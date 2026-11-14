Okrasné trávy nepotřebují postřiky, netrpí plísněmi a v zimě vypadají líp než cokoliv na záhonu. Stačí je správně zkombinovat

Stačí jedno mrazivé ráno na konci listopadu. Trvalky kolem už dávno zhnědly a zplihly, ale laty ozdobnice dál stojí. Jinovatka je obalila stříbrem a nízké slunce jimi prosvítá jako lampou. Takový obraz staví nizozemský zahradní architekt Piet Oudolf do středu své práce. Trávy u něj neslouží jako vata mezi květinami. Tvoří kostru, na které visí celá kompozice, a zároveň ušetří velký díl práce: podle amerických univerzitních poraden se většina z nich obejde bez pesticidů a péče se scvrkne na jeden jarní řez. Prohledali jsme pěstitelské zdroje i nabídku českých zahradnictví a sestavili návod, jak takový záhon založit doma.
Proč okrasné trávy zvládnou sezonu bez postřiků
Pěstitelská příručka
University of Missouri Extension uvádí, že okrasné trávy jsou vůči škůdcům mimořádně odolné a postřiky u nich obvykle odpadají. Clemsonská univerzita to potvrzuje: chorob i hmyzích škůdců eviduje minimum, nanejvýš občasnou rez nebo antraknózu.
Vysvětlení nabízí původ těchto rostlin. Většina pochází z otevřených, větrem profukovaných stanovišť. Listy po dešti rychle osychají, a houbovým patogenům tak chybí vlhké prostředí, ve kterém by se rozjely. Potíže nastupují tam, kde tráva dostane málo světla, stojí v bezvětří nebo ji zahradník přehnojí dusíkem. Čím víc dusíku dostane, tím měkčí a náchylnější pletiva vyrostou.
Podle nás funguje krása bez chemie hlavně tam, kde trávě dopřejete slunné a vzdušné místo s propustnou zeminou. Ve stínu pod stromem nebo v jílovité prohlubni, kde v zimě stojí voda, se z nenáročné rostliny snadno stane věčný problém. Kdo výsadbu promyslí na začátku, ušetří si starosti na roky dopředu.
Rutinní údržba je pak skromná. Celou hmotu seříznete koncem zimy nebo brzy zjara, než vyrazí nové výhony. Trsy jednou za tři až čtyři roky rozdělíte, jakmile začnou ve středu řídnout a vyholovat se.
Laty a semeníky, které v zimě teprve vynikají
Na podzim většina záhonu odchází na odpočinek, okrasné trávy ale nastupují do druhé role. Ozdobnice přebarvují listy do měděných a vínových odstínů, třtina rozvolní nachové laty a kavyl chytá každý závan větru.
Iowská státní univerzita výslovně radí nechat květenství stát přes celou zimu, protože i pod sněhem působí dekorativně. Clemsonská poradna dodává, že mnoho druhů si zimní efekt udrží týdny i měsíce. Suchá stébla přitom poslouží i jako úkryt pro hmyz a semena přilákají ptáky.
Oudolf s tímto obdobím pracuje záměrně. Ve své soukromé zahradě v anglickém Berkshiru, kterou loni v lednu představil časopis Gardens Illustrated, nechává semeníky i suché trsy stát, aby záhon měl co nabídnout i v prosinci a lednu. V britské zahradě Bury Court, jeho prvním projektu v Británii, vznikla dokonce samostatná zimní fotografická série: travnaté výsadby ve formální mřížce záhonů, které se zrcadlí v hladině bazénku.
Sláma, hnědé hlavičky třapatek a stříbrné laty spolu vytvářejí kresbu, kterou letní záhon s barevnými květy nabídnout nedokáže.
Zdroj fotografie: Picryl Ozdobnice, metlice, kavyl a třtina v české zahradě
Všechny čtyři druhy běžně seženete v tuzemských zahradnictvích. Liší se ale v tom, kolik mrazu snesou a jak se poperou s mokrou zimou, což v našich podmínkách rozhoduje víc než cokoli jiného.
Tráva Stanoviště Mrazuvzdornost Na co si dát pozor Ozdobnice čínská ‚Gracillimus‘ plné slunce, výška 1,2 až 1,5 m do −25 °C potřebuje prostor, ve stínu poléhá Metlice trsnatá slunce až polostín, vlhčí půdy plně mrazuvzdorná, u nás původní spon kolem 30 × 30 cm Třtina chloupkatá slunce až lehký polostín, mírně vlhká propustná půda dobře mrazuvzdorná efekt nastupuje až koncem léta Kavyl péřovitý suchá slunná partie zhruba −15 až −18 °C citlivý na zimní přemokření
Ozdobnice čínská slouží jako solidní dominanta. Do slunného záhonu vnese výšku i podzimní barvu a české mrazy zvládá bez obtíží.
