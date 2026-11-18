Poslední míček odehrála 23. března 2024 v Miami. Ve druhém kole ji Iga Świąteková smetla 6:1, 6:1 a od té doby o Giorgiové tenisový svět spíš četl, než ji viděl hrát. Řešily se zabavené peníze, falešné očkovací certifikáty, spor o vilu u Florencie a fotky ve spodním prádle. Teď italská tenistka ohlásila návrat. Podle
WTA chce znovu hrát profesionální tenis v sezoně 2027, nejdříve v lednu. Konkrétní turnaj zatím vybraný nemá. Nejde přitom jen o sportovní comeback. Giorgiová se pokouší přepsat celou svou veřejnou identitu: z modelky a „zmizelé“ hvězdy zpátky na profesionální hráčku. Od kurtu k objektivu
Camila Giorgiová, narozená 30. prosince 1991 v Maceratě, nikdy nebyla jen tenistkou. Už během kariéry pečlivě budovala image mimo kurt. Na Vánoce 2020 zveřejnila na Instagramu sérii fotek v červeném svátečním spodním prádle a na začátku roku 2021 přidala další záběry z podobného focení, jak tehdy psal web Tennis.com. O rok později, v lednu 2022, přišel novoroční snímek z dalšího focení ve spodním prádle. K tomu vlastní módní značka Giomila.
Po konci kariéry se tahle linka ještě posílila. Český Sport.cz v dubnu 2026 shrnul, že Giorgiová zůstala vidět hlavně jako modelka fotící ve spodním prádle.
Teď přišel ostrý řez. Při oznámení návratu Giorgiová podle listu Il Resto del Carlino smazala starší fotografie a profil nechala prakticky prázdný. Oficiálně to nevysvětlila. Podle nás se to ale dá číst jako symbolický restart: starý obraz pryč, nová kapitola začíná od nuly.
Snadno se přitom zapomíná, jakou hráčkou Giorgiová byla. Nejvýš se dostala 22. října 2018 na 26. místo světového žebříčku. Vyhrála čtyři turnaje WTA, zahrála si čtvrtfinále Wimbledonu 2018 i olympijského turnaje v Tokiu a porazila sedmnáct hráček z elitní desítky. Za kariéru vydělala na prémiích přes 150 milionů korun. Největší triumf slavila v roce 2021 v Montrealu, kde postupně vyřadila Petru Kvitovou, Coco Gauffovou a Jessicu Pegulaovou a ve finále porazila Karolínu Plíškovou.
Zmizení, zabavení, obvinění
Konec kariéry nepřišel s rozlučkovým ceremoniálem. Giorgiová prostě přestala hrát. Mezinárodní agentura pro integritu tenisu (ITIA) ji vede na seznamu hráček, které ukončily kariéru, od 7. května 2024. Krátce předtím, 6. května, jí patřilo 116. místo žebříčku.
Několik dní nato, 12. května 2024, přinesla italská agentura ANSA zprávu, která z tichého odchodu udělala kauzu. Italský finanční úřad podle ní zabavil u italské tenisové federace pohledávky za zhruba 11,5 milionu korun kvůli nezaplaceným daním z příjmů ze sportovní činnosti. ANSA zároveň psala, že celková daňová pozice hráčky může být širší. Italská média později zmiňovala i nepodaná daňová přiznání a vymáhání přes britské instituce. Tyto informace se ale opírají spíš o sekundární zdroje.
Ve stejném měsíci se ozval majitel vily v Calenzanu u Florencie. Listu La Repubblica tvrdil, že mu rodina Giorgiových šest měsíců neplatila nájem a při odchodu odvezla nábytek a koberce. Škodu vyčíslil na 1,25 až 2,5 milionu korun. Giorgiová to v říjnu 2024 v televizním pořadu Verissimo odmítla: dům prý nebyl zařízený a nájem platili.
Třetí kauza vede do Vicenzy. Tamní prokuratura v březnu 2024 žádala, aby se ve věci falešných potvrzení o očkování proti covidu a covidových pasů konal soud. Mezi podezřelými figurovala i Giorgiová. V únoru 2026 ANSA informovala, že předběžné slyšení bylo odročeno na 15. června 2026.
Spekulovalo se také o útěku do USA. Ve Verissimu ale Giorgiová popřela, že by rodina utíkala před daněmi. Tenis podle svých slov opustila, protože už nezvládala neustálé cestování, balení kufrů a režim profesionálního okruhu. Chtěla jiný život. Později v rozhovoru zmínila přesun do Dallasu, kde dělala ambasadorku tenisového klubu, a také pobyty v Miláně a Argentině.
