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Piráti vyslyšeli výzvu z Letné a pozvali Mináře k jednání. Babiš požadavky odmítl a jeho lidé schytali na Národní pískot
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Piráti se rozhodli odpovědět na výzvu Milionu chvilek pro demokracii konkrétní nabídkou jednání.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib, FOTO: Piráti/ se souhlasem
Doba čtení 7 min
Článek byl publikován 18.11.2026 19:28
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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