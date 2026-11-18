Oceláři nenechali nic náhodě a začali pěkně zostra. Už po 63 sekundách totiž Daňo posunul vyraženou střelu do brankoviště, kde jej v pohodě do prázdné branky zametl Kurovský. Olomoučtí se však z rychlé branky oklepali a také dokázali několikrát zahrozit. Mazanec, který dostal od trenérů důvěru pro tento zápas, byl ale pozorný.
V polovině úvodní třetiny už se však Hanákům podařilo vyrovnat. Několik nepřesností v obranném pásmu domácích vedlo k situaci, kdy se sám před brankou zjevil Kos a pohotovým zakončením srovnal s Oceláři krok.
Čtěte také: Oceláři zkrotili Tygry. Třinec porazil Liberec 5:2
Za necelé čtyři minuty si ale vzal favorit vedení zpět, když se nenápadnou střelou přes obránce prosadil Kubiesa. Domácí pak navíc promarnili dlouhou početní výhodu, když musel předčasně do sprch s trestem na pět minut a do konce utkání Herčík.
Na začátku druhé části Oceláři zahodili další přesilovku, stejně neúspěšně si počínali v polovině utkání také hosté. Na další gól tak diváci čekali až do závěru druhého dějství. Poté, co Slezané opět nedokázali několikrát dostat puk ze svého pásma, vypálil z pozice mezi kruhy David Vitouch a vyrovnal - 2:2.
Na začátku třetí části mohlo být pro hosty ještě veseleji, ale Kos namířil svou střelu jen do tyčky Mazancovy branky. Ve 45. minutě už se však Olomouc do vedení dostala. Štohanzlovu nahrávku si bek Galvas sám srazil za Mazancova záda. Z vedení se hosté radovali jen dvě minuty: Koch napálil puk od modré čáry a jeho pokus šikovně tečoval Michal Kovařčík.
Čtěte také: Čtyři góly ve druhé třetině. Oceláři vyhráli v Kladně 4:1
Vzápětí mohl vrátit domácím vedení Kurovský, jenomže v samostatném úniku neuspěl. Tlak Ocelářů pak otupilo vyloučení Voženílka, zůstalo však nepotrestáno. Třinečtí pak předvedli svou sílu v 53. minutě, kdy přímočarou akci zakončil pohotovou dorážkou po Kochově střele Daňo. O chvíli později mohl přidat pojistku Kurovský, na konci svého sóla ale opět selhal.
Čtyři minuty před koncem dali domácí soupeři šanci, když putoval na trestnou lavici za podražení Galvas. Olomouc ještě vylepšila početní převahu odvoláním gólmana. Záhy po Galvasově návratu na led ale trefil prázdnou branku Adámek. Olomouc v utkání prvního s posledním dlouho vzdorovala, po obratu ve třetí třetině však přesto zůstaly všechny body v Třinci.
HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 5:3 (2:1, 0:1, 3:1)
Branky a nahrávky: 2. Kurovský (Daňo, J. Galvas), 14. Kubiesa, 47. M. Kovařčík (P. Koch), 53. Daňo (P. Koch, L. Hudáček), 59. Marian Adámek - 10. J. Kos (Štohanzl), 38. D. Vitouch (M. Vitouch, Matýs), 45. Štohanzl. Rozhodčí: Pilný, Šindel - Lederer, Axman. Vyloučení: 3:1, navíc Herčík (Olomouc) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 5146.
Sestava Třince: Mazanec - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, Pyrochta, D. Musil, Aubrecht - Flynn, A. Nestrašil, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, Daňo - M. Růžička, M. Kovařčík, D. Voženílek - Kubiesa, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Žabka.
Sestava Olomouce: Machovský - Freibergs, T. Černý, Cosgrove, A. Rutar, Ondrušek, Hrádek - Matýs, Macuh, Navrátil - J. Kos, Štohanzl, Orsava - M. Vitouch, D. Vitouch, Spodniak - Plášek, M. Tomeček, Herčík - Senyshyn. Trenér: Fiala.