Metlice trsnatá vyplňuje mezeru, kterou suchomilné druhy nechávají. Jako domácí rostlina snese vlhčí stanoviště i polostín, kde by jiné trávy chřadly. Hodí se proto na těžší zahradní půdy, jaké najdeme v řadě českých obcí.
Třtina chloupkatá rozkvete teprve na konci léta a právě tím prodlužuje sezonu. Její laty zůstávají působivé dlouho do zimy.
Kavyl péřovitý vyžaduje nejvíc opatrnosti. Uváděná odolnost kolem −18 °C znamená riziko v mrazových kotlinách a horských oblastech. Ještě víc mu vadí mokrá zima, takže ho vysazujte jen do propustné, štěrkovité zeminy na vyvýšená místa.
Prérijní styl tedy u nás funguje, pokud ho nekopírujete mechanicky. Na suché jižní svahy zvolte kavyl a ozdobnici, na těžší a vlhčí partie metlici a třtinu.
Trávy proti růžím: kolik práce ušetří prérijní záhon
Klasické rozárium stojí na květu, vůni a sbírce odrůd. Za tu krásu se ale platí. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) rozlišuje řez podle toho, jestli růže kvete jednou, nebo opakovaně, a připomíná průběžné odstraňování odkvetlých květů. Mezi běžné potíže řadí černou skvrnitost a padlí, k nimž se přidávají rez, mšice i pilatky. Illinoiská univerzita u citlivých kultivarů popisuje dokonce celé fungicidní programy.
Okrasné trávy žádnou takovou agendu nemají. Jeden řez za rok, občas rozdělení trsu a hotovo. Růže navíc vrcholí v červnu a s opakovaným kvetením se táhnou do podzimu, kdežto tráva dodává záhonu tvar od jara do března: nejprve listy, potom klasy a laty, pak podzimní barvy a nakonec zimní siluetu.
Podle nás si růže své místo na zahradě zaslouží, pro kostru záhonu však vycházejí trávy výrazně levněji, ať už počítáte čas, peníze, nebo chemii.
Jedno varování přesto platí. Clemsonská univerzita upozorňuje, že některé nepůvodní a snadno se vysemeňující trávy mohou zplaňovat. Vyplatí se proto kupovat prověřené kultivary a sledovat, který druh se na vaší zahradě začne rozlézat víc, než byste chtěli.
Jak poskládat záhon podle Pieta Oudolfa i na malé zahradě
Oudolfův přístup se proslavil tím, že přesunul pozornost od barvy květů k tvaru a k tomu, jak rostlina stárne. Jeho výsadby v newyorském parku The Battery jsou postavené na proměně rostlin během čtyř ročních období. Ve Velké Británii dlouho platilo, že trávy do květinového záhonu nepatří, a právě Bury Court podle dobových textů pomohl tuto zásadu prolomit.
Praktickou kostru shrnuje americká organizace
National Garden Bureau: Trávy na 50 až 60 % plochy. Sázejte je ve větších skupinách, nikoli jako osamělé trsy. Trvalky v pásech po 5 až 9 kusech. Rozmístěte je mezi trávy, vyhněte se jednotlivým kusům rozházeným po záhonu. Kontrast tvarů. Kombinujte klasy, terčovité květy typu třapatky a okolíky. Rozestupy podle výšky. Clemsonská univerzita radí sázet trávy přibližně tak daleko od sebe, jak vysoké v dospělosti budou.
Jako partneři se osvědčily třapatky, hvězdnice, rozchodníky, krvavce, sápy, řebříčky nebo sporýš argentinský. Ten podle RHS v chladných a mokrých zimách občas vymrzne, ale hojně se vysemeňuje a ztráty si nahradí sám.
Obava z divočiny má jednoduché řešení. V Bury Court se měkké výsadby opírají o cihlové a kamenné zdi, tisy a zimostráz. Doma poslouží cihlový obrubník, zřetelná cestička nebo nízký živý plot. Záhon s pevným okrajem působí záměrně, ne jako zarostlý kout.
Malá zahrada podle Oudolfa nevadí. V rozhovoru pro Gardens Illustrated říká, že princip lze přizpůsobit jakékoli velikosti, pokud použijete trávy a trvalky s pěknými semeníky. Na pár metrech čtverečních sáhněte po nižších kompaktních druzích, třeba po metlici nebo kavylu, a zachovejte hlavní pravidlo: opakované skupiny místo sbírky jednotlivých kusů. Teplomilnější trávy sázejte raději na jaře, chladnomilné snesou i podzimní výsadbu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková