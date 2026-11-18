Město na Dunaji, které se stalo bojištěm
Vukovar leží na východě Chorvatska u Dunaje, v oblasti, kde se po generace setkávali lidé různých jazyků, náboženství a rodinných příběhů. Po rozpadu jugoslávského politického systému se tato pestrost dostala do napětí s nacionalismem a ozbrojeným konfliktem.
V roce 1991 se město stalo jedním z hlavních bojišť války o chorvatskou nezávislost. Jugoslávská lidová armáda (JNA) spolu se srbskými teritoriálními a polovojenskými silami podnikla rozsáhlé útoky na město, jehož obranu tvořily chorvatské jednotky a další obránci.
Pro obyvatele znamenalo obléhání proměnu každodennosti. Ulice, v nichž se chodilo do škol a obchodů, se změnily v nebezpečné koridory. Domy sloužily jako úkryty, přístup k vodě, elektřině a jídlu byl nejistý. Silným symbolem se stala vukovarská nemocnice. I když byla označena červeným křížem, ostřelování zasahovalo její okolí a zdravotnický personál musel přesouvat pacienty i operační činnost do sklepních prostor.
Poslední týdny obrany
Obrana Vukovaru trvala přibližně tři měsíce. Postupně se zhoršovala možnost zásobování, přibývalo zraněných a dostupný prostor se zmenšoval. Je snadné popisovat takový konflikt pouze vojenskými mapami a změnami frontových linií, ale právě civilní zkušenost ukazuje skutečnou cenu obléhání.
Rodiče skrývali děti před bombardováním, zdravotníci ošetřovali pacienty v improvizovaných podmínkách a ti, kdo měli možnost odejít, ji často nemohli bezpečně využít.
Dne 18. listopadu 1991 město padlo. Datum se stalo důležitou součástí chorvatské historické paměti. Tím ale příběh nekončí. Obsazení města vytvořilo situaci, v níž se velké skupiny civilistů, obránců a pacientů ocitly v moci vítězných jednotek. Pro některé z nich byla rozhodující právě naděje, že nemocnice představuje chráněný prostor.
Lidé odvezení z nemocnice
Po pádu města byli z nemocnice odváženi lidé pod kontrolou JNA. Podle závěrů Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii se část z nich dostala přes vojenská kasárna na farmu Ovčara poblíž Vukovaru. Tam byli vězni ponižováni, biti a vystaveni vážnému násilí. V noci z 20. na 21. listopadu 1991 následovaly hromadné vraždy. Soud zdokumentoval zabití nejméně 194 osob v konkrétně posuzované skupině.
Je důležité přesně rozlišovat čísla a okolnosti, protože v různých dokumentech se objevují různé počty odvezených, nezvěstných a soudně doložených obětí. Nejde o zaměnitelné údaje. Ne každý člověk, který byl nemocnicí evakuován nebo odvezen, byl zavražděn na stejném místě; stejně tak soudní závěr o 194 osobách nepředstavuje celkový počet všech válečných obětí ve Vukovaru. Přesnost zde není účetní puntičkářství, ale úcta k jednotlivým osudům.
Co zjistil mezinárodní soud
Tribunál posuzoval odpovědnost důstojníků JNA včetně Mileho Mrkšiće a Veselina Šljivančanina. Jeho rozsudky a odvolací rozhodnutí detailně analyzovaly, kdo měl vězně pod kontrolou, kdy se stáhla vojenská ochrana a jaké jednání bylo jednotlivým obžalovaným prokázáno.
Mrkšić byl pravomocně odsouzen za svou roli ve zločinech; soud zkoumal také odpovědnost dalších důstojníků a ne všechny původní obžaloby vedly k odsouzení.
Soudní dokumenty jsou někdy méně dramatické než výroční projevy. Právě proto jsou nezastupitelné. Umožňují oddělit veřejnou paměť, politické interpretace a konkrétní právní důkazy. Válka v bývalé Jugoslávii byla poznamenána zločiny na více stranách; historické zkoumání konkrétního masakru však nemůže nahrazovat doloženou odpovědnost obecným tvrzením, že „všichni dělali totéž“.
Nemocnice jako místo paměti
Vukovarská nemocnice dnes připomíná, za jakých podmínek se lékaři a sestry snažili zachraňovat životy. Rekonstrukce sklepení, seznamy obětí a svědectví přeživších dávají návštěvníkům možnost vidět konflikt nikoli jen jako geopolitickou událost, ale jako soubor osobních příběhů.
V této perspektivě přestává být důležité pouze to, kdy město vojensky padlo; zásadní je také otázka, co se stalo s lidmi, kteří už nemohli bojovat.
Vukovar ukazuje jeden z nejbolestnějších paradoxů války: humanitární pravidla existují právě pro ty chvíle, kdy jsou lidé nejzranitelnější, ale jejich dodržení závisí na rozhodnutí konkrétních velitelů a ozbrojených jednotek. Dějiny města proto nejsou jen kronikou obléhání. Jsou také připomínkou, proč se po válkách znovu a znovu vracíme k dokumentům, svědkům a soudům.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Vukovar Memorial Centre – Place of Remembrance: Vukovar Hospital 1991 [2], ICTY – Appeals Chamber on Mrkšić and Šljivančanin [3]; img ai generated, FOTO PICRYL