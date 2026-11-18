Ecclestone se přidal ke kritice ne zrovna pozitivního stavu ve Ferrari a i ke kritice Hamiltona samotného, jehož první dvě sezóny v Itálii nebyly zrovna z těch nejsnadnějších, zejména když zjistil, že Charles Leclerc, který jezdí s logem vzpínajícího se koně již osmou sezónu, opravdu není Valtteri Bottas. „Jen sedne do auta, tak začne kňučet a stěžovat si, a je jedno na co,“ prohlásil v rozhovoru pro RTL a Sky Sports Ecclestone. „Dostává se do věku, kdy by měl přemýšlet nad důchodem.“
Angličan zašel ještě dál a označil Hamiltona za někoho, kdo se na rozdíl od Leclerca nedokázal adaptovat na specifickou štábní kulturu italské stáje. „Leclerc je tam doma,“ konstatoval Eccclestone, který dalším komentářem nechtěně (či naopak chtěně) porovnal oba sedminásobné šampiony a jejich zkušenosti se stájí z Maranella. „Hamilton tam přišel a zkoušel ihned změnit to, jak u Ferrari pracují. V jeho případě už je na tohle pozdě.“
Vyjádření padlo i v případě otázky, jak by mělo Ferrari pokračovat dál, aby předešlo podobným neshodám jako v posledních několika závodech. „Ferrari potřebuje naprosto jasnou týmovou jedničku,“ prohlásil Ecclestone. „Je vždycky lepší mít to rozdělené. Přesvědčivý jezdec číslo jedna a také kompetentní jezdec číslo dvě, který si uvědomuje, že je sice až druhý, ale současně je záchranou pro tým, když se věci nevyvíjejí, jak by měly.“
Faktem je, že oba jezdce Ferrari v současnosti dělí v šampionátu pouhých dvanáct bodů, každý tento rok urval jedno vítězství, pódiových umístění mají taktéž téměř shodný počet, takže se o jasné týmové jedničce nedá vůbec mluvit. Když se Leclerc s Hamiltonem perou až dredy lítají, obvykle je tím, kdo se směje, Max Verstappen, který si poměrně jistě míří pro celkové druhé místo, a to i s nečekanou „výpomocí“ právě v podobě bublajícího boje mezi jezdci z Maranella. Co k tomu všemu říci? Byť je Berniemu Ecclestonovi už šestadevadesát, vidí věci na trati jak jsou, a v hlavě to má ohledně závodění stále srovnané… tak doufejme, že mu to vydrží co nejdéle.