Nový tým, nová pravidla
Návrat ohlásila 16. listopadu 2026 a kolem sebe postavila tým, ve kterém poprvé chybí otec Sergio. Ten ji trénoval od dětství a na okruhu patřil k nejvýraznějším tenisovým rodičům. Podle rozhovoru, který převzal web LiveTennis, teď Sergio „bude dědečkem a bude fandit z dálky“. Neberme to jako rodinný rozkol. Spíš jde o to, že se rodinná role konečně odděluje od té sportovní a manažerské.
Kdo je v novém týmu:
Role Jméno Trenér Andreas Ignacio Pasutti (manžel) Kondiční trenér Marco Panichi (dříve u Djokoviče a Sinnera) Právní zastoupení Pietro Demola Management Fabio Tonelli
Trénovat bude v římském Enjoy Sporting Clubu. K tenisu ji podle jejích slov vrátil právě manžel: při společném hraní zjistila, že jí kurt chybí. Po narození dítěte prý cítí novou motivaci i energii. Tvrdí, že hrála i během těhotenství.
Do daňové části návratu vstoupil přímo tým. Podle SuperTennis, televize italské tenisové federace, a agentury ANSA zahájil proces „definování“ starších daňových záležitostí a chce je řešit jasně, transparentně a v plné spolupráci s úřady. Zatím nejde o výsledek, ale o deklarovaný postup. Na sportovního manažera a advokáta v jednom týmu je to ale nezvykle otevřené přiznání, že tenhle balvan nelze jen obejít.
Ohlášený comeback nestačí ani po sportovní stránce. Kdo se oficiálně odhlásí z profesionálního tenisu, musí podle
antidopingového programu ITIA před návratem písemně oznámit svůj záměr ITF, ITIA a národní antidopingové organizaci, typicky nejméně šest měsíců předem, a celou dobu být k dispozici pro testy. Podle italských zdrojů se Giorgiová do testovacích protokolů znovu zařadila. Právě takové kroky podle nás odlišují vážně míněný návrat od PR gesta. Cesta zpátky a šance na úspěch
Bez aktuálního žebříčku se Giorgiová musí do turnajů dostat jinudy. Může dostat divokou kartu od pořadatelů, může projít kvalifikací. Pravidla WTA navíc nabízejí zvláštní žebříček: kdo vynechá 52 týdnů a víc, může ho použít až na dvanáct turnajů, z toho nejvýš na dva grandslamy. Žádost je ale potřeba podat včas a zvláštní žebříček slouží jen k přihlášení do turnaje, ne k nasazení. Zda na něj Giorgiová po oficiálním odchodu dosáhne, zatím jisté není.
Nejbližší lednový cíl se nabízí sám.
Australian Open 2027 začíná úvodním týdnem s kvalifikací 11. až 16. ledna, hlavní soutěž se hraje od 17. do 31. ledna. Giorgiová by mohla mířit právě na australskou část sezony, potvrzení ale zatím chybí. Rozhodne až startovní listina, divoké karty nebo kvalifikační los. Čeští diváci by případný start viděli na Eurosportu a online na platformě Max, které mají v Evropě práva na všechny zápasy ze všech kurtů.
A kdyby se to povedlo, může hned v úvodních kolech narazit na Češku. V žebříčku k 18. listopadu 2026 je Linda Nosková sedmá a Karolína Muchová osmá. V první padesátce jsou dál Marie Bouzková (24.), Nikola Bartůňková (30.), Sára Bejlek (33.), Kateřina Siniaková (48.) a Barbora Krejčíková (49.).
Návraty matek na okruh dnes fungují lépe než kdy dřív. Kim Clijstersová v roce 2009 vyhrála US Open teprve ve třetím turnaji po mateřské pauze. Belinda Bencicová ovládla turnaj v Abú Dhabí 2025 necelé čtyři měsíce po návratu. V roce 2026 se pak ona a Elina Svitolinová staly prvními dvěma matkami, které byly současně v elitní desítce.
Giorgiová ale startuje z horší pozice. V lednu jí bude 35 let, od posledního soutěžního zápasu uplynou téměř tři roky a vrací se bez žebříčku, zato s právními spory v zádech. Podle nás je reálné, že se během roku 2027 vrátí do druhé stovky a s dobrým losem zaskočí i někoho z první třicítky. Její tenis vždycky stál na riziku a tvrdých úderech z obou stran. Tenhle styl stárne lépe, než se zdá, ale netoleruje fyzické manko. Proto je Panichi možná nejdůležitějším jménem celého týmu.
Instagram je prázdný, otec stojí stranou a daňový úřad dostal veřejný slib. Giorgiová si vyčistila stůl. Zbývá na něj položit to jediné, co může vztah k ní opravdu změnit: vyhrané zápasy.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný