nebo situace, kdy potřebujete připojení rychle a bez stavebních úprav. Samotná instalace je opravdu jednoduchá. Nemusíte rozvádět kabely po bytě ani čekat na technika, pokud vám operátor nenabídne řešení s venkovní anténou.
Limity se mohou projevit především při kompetitivním online hraní a cloud gamingu. Bezdrátové připojení může mít proměnlivější latenci kvůli způsobu plánování přenosu v mobilní síti, aktuálnímu vytížení vysílače a dalšímu zpracování signálu. Při příležitostném hraní to většinou nepředstavuje zásadní problém. Pokud ale hrajete na soutěžní úrovni, raději si kvalitu připojení nejprve otestujte přímo na své adrese. A pokud máte možnost připojit se ke kvalitní optické síti, ta bude zpravidla stabilnější a nabídne vyšší rychlosti.
Největší praktickou výhodou bezdrátového internetu nakonec není samotná technologie 5G, ale jednoduchost celého řešení. Jeden router umístěný u okna dokáže obsloužit celou domácnost, aniž byste museli neustále sdílet internet z telefonu nebo řešit omezení mobilního hotspotu. Stačí elektrická zásuvka a dostatečně silný signál.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík