Žalobu mu formálně doručili v listopadu, uprostřed turnaje ATP Finals, kde nejlepší hráč světa sbíral body v závěru nejúspěšnější sezony své kariéry. Spor se tentokrát netýká žádného nového obvinění z násilí. Pateaová, matka jeho dcery Mayly, žaluje Zvereva za to, co řekl v rozhovoru pro deník L’Équipe po letošním triumfu na Roland Garros. Podle ní tam tvrdil, že obvinění proti němu byla „prokázána jako nepravdivá“ a jeho „nevina byla prokázána“. Jenže řízení z roku 2024, na které tím odkazoval, skončilo dohodou. Neskončilo odsouzením ani zproštěním. A právě o rozdíl mezi „nebyl jsem odsouzen“ a „byl jsem očištěn“ se teď povede právní bitva.
Co přesně Pateaová Zverevovi vyčítá
Zprávu o žalobě jako první zveřejnil server
Bounces novináře Bena Rothenberga. Podle něj vedla Pateaová spor nejprve mimo soud. Její právník poslal Zverevovi dopisy 6., 11. a 25. srpna. Pak požádala o předběžné opatření, protože se obávala, že by tenista mohl výroky zopakovat během US Open. Tuto žádost 14. září stáhla a o čtyři dny později podala v Berlíně řádnou civilní žalobu. Podle sekundárních přepisů agenturních zpráv ji projednává berlínský zemský soud (Landgericht Berlin II). Věc už má spisovou značku a 5. listopadu soud vydal procesní pokyn k dalším krokům.
Žaloba stojí na dvou pilířích. Prvním je tvrzení, že Zverev nepravdivě vylíčil výsledek trestního řízení, a tím veřejně vytvořil dojem, že Pateaová lhala nebo ho křivě obvinila. Druhým je údajné porušení dohody, podle níž se strany neměly k případu veřejně vyjadřovat. Její advokát Michael Scheele podle agentury AP uvedl, že Zverev neměl činit „žádná veřejná vyjádření v jakékoli formě“ a že se na tom obě strany shodly.
Pateaová požaduje:
soudní zákaz opakování výroků o prokázané nevině a nepravdivosti obvinění, sankci až 250 000 eur (zhruba 6,1 milionu Kč) za každé porušení zákazu, podle některých zdrojů i finanční kompenzaci za zásah do svých osobnostních práv.
Zverev sám žalobu nekomentoval. Jeho berlínští právníci Christian Schertz a Anna Sophie Heuchemer potvrdili, že ji převzal, a ohlásili obranu. Sporný výrok, pokud vůbec zazněl v tvrzené podobě, podle nich představuje přípustný názor chráněný německou ústavou. Porušení smluvních povinností odmítají.
Redakce SportyŽivě.cz kontaktovala agenturu Sportfive, která se o hráče stará, ale její zástupci zatím na naše dotazy nereagovali.
Atmosféru rozhovoru dokresluje kontext. Deník L’Équipe po Zverevově pařížském vítězství podle AP nedal šampionovi obvyklý prostor na titulní straně a ve Francii se rozhořela debata, jak psát o vítězi zatíženém staršími obviněními. Do takového prostředí vstupoval Zverev se svou verzí minulosti.
Tři kauzy, které se snadno zaměňují
Kolem jména Zverev se v posledních letech točí tři odlišné právní příběhy. Jejich slévání do jednoho „skandálu“ je nejčastější chyba v debatě, proto je rozdělujeme.
Trestní věc s Pateaovou. Pateaová Zvereva obvinila, že ji v květnu 2020 během hádky v Berlíně přitlačil ke zdi a škrtil. Zverev to vždy odmítal. V říjnu 2023 vydal soud trestní příkaz s pokutou 450 000 eur (asi 11 milionů Kč). Zverev se odvolal a věc šla v roce 2024 k procesu. Ten podle AP skončil zastavením po dohodě: tenista zaplatil 150 000 eur státu a 50 000 eur dobročinným organizacím, dohromady zhruba 4,9 milionu Kč. Soud nerozhodl o vině ani o nevině.
Obvinění Olgy Šarypovové. Další bývalá partnerka, ruská tenistka Šarypovová, v roce 2021 veřejně popsala údajné násilí ze strany Zvereva. Věc šetřila ATP, nikoli soud. Podle tiskové zprávy ATP z 31. ledna 2023 organizace neshromáždila dostatek důkazů pro disciplinární postih. Šlo o závěr sportovní organizace, nikoli o soudní verdikt.
Nynější civilní spor. Nejde v něm o to, co se stalo v roce 2020. Jde o to, co Zverev řekl v roce 2026 o tom, jak řízení dopadlo.
Povaha řízení Předmět Výsledek Pateaová 2020 až 2024 trestní údajné fyzické napadení zastavení po dohodě, 200 000 eur Šarypovová 2021 až 2023 vnitřní šetření ATP údajné násilí bez disciplinárního postihu Pateaová 2026 civilní veřejný výrok o výsledku řízení probíhá Presumpce neviny není potvrzená nevina
Jádro sporu je jemnější, než se na první pohled zdá. Zverev nebyl v kauze Pateaové odsouzen, a proto se na něj vztahuje presumpce neviny. AP to v roce 2024 formulovala přesně: tenista „zůstává považován za nevinného“. Zastavení řízení po dohodě není přiznání viny.
Zároveň ale nejde o zproštění. Žádný soud nekonstatoval, že se skutek nestal nebo že obvinění byla vymyšlená. Pokud Zverev pro L’Équipe řekl, že jeho nevina byla prokázána, posunul podle Pateaové otevřený výsledek do roviny, ve které ona vychází jako lhářka.
Jak vypadá skutečné zproštění, ukazuje případ gruzínského tenisty Nikoloze Basilašviliho. Soud v Tbilisi ho v roce 2022 zprostil obžaloby z domácího násilí a odvolací soud verdikt o rok později potvrdil. Basilašvili tedy má v ruce rozhodnutí, o které se může opřít. Jiným směrem šel Australan Nick Kyrgios: v roce 2023 se přiznal k napadení bývalé partnerky, soud ale věc ukončil bez záznamu odsouzení. Zverevův případ nepatří ani k jednomu z těchto modelů. Je to třetí cesta, dohoda bez verdiktu.
Berlínský soud tedy podle nás bude řešit hlavně jednu otázku: je věta „moje nevina byla prokázána“ skutkové tvrzení, které lze ověřit a vyvrátit, nebo hodnotící názor, jaký smí člověk o vlastním případu vyslovit? Německé právo, stejně jako české, chrání názory mnohem silněji než nepravdivá fakta. Na této hranici může spor vyhrát kterákoli strana.
Zajímavé je, že by podobná žaloba měla oporu i v Česku. Podle § 82 občanského zákoníku se dotčený člověk může domáhat, aby bylo od neoprávněného zásahu do osobnosti upuštěno a aby byl odstraněn jeho následek. Nejvyšší soud v rozhodnutí 25 Cdo 2767/2022 připomněl, že zdržovací nárok vyžaduje trvající zásah nebo konkrétní hrozbu opakování. Proto dává smysl, že Pateaová stavěla argumentaci i na obavě, že Zverev výrok zopakuje v dalších rozhovorech.
Co Zverevovi hrozí a co dál
Vězení ani sportovní trest podle dostupných informací ve hře nejsou. Jde o civilní spor. V nejhorším scénáři pro tenistu by soud výrok označil za nepřípustné nepravdivé tvrzení, zakázal mu jej opakovat a každé další porušení by mohlo stát až 250 000 eur. K tomu případná náhrada. V opačném scénáři soud přijme obranu, že šlo o chráněný názor na skončené řízení. Termín jednání ani verdiktu zatím veřejně dostupné zdroje neuvádějí.
Sportovně se Zverevovi daří jako nikdy. Je světovou jedničkou a letos získal své první dva grandslamové tituly, na Roland Garros a na US Open. V Paříži vedla jeho cesta přes dva Čechy: Tomáše Macháče a v semifinále Jakuba Menšíka, nejmladšího českého grandslamového semifinalistu otevřené éry. Podle nás tak Zverev pro české fanoušky není jen vzdálená hvězda, ale i hráč, který ukončil mimořádnou českou pařížskou jízdu. Data o postoji fanoušků ovšem k dispozici nejsou.
Rodák z Hamburku, syn ruských tenistů Alexandra staršího a Iriny Zverevových, kteří do Německa emigrovali v roce 1991, je dnes také výraznou tváří značky HEAD. Žádnou veřejnou reakci sponzorů ani disciplinární krok ATP kvůli nové žalobě jsme v dostupných zdrojích nedohledali. Reputační riziko je ale zjevné a s každým dalším titulem roste. Čím větší hvězda, tím víc váží její slova o vlastní minulosti a tím víc dopadají i na druhou stranu sporu.
Mediálně-právní bitvy kolem kauzy přitom nejsou nové. Už v roce 2025 berlínský soud podle serveru Übermedien částečně umožnil opětovné zveřejnění reportáže Süddeutsche Zeitung o Zverevovi a Pateaové, kterou tenista předtím napadl.
Případ z roku 2020 skončil před dvěma lety dohodou a podpisy. Spor o to, co ta dohoda znamená, teprve začíná. A v Berlíně se teď nerozhoduje, co se tehdy stalo, ale kdo smí říct poslední slovo.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný